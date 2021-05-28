簡介「5G 小型基地台之專利布局分析」報告

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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為了協助我國企業進行專利布局、有效掌握市場商機，智慧局 (TIPO) 的健全專利檢索運用環境計畫委託了專利檢索中心進行產業專利分析，2020年度年完成了「高階印刷電路板之專利布局分析」及「5G小型基地台之專利布局分析」兩份報告。這兩份報告架構完整資料詳盡，特別是後者，不僅分析了主要大廠針對5G小型基地台之專利布局，也提供了5G標準必要專利的最新專利統計數據及5G小型基地台的市場競爭分析。由於整份報告多達200多頁，故本文只作重點簡介，有興趣詳閱完整報告之讀者可逕向專利檢索中心索取。

5G標準必要專利概況

在廠商投入大量研發資源開發技術之前，除了要考慮技術商品化及市場接受度以外，完整的智財權保護更是必要手段。必須視不同的情況申請專利、註冊商標、或是以營業秘密方式取得智慧財產權之保護。「5G小型基地台之專利布局分析」報告 (下稱報告) 指出，尤其是在行動裝置、行動終端等通訊產品，涉及整機費用3%‐6%的標準必要專利（Standard Essential Patents，SEPs）授權費用，5G 世代的設備和終端產品越趨多元化，標準必要專利可收取的授權費必然多元增長，除了收取授權金還可提高訴訟能量，因此掌握5G 標準必要專利自是各廠家競逐的焦點。

報告以Patent Cloud 資料庫中，收集提交ETSI IPR資料庫的宣告書和提交3GPP 的標準貢獻文件，針對2020 年5 月底前宣告為5G 標準相關專利進行統計，結果顯示，共有91,806 件專利、24,790 案家族專利（INPADOC）宣告為5G 標準相關專利，專利數量領先公司的前十名如表1所示，家族專利數以華為最多，遠超過第二名Samsung 約1,000 件家族專利。以申請件數來看，為Qualcomm 以14,833 件居首；若以申請局來看，可以發現華為申請專利以CNIPA 為最主要的申請局，在USPTO申請量最高的則為韓國Samsung、LG，高於華為、Qualcomm。而在台灣申請的標準專利則以Qualcomm的 865 件最多，其次為內數位 (InterDigital) 445 件及OPPO 240 件；台灣廠商則有華碩54 件、HTC 45 件及聯發科11 件宣告5G 標準專利的申請。

表1. 5G標準必要專利 (SEP) 申請狀況 － 主要廠商（2020 年5 月底） （資料來源： Patent Cloud；「5G小型基地台之專利布局分析」報告整理）

表2. 標準必要專利台灣廠商申請狀況 （2020 年5 月底） （資料來源： Patent Cloud；「5G小型基地台之專利布局分析」報告整理）

小型基地台型態

報告指出小型基地台的定義有兩種，一種是由3GPP標準中的定義，另一種為小型基地台論壇中的定義，分別如下。

3GPP 標準定義：「比大型基地台具有更低發射功率的低功率設備節點，主要在解決室內外覆蓋不易或場景容量不足以及突發的資料流量大幅增加的地點。」小型基地台論壇定義：「工作在授權頻段，低發射功率小範圍覆蓋的無線接入設備，主要由電信營運商部署，為大型基地台的輔助設備，以提供覆蓋範圍、容量、頻譜使用效能、分流的提升。」

而根據小型基地台論壇對小型基地台的定義，依功率大小、佈建範圍以及可連接裝置數量的不同，又分為Femtocell、Picocell、Metrocell & Microcell等4種不同樣態，涵蓋區域範圍從10 公尺到數百公尺，可運行於非授權頻譜與授權頻譜。

5G小型基地台型態及專利分析

「5G小型基地台之專利布局分析」報告著重在『5G 技術並且可應用於小型基地台』之相關專利為主，其次亦針對與小型基地台發展趨勢緊密的「密集組網管理」、「企業專用網路」以及『一體化小型基地台不同於通訊標準的可能發展特徵技術』為探討分析的目標，以漸少專利侵權的疑慮。

