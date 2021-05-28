半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

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2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

2020年被新冠肺炎疫情摧殘殆盡的全球經濟，可望於2021年出現大反彈。由於2020年低基期的影響，各大研究機構原本就預測今年的經濟成長數字會十分亮眼，再加上許多國家正穩定施打肺炎疫苗，也開始嘗試經濟解封，更加奠定了對經濟前景的信心。因此，根據IHS Markit的預估，2021年全球的經濟成長率可望有5.1%的好表現，其中美國、歐元區在2021年更可能達到5.7%、3.9%的高成長表現（圖1）。

不過，中華經濟研究院副院長王健全也提醒，這兩年的經濟數據必須放在一起看。正是因為2020年的嚴重衰退，才有2021年的好表現，而在一退一進之後，王健全認為，2021年的經濟成長只能算回到原點。「所以真正關鍵的是明年，如果2022年還能維持正成長，全球經濟才能算回到正常的軌道，」王健全說。

圖1：2019~2021年全球既主要國家經濟成長率（2021年為預估值） （來源：中央銀行）
圖1：2019~2021年全球既主要國家經濟成長率（2021年為預估值） （來源：中央銀行）

台灣可望連續三年維持經濟正成長

放眼全球，台灣是極少數連續三年都可望維持正成長、甚至經濟成長率還能逐年提升的國家。這固然可歸功於去年第一時間內對新冠肺炎疫情的控制得當，但全球因為遠距工作、學期而生的資訊產品需求，也同樣扮演了關鍵角色；尤其美中貿易戰下的企業轉單效應，更使得台灣成為主要受惠者。

展望未來，這些對台灣有利的外在環境因素，還會繼續存在嗎？

答案是肯定的。進入2021年之後，美、中兩個大國都迎來不小的變革：先是美國在2020年底歷經一場激烈的總統大選後，總算確定由歐巴馬時期的副總統、資深政治家拜登（Joe Biden）出任總統。中國雖然沒有出現領導人更替，卻進入了第14個五年計畫（十四五），「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」也可望在今年年底獲得成員國批准，並於2022年實行。

過去數年內的美中貿易情勢，也將因為這些變革呈現不同的樣貌。資策會市場情報研究所（MIC）資深產業顧問兼副所長洪春暉指出，「不只美國在去中國化，中國也在努力的去美國化，」尤其原本外界預期過去對中國態度較友善的拜登接任總統後，可能會調整川普時期的貿易政策；但在他就任之後，美國政府陸續貿易戰已經升級成科技戰，例如華為、中興通訊等廠商，就在3月初時被納入了危害美國國家安全的名單當中。

美、中均把半導體視為重點技術領域

「在川普時期，美國對抗中國是『單打獨鬥』，但現在拜登的做法是『拉幫結派』，」綜觀近半年來美國的轉變，王健全指出，這段時間內美國串連了許多國際上的盟友，尤其東亞的日本、台灣等國，深化科技產業的合作關係，以鞏固美國在技術上的絕對優勢。舉例來說，5月初正式宣布成立、以推動美國本土半導體產業為目標的美國半導體聯盟（Semiconductors in American Coalition，SIAC）創始成員就有台積電、聯發科等台灣業者入列。

表1：美中科技戰在2021年持續延燒 （來源：【34th MIC FORUM Spring】新局研討會資料；蔣士棋整理）
表1：美中科技戰在2021年持續延燒 （來源：【34th MIC FORUM Spring】新局研討會資料；蔣士棋整理）

另一方面，中國的「十四五」規劃中，也把技術自主列為重要目標之一，要求全社會研發經費投入年均增長7％以上，其中基礎研究經費必須佔8%以上，更點名了半導體、人工智慧、量子通訊為重點突破領域。換句話說，甩開對外國科技的依賴、靠著技術自主來打造本土化的科技產業鏈，將是未來五年中國的產業政策主軸。

既然美、中都把半導體視為重點產業，早已是全球半導體重鎮的台灣，未來的受益程度只會更大。唯一需要擔心的，就是美、中以外的許多國家，也正在積極投資半導體製造，以鞏固自身的產業競爭力。短期來看，從投資到完工總是需要幾年時間，台灣仍能維持產能和技術的優勢；但在正式投產之後，全球的晶片產能大增，對半導體業的競爭態勢必然有所影響。因此，除了關注當前下游客戶的重複訂單（overbooking）之外，半導體業界也必須對過度投資（overinvesting）的發展愈做準備，才能維持住台灣半導體業的長遠優勢。


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