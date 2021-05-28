疫情加速全球機器人市場成長 三大應用領域揭曉

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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根據新創募資平台Crunchbase統計，疫情促使創投提高對於機器人領域的投資，2020年機器人領域募資金額為55.6億美元，光是健康醫療、物流運輸、生產製造等三項應用，即佔所有投資總額的八成（79%），成為機器人研發的優先領域。

2020年機器人新創平均募資金額突破1,300萬美元

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師盧冠芸指出，根據新創募資平台Crunchbase統計機器人領域的募資數據，疫情促使創投提高對於機器人技術新創的平均投資金額，期望機器人新創加速技術突破以應對疫情。整體而言，2020年募資總金額與投資總數雖有下滑，然而單一新創平均募資金額突破1,300萬美元，較前一年的1,150萬美元成長了13%。

2020全年機器人領域募資金額為55.6億美元、募資數量共計427筆，進一步分析應用領域，健康醫療（33%）、物流運輸（27%）、生產製造（19%）等三項應用的投資接近總額八成（79%）；三大領域的投資數量亦占比近六成（59%），顯示此三項應用領域屬於優先投資領域。

圖一、2020年機器人各應用領域募資總額與件數統計 （資料來源：MIC，2021年5月）

另外，自主運作與遠距操控的組成技術占比增加，遠距操控技術由「感測／感知」、「聯網／通訊」、「人機互動（HRI）／觸覺」組成，比重由2019年13%增加至2020年15%，切合疫情下以遠距控制機器人達成非臨場作業之需求；由「AI／感測」與「定位導航」組成的自主運作技術，比重則從38%大幅增加至46%，顯示若要讓機器人在較少人為控制的無人化環境運行，必須投入更多資源突破技術。

新冠疫情增加產業對於「無接觸」環境、無人化的需求，加速全球遠距自主機器人的開發及部署。盧冠芸指出，遠距自主機器人是結合「遠距操控」與「自主運作」技術的機器人，透過兩種技術互補，得以提高生產力、多樣的工作方式、在限制下進行移動，進而提升生活品質。「 遠距操控」指的是在物聯網連結下，能以「無接觸」方式，理解機器人所處環境並執行控制；「自主運作」則是透過人工智慧（AI）分析機器人運作及環境數據，形成主動的決策分析或行為。

遠距自主機器人應用三大領域

要發展機器人遠距操控，會遇到不知道現場運作實況、一對一控制沒有效率、機器人與人接觸有安全疑慮等議題，而要發展機器人自主運作時，需要克服機器人教學成本較高、教學與任務執行分離、現場突發事件難應對，因此遠距自主機器人可說是遠距操控與自主運作的智慧融合。

健康醫療成為一線防護基礎配備

健康醫療是機器人最受重視的投資領域，為了防疫的「零接觸」需求，有些廠商研發能自主導航完成消毒的防疫機器人，或是透過精準成像輔助手術，成為輔助醫生判斷的遠距手術助手。

丹麥UVD Robotics研發出的紫外光（UV-C）消毒機器人，利用自主移動平臺（AMR）結合紫外光殺菌燈管，可使用APP指定清潔路線，自主導航完成消毒殺菌，並記錄任務的清潔歷程與路徑，機器人寬度僅55公分，適用於走道狹窄的醫院、飯店商場、工廠、辦公室等，偵測到有人會關閉燈管。

圖二、UVD Robotics的自主導航光照式消毒方案 （圖片來源：UVD Robotics）

大陸品牌優必選（UBTECH）推出多款具備自主導航功能的防疫機器人，主打功能像是室內及室外紫外光及噴霧消毒殺菌，防疫機器人亦可量測體溫、檢查是否佩戴口罩、引導疏散人群並提供警示。防疫機器人要能提供彈性、易使用的遠距控制模式，讓操作者能適時介入機器人運作，以確保安全。

圖三、優必選推出的消毒機器人解決方案 （圖片來源：UBTECH）

大陸上海微創醫療機器人集團從2014年開始，運用機器人、智慧控制、傳感與訊息領域的前沿研究發展機器人手術，陸續開發出腔鏡手術機器人、骨科手術機器人，具備手術導航與定位系統，以及血管、腹腔、支氣管等器官的模組化即時醫學成像技術，能按需求採購及使用成像模組，2020年4月微創開發出應用於新冠肺炎診療的支氣管鏡手術機器人，透過機器人進行遠端遙控操作，不僅可以降低診療過程中的醫護人員感染風險，亦有助於提高新冠肺炎的診斷率和治癒率，已完成首次人體試驗。

圖四、機器人輔助支氣管鏡遠端診療操作手術現場 （圖片來源：微創醫療）





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