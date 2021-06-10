漫談新設商業法院之人與事

【熊誦梅╱勤業眾信╱德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人】

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民事訴訟法及非訟事件法之特別法「商業事件審理法」（下稱「商審法」）即將於今年（2021）7月1日施行。新法施行後，重大商業事件將設置專責法院審理，由現有之智慧財產法院合併商業法院成立「智慧財產及商業法院」。司法院冀望新設商業法院可妥適、迅速及專業解決商業紛爭，而能否達標，最重要的還是人事的安排及制度的設計，且由於商業法院係與現有之智慧財產法院合署辦公，因此對智慧財產法院會產生何種影響，也是本文想要漫談的內容。

制度能否妥適運作，人事最重要。依據「智慧財產及商業法院組織法」之相關規定，商業法院將採三位法官合議審理所有商審法所定重大商業事件。另將智慧財產法庭及商業法庭分流，不同專業法庭之庭長、法官，均依其改任或遴選之類別，辦理各該專業案件或事件之審判相關事務。商業法院並將仿智慧財產法院之技術審查官制度，設置商業調查官，由具備會計、投資、財務分析、經濟及金融市場等專業人員，協助法官蒐集、分析、判斷商事專業資料及問題。

另商審法特別強調商業事件之調解程序，故設置商業調解委員，並訂有「商業調解委員設置辦法」。目前已知有來自仲裁界、學術界及律師界共28位商業調解委員，及分別來自金管會及櫃買中心的2位商業調查官將共同參與及協助商業事件之審理及調解程序。

合併後之智慧財產及商業法院院長將由陳駿璧院長出任。陳院長原為最高法院民事庭法官，曾任司法院民事廳廳長，去年（2020）8月29日調派為智慧財產法院院長，應係借重其民事專業，籌設並開展新設之商業法院。此外，司法院於去年12月14日舉辦改任商業法庭法官在職研習課程，為期6周，並從最終完成研習之約30位法官中選出1位庭長、1位審判長（以上2位為實任法官），及5位法官（均為初任高等法院法官，3年期滿可回任地院之所謂「三專生法官」），改任為商業法庭法官，可見商業法庭將分成二合議庭，審理全台所有重大商業事件之第一審民事事件。

現行商業訴訟與非訟事件，未來將呈現全新風貌

商審法所審理之商業訴訟事件包括法定新臺幣（下同）1億元以上，或1億元以上且經雙方書面合意之重大商業訴訟事；及公開發行股票或與公開發行股票公司具有控制或從屬關係，且資本額為5億元之非公開發行股票之公司股東會或董事會決議效力之爭議事件。此外，新設商業法院亦受理公開發行股票之公司裁定股票收買價格事件，及依公司法規定聲請選任臨時管理人、選派檢查人，及其解任事件等商業非訟事件。

上開商業訴訟及非訟事件，於商審法施行後，將改變現有訴訟及非訟事件之風貌，其最主要之改變，不僅係以1億元為判斷標準，及股東會或董事會決議效力之重大商業訴訟事件改為二級二審，亦即審理之法院由高等法院層級之商業法院上訴至最高法院。對於上開商業非訟事件，則除了改變為二級二審外，亦同時改變其審級管轄的法院。因為依非訟事件法之相關規定，上開商業非訟事件，原係由地方法院法官獨任一審，不服抗告則由地方法院以合議庭行二審，再抗告另由高等法院行法律最終審。商審法施行後，依商審法第71條規定：「商業事件之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。」屆時上開商業非訟事件之抗告程序將改由最高法院審理，且已無再抗告之程序，完全改變上開商業非訟事件之審級救濟制度，屆時最高法院將如何審理此類案件，值得實務界及學界密切注意。

商審法亦仿智慧財產案件審理法就證據保全為規定，且引進秘密保持命令制度，並參酌英美法之證據揭示（discovery）制度，訂定具有台灣特色之當事人查詢制度。證據保全係於起訴前、後均得向法院提起；而當事人查詢制度僅得於法院指定期間或準備程序終結前為之。另當事人查詢制度係他造以書狀就查詢為必要說明，即以書狀回覆；而證據保全係為防止證據滅失或發生礙難使用之情形，雖法院亦可裁定命相對人或第三人以書狀回覆證據現狀，但多數係就證據本身之物理存在進行保全。

原則上，對於商事事件之證據保全或當事人查詢制度，均係由商業法院負責審理，然證據保全亦容許遇有急迫情形時，得直接向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之或囑託實施。由於商業法院之規模較小，初期僅5位法官辦理全股事件，如何因應所有商業事件之證據保全，或以囑託實施為主，且是否會如智慧財產法院一樣，屢遭外界以此原因質疑核准率過低等等，均值得密切觀察。此外，對於具有台灣特色之當事人查詢制度，是否能發揮證據揭示之效果，以及與聲請法院調查證據間之關係，亦非常值得研究。

新設商業調查官之定位、功能與權責均尚待釐清

商審法同時參照智慧財產法院關於技術審查官之設置緣由，引進商業調查官，且參酌英美法之專家證人制度，明訂專家證人之意見應經如何之調查證據程序，始得採為裁判之基礎。然於智慧財產案件，原則上只要有技術爭議即可指派技術審查官協助，最主要為專利技術爭議，但商業事件何時需要商業調查官之協助，卻有待法院進一步釐清，這或許是初期僅設置2位商業調查官之原因。

此外，技術審查官於專利事件所扮演之角色及其報告不公開，一直為外界所質疑，商審法亦明定報告不公開，則究竟商業調查官會製作如何之報告提呈法院而不能讓當事人知悉，亦有待實務之運作。再者，相較於商審法所採行的新制中，專家證人制度之發展較為成熟。一方面，雖過去法無明文，但認定事實、適用法律係法院之固有權限，如須參考其他專業意見，法院依職權或依聲請採納專家意見，並非少見；另一方面，司法院推動專家諮詢亦已多年，特別是智慧財產法院等專業法院，對於專家證人之證據調查程序亦不陌生，商審法將實務做法明文化、統一化，將更有助於專業審理。

新設商業法院對既有智財法院助益有限

最後，來談談新法院對於智慧財產法院的影響。個人曾分別在2018、2019二次為文討論智慧財產及商業法院的規劃，在過去身為智慧財產法院法官的一份子時，曾經非常期待藉由新法院即「智商高法院」（智慧財產及商業「高等」法院）的成立，能解決智慧財產法院長期以來未能解決之民事一、二審集中及法官養成的問題。但非常可惜地，此次新法院的成立純然僅係「分流但合署」辦公的概念，完全未能解決智慧財產法院之任何問題。

此外，一院二制，在司法資源的分配上，難免會重新輕舊，且商業法院有許多借鏡智慧財產法院的制度，究竟是能擇優避缺，或是因襲弊端，都是日後觀察新制的重點。新法院究竟是更開放迎接司法為民，或是有所退縮，此由新法院的網頁設計都可看出端倪，且讓我們拭目以待！





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