電腦程式保護的兩難（上）：美國聯邦最高法院為Google v Oracle案畫下句點

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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2021年4月5日，Oracle與Google長達十年且舉世矚目的著作權訴訟終於落幕，美國聯邦最高法院最終認定Google為合理使用。但判決有時不代表爭執圓滿解決，而是為後續更多討論拉開序幕，本案也是如此。本篇主要彙整多數法官支持的合理使用分析，後篇則以Thomas法官的不同意見書為主，瞭解最高法院判決後，還遺留下哪些問題。

Oracle與Google在本案爭執的是Java SE應用程式介面（後稱Sun Java API）程式碼，Google從中複製約11,500行宣告程式碼，加上自行編寫的部分後建立Android平台，方便熟悉Java語言的程式設計師進行開發。一開始，Google曾與Java語言創造者Sun Microsystems（後稱Sun）討論授權完整Java平台的可能性，但最終因Google無法接受Sun的互用性（interoperability）政策而協商破裂。Oracle於2010年收購Sun後，隨即對Google提出侵權訴訟。

在2012年一審判決，加州北區聯邦地方法院認定Sun Java API的宣告程式碼不受保護，故未討論合理使用問題；爾後歷經多次訴訟，直至2018年二審判決，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認定宣告程式碼受著作權保護，而且Google並非合理使用。Google因而向聯邦最高法院提出上訴，請求檢視下列兩大問題：

Google所複製的Sun Java API程式碼是否受著作權保護？ Google的利用方式是否屬於合理使用？

「假定」系爭標的受著作權保護

最高法院認為，本案涉及著作權法的兩大限制，一是第102(b)條的概念與表達二分原則，另一是第107條的合理使用原則。為論證需要，最高法院假定整個Sun Java API程式碼皆受著作權保護，聚焦討論合理使用問題。

不過，最高法院也指出，電腦程式具有功能性目的，適用著作權法之情形確實與其他著作有別，無論是避免賦予超過鼓勵創新之必要範圍的經濟力量，或是避免因著作權人主張權利而遏制創新，都是立法者重視的問題，因此，合理使用在決定電腦程式保護範圍上扮演著關鍵角色。在本案運用合理使用原則時，需富有彈性且顧及相關背景事實與科技的重大改變，所包含的四大考量因素（如後所述）及其事例均非窮盡列舉，部分因素在某些情況下的證明更為重要。

至於Google主張合理使用應由陪審團裁定，且CAFC判決有違憲法第七修正案。最高法院表示，合理使用是混合事實與法律的問題，儘管法院需適度遵從陪審團裁定，但最終仍必須在法律上決定事實證據能否支持陪審團裁定；再者，法院有權決定法律問題，並不違反重複審理條款（Re-examination Clause），而且受陪審團審判的權利不包括要求陪審團解決合理使用爭議。

合理使用分析

1. 著作之本質

在Sun Java API，程式設計師可透過一系列的功能表命令，操縱並控制電腦程式以執行任務。該API包含三大部分（圖示如下）：

實作程式碼（implementing code）：實際指示電腦按照步驟實現任務的程式碼。Google自行編寫此部分。

呼叫方法（method call）：呼叫（call up）任務所使用的特定命令。Oracle並未主張利用這些命令屬於侵權。

宣告程式碼（declaring code）：用於標記API的特定任務，並將這些任務（或方法）組織成套件（package）或類別（class）。Oracle主張Google侵害此部分的著作權。

最高法院指出，Sun試圖找出直觀好記的宣告程式碼名稱，以吸引程式設計師學習該系統並協助開發，這也是Sun最初的商業策略：開放API，然後在實作方面相互競爭。而根據證詞，儘管宣告程式碼與實作程式碼同為使用者介面之一部分且同屬功能性，但宣告程式碼 以使用者為中心 ，必然與不受著作權保護的概念（例如一般任務分工和組織）及呼叫方法綁在一起，雖然亦與 屬於創新 的實作程式碼密不可分，但兩者截然不同。再者，宣告程式碼之價值主要在於 程式設計師為學習該API系統而投資的心力 ，以及 鼓勵程式設計師學習並運用該系統，以便持續使用Sun的相關實作程式 。

最高法院強調，著作權法保護的著作類型各不相同，有些較接近著作權的核心，有些則否；例如，宣告程式碼若是受保護，與實作程式碼相比，自然離著作權核心較遠。據此事實，CAFC大可不必擔憂適用合理使用將嚴重侵蝕立法者賦予電腦程式的著作權保護。

2. 利用之目的與特性

在本項因素，主要考慮Google的複製行為是否具轉化性（transformative），亦即增加新內容、或賦予其他用途或不同特性而轉變原著作，呈現出嶄新的表達、意義或訊息，以實現著作權法激發創造力與造福公眾之目的。是否具轉化性，必須視複製之目的與特性而定，並不因Google精準複製宣告程式碼而一概禁止（其他如教學或研究等情形也有完整複製之需要）。基於下列事實，最高法院認定本項因素有利於合理使用。

複製行為僅限於必要範圍

最高法院認為，Google利用Sun Java API是為了創造新產品，旨在擴大Android智慧型手機的使用與實用性。就陪審團所知，Google利用範圍僅限於涉及Android的任務和特定程式設計需求，唯有在包含對智慧型手機程式有用的任務時才複製API，且僅限於程式設計師呼叫任務所必要。因此，程式設計師不必放棄原本熟悉的程式語言，即能在Google建立的新平台上輕鬆工作並繼續創新——此點確實符合著作權法促進科學與藝術進步之憲法目標。

重新實作的價值

根據部分法庭之友（Amicus Curiae）意見，Google透過Android提供獨特且不同的運算環境，允許程式設計師利用Google編寫的實作程式碼執行任務，屬於「重新實作」（reimplementation），意指建構新系統以重新利用現有系統的相同單詞（word）和語法（syntax），方便熟悉現有系統的程式設計師應用基本技能。

若有許多方法可重新實作介面，的確有助於電腦程式開發。就陪審團所瞭解，若要程式設計師運用現有技能，便有必要重新實作介面；一旦API標籤（label）改變，將導致軟體無法繼續運作，或者開發人員必須學習新的語言才能運用這些標籤。再者，重新利用API在業界並不罕見，Sun就曾利用既存介面來創造Java，況且，Sun主管也認同，Java程式設計語言的廣泛使用（包括智慧型手機平台）將有利於公司。除此以外，法庭之友也提出類似觀點，包括：

Google的重新實作有利於Java開發人員社群保持使用的一致性。

允許合理使用功能性程式碼，能夠實現創新並為整個市場創造新的成長機會。

重新實作介面有助於廣泛採用流行的程式設計語言。

著作權人若利用已成為產業標準的軟體（大部分屬於功能性元素）主張權利，恐怕有礙市場競爭。





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