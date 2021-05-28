打造台灣兆元生醫產業 生醫商品化中心擔任學研醫交流平台

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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由於藥物研發時間長、投資大、風險高，一顆新藥平均需耗費10年以上時間，花費約達26億美元，就台灣目前藥物研發環境而言，無論是藥物探索、藥物驗證及最佳化、臨床前試驗等環節，仍以學研界為主，而後期承接者多為資本額不大的中小企業，專業人力也有所不足，難以獨力承擔每個環節的風險直到藥物成功上市販售。

正因為生醫發展的特殊性質，因此需要生醫商品化中心在其中擔任整合角色，串接學研界研究及產業界發展能量，才能協助新藥廠商成功跨越藥品發展的各個關卡，並適時提供所需資源。

蔡英文政府上台致力推行《五+二產業創新計畫》，開始整合過去10幾年來台灣累積的生技產業資源，生醫商品化中心的任務是集結經濟部、科技部、學研界的力量，打造生技育成中心，強化產學研的共同合作。為了打造台灣成為亞太生醫研發產業重鎮，政府在2016 年11月推動「生醫產業創新推動方案」（Biomedical Industry Innovation Program，簡稱BIIP），目標在2025年開發出20 項新藥、80項高值醫材，讓生技產業達到「百大產品、兆元產業」。

「生醫產業創新推動方案」包含四大行動主軸，分別為「完善生態體系」、「整合創新聚落」、 「連結國際市場資源」和「推動特色重點產業」。其中，「完善生態體系」將由強化人才、資金、智財、法規、資源、選題等六大構面著手，因此2017年4月生醫商品化中心正式成立，生醫商品化中心旗下的藥品領域團隊，也在2018年進駐南港國家生技研究園區。

圖二、生醫產業創新推動方案發展四大主軸 （圖片來源：生醫商品化中心）

生醫商品化中心成立背景

生醫商品化中心藥品領域副主任柯淑芬指出，生醫商品化中心的前身是原生技醫藥國家型橋接計畫產業化推動辦公室（AIBP）與原台灣生技整合育成中心（Si2C）新藥開發部門所組成。在生醫商品化中心成立之後，主要服務對象由原來的學研界，進一步擴展到新創公司和產業界，針對學研界及產業界在藥物發展及商品化的過程中可能遭遇到的各項問題或瓶頸，以輔導育成團隊角色提供整合性的資源。

生醫商品化中心業務範圍包括協助生醫廠商選題（案源評估）、智財佈局、新創育成、技術商化、國際合作、知識擴散與人才培育，做為新藥商品化樞紐角色，生醫商品化中心最重要的功能就是資源整合，像是選題的技術評估、專利分析、技術在全球市場價值、法律諮詢服務，還能協助學校老師創業和募資。柯淑芬強調，怎麼進行一個好的選題，生技和ICT產業有很大的不同，生技產業以全球市場為主，要行使商業權利的第一步，就是要重視智財布局。在生醫商品化中心輔導下，藥物研究將朝向技術授權、研發合作、衍生公司或促進投資等商業化途徑前進，除了加速台灣藥物研究及技術商品化發展，還要進一步提升台灣生醫研發的整體經濟效益。

圖三、生醫商品化中心六大業務領域 （圖片來源：生醫商品化中心）

從2011年開始，生醫商品化中心累計初篩的案源數量超過1400件、深度評估480件；生醫商品化中心亦輔導廠商利用PCT或美國臨時案進行智財規劃及佈局，總數超過150件，此外還提供專利、市場、商務、法務及技術商品化等各方面的整合諮詢服務。

從商業化具體成果來看，2017年至今年3月，生醫商品化中心累計已經完成超過30件產學合作、34件技術授權，輔導19間新創公司，並促成廠商投資約新台幣2.2億元。

國內外資源和國際鏈結

生醫商品化中心要擔任學研醫的交流平台，在國內外都要有交流夥伴。柯淑芬指出，從2011年成立至今的台灣臨床試驗協會（TCTC），可協助廠商進行規劃臨床試驗，若有興趣進行臨床試驗的生醫廠商，不妨多利用TCTC資源。TCTC與藥品贊助商合作提高患者護理水平，並為製藥行業提供現場臨床協調服務，目前已聚集14個針對特定疾病的臨床試驗聯盟、涉及將近300名經驗豐富的臨床試驗醫生和實驗室主持人（principal investigator）。TCTC的使命是縮短臨床試驗的持續時間、吸引國際製藥公司在台灣進行臨床試驗、協助台灣製藥公司進行臨床試驗開發、改善人體健康並協助台灣製藥業的發展。

此外，為了補足生技產業的技術缺口，建置台灣生技產業發展瓶頸之新技術，中研院也有發展「生技醫藥轉譯創新發展計畫」（TSPA），可供廠商付費使用。

柯淑芬表示，生醫商品化中心不僅與TCTC和TSPA合作交流，更和中研院、九大醫學中心、各校技轉辦公室及PI等掌握研究能量的技術上游端保持溝通，這也是生醫商品化中心長期工作的重點。過去十年間，生醫商品化中心常常參加美國、歐洲相關展會，和國際大廠建立起連結，目前正在往澳洲布局。柯淑芬說，若生醫廠商無法親自前往國外參加展會，生醫商品化中心也可以協助將廠商的資料帶去國外參展招商，未來生醫商品化中心將繼續整合生醫資源及育成輔導，扮演產學研醫技術的支援平台。





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