報告以5G 及小型基地台相關的關鍵字進行檢索，初步篩選後結合小型基地台相關標準歸納出三個技術面向，包括資源配置與管理、系統操作模式及網路管理，各面向相關聯之二階技術層面如下：

應用於小型基地台之資源配置與管理方法：包含頻域資源配置、時域資源配置、空間資源配置、鏈路／埠／資源塊之配置及使用。 基於小型基地台之系統之訊號處理與傳輸：包含小型基地台之訊號處理、訊號傳輸排程調度、控制訊號處理、時序同步、訊號傳輸方法及容量限制。 以小型基地台為基礎之網路管理及佈建方法：包含網路建構與動態網路管理。 小型基地台與系統間之操作：包含小型基地台之間的操作、小型基地台操作狀態切換、小型基地台與核心網路及使用者設備之間的通訊連結。

檢索系統的部分採用Derwent Innovation 資料庫，選取美國專利商標局 (USPTO)、日本特許廳 (JPO)、歐洲專利局 (EPO)、中國大陸國家知識產權局 (CNIPA)、韓國智慧財產局 (KIPO)以及世界智慧財產權組織 (WIPO)之資料庫，針對前述資料庫中申請之專利進行檢索。於2020 年6 月1 日進行檢索，設定檢索時間區間為2008 年1 月1 日以後公開之專利。

關於小型基地台全球專利布局的市場分布，經檢索後所篩選出的1,472案專利延伸出的相關專利家族數共有6,190 件，從專利家族所提出申請的區域來看，數量分布情況以美國及中國大陸為最主要的申請熱區，分別為美國1,601件與中國大陸1,389件，兩地即分別占27%及22%，合計達近5 成之多。此外，韓國（288）、日本（283）及台灣（166）則為申請區域的第3-5名；巴西（91）、澳洲（90）及加拿大（74）等專利局亦為小型基地台專利家族申請的重要區域。

此外專利權人亦積極經由向WIPO（1,006）及EPO（969）申請專利授權，期能藉由國際申請獲得國際市場的相關專利權利，以提高產品／技術進入各國的談判籌碼，或經由交叉許可降低許可與生產成本。

報告發現，美、中、日、韓、台為申請5G小型基地台專利最熱門的地區，尤其是美國市場為專利申請的最重點區域，全球專利權人除了在本國申請之外，多會向USPTO提出申請授權；中國大陸的專利權人針對新世代通訊技術積極研發，5G 相關專利產出驚人，因此全球主要通訊廠商也瞄準此一市場競相布局；而除了積極研發新一代無線通訊技術，在無線通訊產業鏈發展密集的區域，申請相關專利以保護發明技術實為必要之策略。報告建議台灣廠商欲進入美國、中國大陸、韓國、日本等市場，需掌握本身技術與上述市場已布局專利之關聯性，以採取迴避、圍堵等布局策略，降低訴訟產生並增加專利防禦強度。

表3為所篩選出之6,190 件、1,472 案各專利權人的數量分布。申請件數以Qualcomm 於全球專利局所布局的1,119 件為最高，其次是華為663 件、Ericsson 400 件。在案件數方面同樣也是Qualcomm173案排名第一、華為149 案與Ericsson71 案分占二、三名。據電信研究業者Dell’Oro 集團統計，至2019 年，電信基礎建設設備市場市占率，第一為華為（30.7%）、Ericsson（27%）、Nokia（19.2%）；報告指出專利申請案件數量與布局雖僅針對5G 小型基地台作統計，卻也反映出廠商產品搶占市場的分布。

Qualcomm 平均每案衍生出6.46 件專利布局於17個專利局，衍生件數布局涵蓋範圍較廣，Ericsson 雖然案數不及華為，然其平均每案衍生出5.57 件較華為的4.4 件為高，Samsung（7.47）、SONY（8.77）、LG（9.29）每案也衍生出7 件以上的專利，足見國際大廠為產品發展掌握重點技術，皆積極於各主要國家專利局申請專利，進行各類專利組合布局策略，以期降低法律訴訟，或可進一步運用專利授權，進行技術合作或併購等。

表3. 前10大5G小型基地台專利權人專利申請數量 （2008年1月1日- 2020 年5月31日） （資料來源：「5G小型基地台之專利布局分析」報告）





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