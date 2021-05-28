化合物的顯而易見性系列-6：Daiichi Sankyo Co. v. Matrix Labs., Ltd. (Fed. Cir. 2010) 案

聯合新聞網 / 北美智權報

【林杜／永信藥品智財室專員】

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系爭專利

本案 （Daiichi Sankyo Co. v. Matrix Labs., Ltd. (Fed. Cir. 2010) 系爭專利是美國專利第5,616,599號 ('599專利)，Daiichi Sankyo Company, Ltd.和Daiichi Sankyo, Inc. (統稱「第一公司」) 擁有'599專利，專利範圍涵蓋1-biphenylmethylimidazole化合物及其作為血管張力素受體阻斷劑 (ARB) 的治療高血壓的用途。'599專利的請求項13涵蓋了化學化合物olmesartan medoxomil，食品藥物管理局許可的ARB，第一公司以其作為商業化藥品Benicar®、Benicar HCT®和Azor®的活性成分。

先前技術

olmesartan medoxomil作為一種有效的ARB的發明是建立在1970年代開始的多年研究上，當時科學家首次開始認識到血管張力素蛋白在控制血壓中的作用。第一個非蛋白質小分子ARB是由日本製藥公司Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (武田公司) 在1970年代末和1980年代初所開發的。這些化合物每個都包含imidazole環 (化學式C3H4N2的五員 (元) 環)，在環的第1到第5位置上鍵結了其他化學部分。一種武田化合物S-8307在第1位置上具有通過methylene基所鍵結的chlorophenyl基，在第2位置上有butyl基 (-C4H9)，在第4位置上有氯原子 (-Cl)，以及在第5位置上的乙酸部分 (-CH2COOH)。S-8307的化學結構如下圖所示，該環第1位置的氮位於環的底部。

圖１. S-8307的化學結構 （資料來源：判決書）
圖１. S-8307的化學結構 （資料來源：判決書）

然而，武田化合物僅與血管張力素受體微弱結合，因此治療價值很低。儘管如此，E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont公司) 的科學家仍以武田公司的化合物作為先導物，著手展開自己的ARB研究計畫，目的是開發具有增強受體結合活性的新化合物。

DuPont公司的研究導致發現了第一個口服活性ARB，即losartan，它的結合親和力比武田化合物高10倍。為了獲得losartan，DuPont公司修飾了武田公司的S-8307在imidazole環的第1和第5位置：在第1位置，DuPont公司加了連接有tetrazole基的第二個phenyl基，生成了一個biphenyltetrazole取代基。在第5位置上，DuPont公司用hydroxymethyl基 (-CH2OH) 取代了乙酸基，該基團在體內代謝為carboxylic acid (-COOH)。Losartan的化學結構描繪如下。

圖2. Losartan的化學結構 （資料來源：判決書）
圖2. Losartan的化學結構 （資料來源：判決書）

DuPont公司在美國專利第5,138,069號 ('069專利) 中揭露了losartan，以及四百多種結構相關的ARB。'069專利還揭露了超過200種化合物的結合親和力數據，以IC50值衡量， 其中包括losartan的biphenyltetrazole系列中的42種化合物。科學家能夠使用'069專利中揭露的數據來揭示化合物的結構與其結合親和力之間的相關性，稱為「結構活性關係 (SAR)」，然後他們可以用來指導有足夠效力的ARB的開發。例如，在給定位置存在某種化學基團或化學基團類型與結合親和力的增加相關，則化學家可以嘗試在下一代的ARB中使用該化學基團或基團類型，而他們確實如此。


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