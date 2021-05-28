電商平台賣家要上架到Amazon 應盡早佈局全球商標

【林曉含╱北美智權 商標服務團隊】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為保護在Amazon電商平台上銷售商品的賣家們，Amazon致力於打擊盜版以維護賣家與消費者雙方交易的公平性。為此Amazon於2017年推出了Brand Registry(品牌註冊)的功能，正版賣家及製造商、批發商、經銷商等的商品會依據品牌等各項分類進行詳盡排序及編號，靠著可信賴的驗證流程，在可疑的仿冒品牌得以上架之前辨識出，並進一步禁止其上架；或是在仿冒貨品送達客戶手中前及時扣押。迄今已有超過50萬個世界各地的商標申請註冊了Amazon Brand Registry。

如何取得Amazon Brand Registry的資格

要獲得Amazon Brand Registry的資格：

必須在您希望取得註冊的國家/地區(*註)擁有有效的註冊商標，或者 必須有透過Amazon IP Accelerator提出的商標申請案。

目前Amazon Brand Registry僅接受文字或者圖像商標的形式。並且，這些已註冊的商標必須出現在您的產品或者包裝上。欲了解各國商標註冊申請細節，請洽北美智權商標服務團隊。

誰可以提出Amazon Brand Registry的申請

Amazon Brand Registry的申請必須由商標權人或是已被授權的權利人提出，提出申請後，Amazon將會審核並確認是否符合商標權人資格。成功取得認證後，即可適用全套Amazon Brand Registry提供的服務，例如侵權搜尋報告及工具、找出疑似侵權的盜版賣家、監視可疑違規侵權行為，並協助賣家將侵權商品下架。可有助於維護品牌的權益。

據Amazon表示已進一步結合可信賴的法律事務所等相關服務機構，協助中小企業主提出商標申請等系列服務，以方便賣家及製造商能夠盡早使用Amazon Brand Registry保護其於Amazon上架的商品。同時建立與跨行業公信機構單位的合作，透過資訊交流更加完善防堵盜版。

可以想見得，Amazon持續針對Brand Registry研究改善、推出新功能，以期提供Amazon使用者更好的品牌保護。因此，正在經營電商平台的賣家，或是未來考慮將商品上架到Amazon者，皆可以申請使用此項Amazon推出的服務，對於防堵侵權的盜版行為及增加平台曝光率有相當大的助益。而第一步就是考慮在進行商業行為的國家提出商標註冊申請，取得商標將會是想要使用Amazon Brand Registry服務的流程中最不容易達成的條件。依據各國規定以及審查流程的不同，亦有可能花費數年的時間才得以取得商標核准註冊，建議申請人審慎考慮產品週期及投入的成本，提早做全球商標布局。





【詳細內容請見《北美智權報》285期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】