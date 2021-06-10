快訊

南韓「失敗都更」活埋路過公車：光州拆屋慘案已知9死

防疫優先！國防部：「漢光37號」實兵演習延至9月實施

漫談新設商業法院之人與事

聯合新聞網 / 北美智權報

【熊誦梅╱勤業眾信╱德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

民事訴訟法及非訟事件法之特別法「商業事件審理法」（下稱「商審法」）即將於今年（2021）7月1日施行。新法施行後，重大商業事件將設置專責法院審理，由現有之智慧財產法院合併商業法院成立「智慧財產及商業法院」。司法院冀望新設商業法院可妥適、迅速及專業解決商業紛爭，而能否達標，最重要的還是人事的安排及制度的設計，且由於商業法院係與現有之智慧財產法院合署辦公，因此對智慧財產法院會產生何種影響，也是本文想要漫談的內容。

制度能否妥適運作，人事最重要。依據「智慧財產及商業法院組織法」之相關規定，商業法院將採三位法官合議審理所有商審法所定重大商業事件。另將智慧財產法庭及商業法庭分流，不同專業法庭之庭長、法官，均依其改任或遴選之類別，辦理各該專業案件或事件之審判相關事務。商業法院並將仿智慧財產法院之技術審查官制度，設置商業調查官，由具備會計、投資、財務分析、經濟及金融市場等專業人員，協助法官蒐集、分析、判斷商事專業資料及問題。

另商審法特別強調商業事件之調解程序，故設置商業調解委員，並訂有「商業調解委員設置辦法」。目前已知有來自仲裁界、學術界及律師界共28位商業調解委員，及分別來自金管會及櫃買中心的2位商業調查官將共同參與及協助商業事件之審理及調解程序。

合併後之智慧財產及商業法院院長將由陳駿璧院長出任。陳院長原為最高法院民事庭法官，曾任司法院民事廳廳長，去年（2020）8月29日調派為智慧財產法院院長，應係借重其民事專業，籌設並開展新設之商業法院。此外，司法院於去年12月14日舉辦改任商業法庭法官在職研習課程，為期6周，並從最終完成研習之約30位法官中選出1位庭長、1位審判長（以上2位為實任法官），及5位法官（均為初任高等法院法官，3年期滿可回任地院之所謂「三專生法官」），改任為商業法庭法官，可見商業法庭將分成二合議庭，審理全台所有重大商業事件之第一審民事事件。

現行商業訴訟與非訟事件，未來將呈現全新風貌

商審法所審理之商業訴訟事件包括法定新臺幣（下同）1億元以上，或1億元以上且經雙方書面合意之重大商業訴訟事；及公開發行股票或與公開發行股票公司具有控制或從屬關係，且資本額為5億元之非公開發行股票之公司股東會或董事會決議效力之爭議事件。此外，新設商業法院亦受理公開發行股票之公司裁定股票收買價格事件，及依公司法規定聲請選任臨時管理人、選派檢查人，及其解任事件等商業非訟事件。

上開商業訴訟及非訟事件，於商審法施行後，將改變現有訴訟及非訟事件之風貌，其最主要之改變，不僅係以1億元為判斷標準，及股東會或董事會決議效力之重大商業訴訟事件改為二級二審，亦即審理之法院由高等法院層級之商業法院上訴至最高法院。對於上開商業非訟事件，則除了改變為二級二審外，亦同時改變其審級管轄的法院。因為依非訟事件法之相關規定，上開商業非訟事件，原係由地方法院法官獨任一審，不服抗告則由地方法院以合議庭行二審，再抗告另由高等法院行法律最終審。商審法施行後，依商審法第71條規定：「商業事件之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。」屆時上開商業非訟事件之抗告程序將改由最高法院審理，且已無再抗告之程序，完全改變上開商業非訟事件之審級救濟制度，屆時最高法院將如何審理此類案件，值得實務界及學界密切注意。

商審法亦仿智慧財產案件審理法就證據保全為規定，且引進秘密保持命令制度，並參酌英美法之證據揭示（discovery）制度，訂定具有台灣特色之當事人查詢制度。證據保全係於起訴前、後均得向法院提起；而當事人查詢制度僅得於法院指定期間或準備程序終結前為之。另當事人查詢制度係他造以書狀就查詢為必要說明，即以書狀回覆；而證據保全係為防止證據滅失或發生礙難使用之情形，雖法院亦可裁定命相對人或第三人以書狀回覆證據現狀，但多數係就證據本身之物理存在進行保全。

原則上，對於商事事件之證據保全或當事人查詢制度，均係由商業法院負責審理，然證據保全亦容許遇有急迫情形時，得直接向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之或囑託實施。由於商業法院之規模較小，初期僅5位法官辦理全股事件，如何因應所有商業事件之證據保全，或以囑託實施為主，且是否會如智慧財產法院一樣，屢遭外界以此原因質疑核准率過低等等，均值得密切觀察。此外，對於具有台灣特色之當事人查詢制度，是否能發揮證據揭示之效果，以及與聲請法院調查證據間之關係，亦非常值得研究。

新設商業調查官之定位、功能與權責均尚待釐清

商審法同時參照智慧財產法院關於技術審查官之設置緣由，引進商業調查官，且參酌英美法之專家證人制度，明訂專家證人之意見應經如何之調查證據程序，始得採為裁判之基礎。然於智慧財產案件，原則上只要有技術爭議即可指派技術審查官協助，最主要為專利技術爭議，但商業事件何時需要商業調查官之協助，卻有待法院進一步釐清，這或許是初期僅設置2位商業調查官之原因。

