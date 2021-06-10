Dropbox使SmartSync商標是否構成逆向混淆？2021年第九巡迴法院Ironhawk v. Dropbox案
【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
Dropbox 是提供雲端儲存服務的著名公司，在該公司的商業方案中，有一個「Smart Sync」智慧同步功能。美國的Ironhawk公司認為，自己已先註冊了SmartSync商標，故於2018年控告Dropbox公司侵害商標權。因為Dropbox公司的知名度比較高，原告Ironhawk公司知名度較低，故Ironhawk公司主張，商標混淆誤認的方向，是所謂的「逆向混淆」。
何謂逆向混淆
一般的商標混淆，乃是正向混淆（forward confusion），通常是侵權人（後使用者）使用了商標權人（先使用者）的商標，導致消費者看到後者的商標產品，誤以為前者的商標。此方向是典型的混淆誤認的方向。
所謂「逆向混淆」（reverse confusion），則是因為侵權人（後使用者）比商標權人（先使用者）的商標更有名。消費者看到商標權人（先使用者）的商標產品，反而會誤以為是買到後者的商標產品。
逆向混淆對於商標權人（先使用者）有什麼傷害？逆向混淆會讓商標權人喪失商標的價值，包括對商品識別、公司識別、控制商譽與知名度、擴展市場等能力，均有可能一一喪失。
Ironhawk公司的SmartSync商標
Ironhawk公司是一家開發電腦軟體、有效傳輸資料的公司，並從2004年起，使用「SmartSync」指稱自家開發的軟體。Ironhawk公司在2007年在美國聯邦註冊了「SmartSync」這個商標。與Dropbox不同的是，Ironhawk公司的商標中，Smart和Sync是連在一起，中間沒有空格。
Dropbox的Smart Sync功能
Dropbox是著名的雲端存取服務提供公司。2017年，Dropbox 公司推出了「Smart Sync」的功能，讓使用者可以在自己的Dropbox雲端儲存帳號中，存取所有硬碟中的資料。也就是說，在雲端的空間超級大，可將整個硬碟都放在雲端上。Dropbox公司使用「Smart Sync」這個商標時，Smart和Sync是分開的，中間有空格。
Ironhawk公司提告Dropbox
2018年，原告Ironhawk決定對被告Dropbox提告，主張Dropbox使用「Smart Sync」這個詞，構成商標侵權和不公平競爭。而且原告認為，Dropbox在推出「Smart Sync」這個詞時，已經知道原告商標的存在，屬於故意侵權，會讓消費者有混淆誤認之虞。
地區法院認為不構成混淆誤認
加州中區地區法院於2019年10月認為本案沒有事實爭議，不需召開陪審團而做出即決判決（summary judgment），判決Dropbox勝訴。法院認為，從既有事實，操作混淆誤認八因素，認為沒有任何理性的陪審員會認為，Dropbox使用Smart Sync，會構成消費者混淆誤認之虞。
Ironhawk上訴第九巡迴法院，主張逆向混淆
Ironhawk對一審判決不服，提起上訴。上訴中最主要的理由，乃是認為Dropbox比自家公司有名，所以讓消費者混淆的方向，屬於逆向混淆。
本案中，因為被告Dropbox是有名的雲端服務公司，商標權人Ironhawk公司反而沒那麼有名，可能會讓與 Ironhawk交易的消費者，以為Ironhawk和Dropbox是同一家公司，或是有關聯的公司。
相關消費者
第九巡迴法院於2021年4月21日做出判決。首先，法院先界定本案的相關消費者（relevant consumer）。原、被告爭執在於，Ironhawk公司的相關消費者，是指目前該公司唯一的消費者，亦即美國海軍；還是包括其他商業消費者？
Dropbox主張，相關消費者應該限於美國海軍。既然美國海軍是消費者，其在採購程序中，會提高其注意程度，故不太可能會產生來源混淆或關連性混淆。
但是Ironhawk公司主張，他們之前也曾經有商業客戶，而且他們目前也正在向其他商業客戶行銷、洽談生意。其認為，目前鎖定的客戶和潛在的客戶，也屬於相關消費者。
第九巡迴法院認為，由於Ironhawk公司過去曾經有過商業客戶，目前正在積極的尋求更多的商業客戶，故合理的陪審團可能會認為，潛在的商業客戶也屬於相關消費者。
混淆誤認八因素
美國共有13個巡迴法院，就商標的混淆誤認因素，在各巡迴區都差不多，但引用的判決則不一樣。在第九巡迴法院，其八因素乃是引用1979年的AMF Inc. v. Sleekcraft Boats案，故稱為Sleekcraft案八因素。
這八因素為：
- 商標識別性之強弱（strength of the mark）；
- 產品服務之類似程度（proximity of the goods）；
- 商標圖樣之近似程度（similarity of the marks）；
- 真正混淆誤認之證據（evidence of actual confusion）；
- 所使用之經銷管道（marketing channels used）；
- 商品之類別，購買者購買時可能的注意程度（type of goods and likely level of care exercised by purchaser）；
- 被告選擇該商標之意圖（defendant’s intent in selecting the mark）；
- 原告擴增產品線的可能性（likelihood of expansion of the product lines）。
【詳細內容請見《北美智權報》286期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言