BAJATUSEGURO.COM是描述性商標嗎？讓機器翻譯來解答

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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對於社會大眾而言，使用機器翻譯已是再普遍不過的日常之一，但讀者可曾想過，專業人士也需要借助機器翻譯來做出判斷？先前曾在第283期介紹過機器翻譯在專利實務上的應用（機器翻譯在跨國專利實務的重要性日益增加），本文帶領讀者一窺機器翻譯如何協助審查員判斷描述性商標

本案申請人於2014年以文字「BAJATUSEGURO.COM」及設計圖樣（以下稱系爭標誌）向美國專利商標局（USPTO）註冊商標，指定使用於「透過全球電腦網路提供的保險經紀及再保險承保服務」，然而，USPTO以商標法第2(e)(1)條「僅為描述性」（merely descriptive）為由核駁，並要求申請人依據同法第6(a)條聲明不專用「BAJATUSEGURO.COM」。申請人不服，遂向商標訴願暨上訴委員會（TTAB）提出訴願。

本案系爭標誌

所謂之「僅為描述性」，是指能立即傳達出所表彰商品或服務之主要品質、特性、功能，特徵或目的而言。考量的因素包括：所涉及的商品或服務、標誌使用的情境脈絡、標誌依其使用方式或預期用途而對普通消費者可能產生的意義等等；換言之，是否描述性並非憑空認定，而是需要判斷消費者是否認為系爭標誌傳達出有關商品或服務的資訊。因此，本案的癥結在於，對西班牙語使用者而言「BAJATUSEGURO.COM」具有何種意義。

商標審查員：意思是lower your insurance（描述性）

審查員委請USPTO科學技術資訊中心（Scientific Technical Information Center）熟悉西班牙語的譯者出具翻譯聲明，指出「baja tu seguro」譯成英文應為「lower your insurance」；同時，審查員利用多家線上翻譯服務查詢，發現結果相距不遠，包括：

SDL FreeTranslation.com：Low your insurance

Merriam-Webster：lower your insurance

Babylon 10：Low your insurance

imTranslator：it lowers your insurance

Bing：lower your insurance

WorldLingo：low your insurance

為反駁申請人的主張（如後述），審查員也利用線上翻譯服務反向翻譯「download your insurance」，獲得下列結果：

Merriam-Webster Spanish Central：descargar tu seguro

Babylon 10：Descargar su seguro

imTranslator：descargue su seguro

申請人：意思是download your insurance（非描述性或雙關語）

申請人則委由代理其墨西哥業務的律師事務所合夥人Romo de Vivar女士出具聲明。該女士是西班牙語使用者而且精通英語。根據她的說法，「.com」意指有關網路提供的商品或服務，「baja」則是來自西班牙語動詞「bajar」，因此，當「baja」一詞涉及網路，她會翻譯成「download」或類似的英文語彙；換言之，「baja tu seguro」和頂級域名（top level domain）「.com」結合使用時，意思應該是「download your insurance」。Romo de Vivar女士另提出其他佐證資料，包括：

根據2004年的網路用語字典，「bajar」是指從網路上下載某些東西到電腦，同義詞為「download」。

利用Google搜尋BAJAR，其意指將電腦的內存訊息複製或傳輸至其他電腦，尤其是透過網路或其他資訊網絡。

參考附有標識「BAJA EBOOKS.com及設計圖樣」的網站，該標識下方寫著「Libros para descargar」，意思是「Books to download」。

雖然申請人利用Google Translate查詢「bajar」的翻譯結果僅有「get off」「lower」「bring down」及「drop」，而不包括「download」，但Google Translate卻是將「bajar música」翻譯成「download music」；此外，Merriam-Webster Spanish Central有關「bajar」的英文翻譯之一，即為「DESCARGAR: to download」。

至於已在墨西哥專利局獲准註冊的相同標誌，由於申請人並未提出正式的英文譯本，主管機關適用法律也不相同，再加上該標誌指定使用於「保險業的比價服務」而與本案類別不同，因此，USPTO認定該註冊核准並非有力的證據。





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