此外，技術審查官於專利事件所扮演之角色及其報告不公開，一直為外界所質疑，商審法亦明定報告不公開，則究竟商業調查官會製作如何之報告提呈法院而不能讓當事人知悉，亦有待實務之運作。再者，相較於商審法所採行的新制中，專家證人制度之發展較為成熟。一方面，雖過去法無明文，但認定事實、適用法律係法院之固有權限，如須參考其他專業意見，法院依職權或依聲請採納專家意見，並非少見；另一方面，司法院推動專家諮詢亦已多年，特別是智慧財產法院等專業法院，對於專家證人之證據調查程序亦不陌生，商審法將實務做法明文化、統一化，將更有助於專業審理。

新設商業法院對既有智財法院助益有限

最後，來談談新法院對於智慧財產法院的影響。個人曾分別在2018、2019二次為文討論智慧財產及商業法院的規劃，在過去身為智慧財產法院法官的一份子時，曾經非常期待藉由新法院即「智商高法院」（智慧財產及商業「高等」法院）的成立，能解決智慧財產法院長期以來未能解決之民事一、二審集中及法官養成的問題。但非常可惜地，此次新法院的成立純然僅係「分流但合署」辦公的概念，完全未能解決智慧財產法院之任何問題。

此外，一院二制，在司法資源的分配上，難免會重新輕舊，且商業法院有許多借鏡智慧財產法院的制度，究竟是能擇優避缺，或是因襲弊端，都是日後觀察新制的重點。新法院究竟是更開放迎接司法為民，或是有所退縮，此由新法院的網頁設計都可看出端倪，且讓我們拭目以待！


【詳細內容請見《北美智權報》286期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

「丁真」商標亂象 逼使國知局出重手整頓惡意商標註冊

本刊在前文（美國商標現代化法案，2021年底將正式上路！）曾提到，美國商標註冊在近年相當浮濫，使得美國國會必須立法加以節制。其實，相似的亂象在中國也層出不窮，甚至還在2019年的商標法修正後還更加猖獗。因此，在年初大規模整治丁真商標亂象後，國知局發布了一連串的商標註冊強化監管措施，想要在今年內使中國的商標註冊回到正軌。

從專利申請看人工智慧AI應用趨勢

毫無疑問的，人工智慧AI是近幾年科技業界的顯學，早期可能只是覺得AI很炫，像是互動式AI機器人或是打敗圍棋世界冠軍的AlphaGo等等，一般人對AI的應用還不太了解。然而，近2年新冠疫情肆虐，AI技術只是小試牛刀，已經讓人大開眼界；像是智慧測溫、智慧醫療、智慧運輸等等，這些應用都是無接觸式完成的，大大降低了染疫風險。其實，AI的應用又豈止如此，從近年來申請數量不斷攀升的AI專利來看，AI技術的發展仍有一段路要走，也有許多潛在的應用市場待開發。

AI語音辨識的產業應用

語音辨識在應用的概念上，是訓練一個AI模型去偵測聲音並傳送一個文字訊息或語意理解後轉成語音命令來控制智慧裝置，讓人類生活因智慧科技而更加便利。基於產業對於AI語音辨識之需求，透過語音辨識雲端服務可提供產業進行客製化語音辨識模型，達到智慧控制或操作之模式以協助相關產業進行人機互動的創新應用。如圖1所示，包括智慧居家、語音助理、車聯網、行動載具等皆以雲端服務的形式運作，透過應用程式介面 (Application Programming Interface，簡稱API)隨時接受使用者提出的需求。

擴充法院的智慧容量：談法院取得專業知識之多種機制

法院審理案件必須認定事實、適用法律，但人知識有限，世事卻是無窮，審判者不可能知道各行各業乃至各種領域的專業知識。為彌補審判者在專業知識上的不足，法制設計上或司法實務發展出有多種法院取得專業知識機制。從一般最普遍熟悉的鑑定、智慧專業審判所運用的技術審查官，到司法院自行令頒的專家諮詢，乃至司法實務上曾出現的法庭之友意見徵集等等，筆者在過去的審判經驗中都曾經嘗試使用。本文之作，即在於彙整分享這些取得特殊專業知識的過程與心得，並進一步展望即將於今年7月1日起上路施行的另一全新專業知識取得機制 — 專家證人，期待藉此讓審判上專業知識的呈現與取得，能夠獲得各界更多的重視與資源投入，從而直接或間接提升司法裁判品質，強化建立司法公信力。

電腦程式保護的兩難（上）：美國聯邦最高法院為Google v Oracle案畫下句點

2021年4月5日，Oracle與Google長達十年且舉世矚目的著作權訴訟終於落幕，美國聯邦最高法院最終認定Google為合理使用。但判決有時不代表爭執圓滿解決，而是為後續更多討論拉開序幕，本案也是如此。本篇主要彙整多數法官支持的合理使用分析，後篇則以Thomas法官的不同意見書為主，瞭解最高法院判決後，還遺留下哪些問題。

化合物的顯而易見性系列-7：Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Fed. Cir. 2014) 案

本案系爭專利是美國專利第5,206,244號 ('244專利)，Bristol-Myers Squibb Co. (BMS公司) 擁有'244專利。'244專利的請求項8涉及由兩個區域組成的核苷 (nucleoside) 類似物：碳環 (carbocyclic ring) 和鳥 (糞) 嘌呤鹼基 (guanine base) 。核苷類似物是人造化合物，設計來模擬天然核苷 (DNA和RNA的建構組元) 的活性。這些化合物從其天然對應物進行了輕微修飾以干擾病毒DNA的複製 — 這意味著他們可以作為可能的抗病毒化合物。請求項8涵蓋了一種這樣的化合物entecavir。BMS公司以商品名Baraclude®銷售entecavir作為B型肝炎的治療藥物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。