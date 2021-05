解析台美設計專利較早申請日利益主張中相同設計之審查判斷

【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

綜觀美國設計申請實務,主張較早申請日利益之情事,不只是國際優先權,還有分割案和連續申請案也可主張。通常USPTO的審查人員不會進行「相同設計」的實質審查,若是在設計專利核准之後,由侵權訴訟之利害關係人,第三人或其商業競爭對手提出優質證據,向PTAB主張專利權無效,就會進行「相同設計」的實質審查。本文以台灣及美國相關案例說明主張優先權或較早申請日利益中相同設計的判斷實務,也說明台美設計專利的相同設計判斷標準的差異。

巴黎公約第4條A項(1)款確立了國際優先權原則,對於同樣內容的申請只對最先提出申請之人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷基準日提早至優先權日,優先權期間的揭露,都不會影響該申請案之可專利性。

美國專利法與較早申請日利益相關之法律規定

美國專利法第119條、第120條是關於較早申請日利益及優先權之規定。第119條(e)(1)是臨時申請案(provisional application)之規定,申請人須在臨時申請案之申請日起12個月內提出相對應的正式申請案,才能主張「臨時申請案的申請日」為「專利申請日」。設計專利不適用第119條(e)款之優先權規定。

美國專利法第120條規定,基於「較早於美國申請之利益(benefit of earlier filing date in the United States)」,專利申請案若依據相關規定有較早於美國申請之申請案時,該同一發明人在該較早申請案(或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案)核准專利、放棄或審查確定前或核准公告後提出之後申請案,若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者(相同設計),該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。簡言之,依較早於美國申請之利益的規定,申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案,惟該後申請案之申請專利之設計(claimed design)的內容必須已揭露於原申請案中。

通常,當審查委員認定專利申請案包括兩個或兩個以上的設計,且是獨立的又不同的設計時,審查委員會發出「限制要求(requirement for restriction)」的OA,要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查,而申請人可依據美國專利法第121條規定,針對未做選擇的設計另申請DA案,DA案是以母案為基礎的一種繼續申請案,申請人在母案申請歷程中或核准公告後提出DA案,都可主張其可享有母案申請日利益,主張母案之「有效申請日(effective filing date)」為其「有效申請日」。

C&D ZODIAC, INC., v. B/E AEROSPACE, INC.案

2011年4月18日,B/E Aerospace公司提出一件「飛機內部盥洗室(Aircraft Interior Lavatory)包括提供盥洗室內空間的視覺感知的設計元素」的發明專利申請,其序號為13089063(如圖1),主張2010年5月20日申請的臨時申請案US32619810的申請日利益。2013年11月26日核准公告,公告號為8590,838(838專利)。

圖1:B/E Aerospace公司的US 8,590,838發明專利

圖2:B/E Aerospace公司的USD749,709設計專利

分割的設計專利申請案主張發明案的較早申請日利益

2013年10月10日,B/E Aerospace公司提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案,主張838專利的申請日利益(2011年4月18日),2016年2月16日核准公告號USD 749,079(D079專利,如圖2)。2015年9月18日,提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案,主張USD749,079設計專利案的申請日利益,2016年8月16日核准公告USD764,031(D031專利,如圖3)。

圖3:B/E Aerospace公司的D031專利

D031專利的PGR程序請求

2016年12月,B/E Aerospace公司在德克薩斯州東區法院針對法國飛機系統和設備提供商C&D Zodiac公司及多家子公司提起一系列專利侵權訴訟。B/E Aerospace 公司控告Zodiac製造的飛機內部組件產品(如圖4右側),包括廢物系統和廁所侵害了B/E Aerospace公司的5項專利。2017年10月11日,C&D Zodiac公司提出證據向PTAB請求專利授予後審查程序(post-grant review proceeding, PGR),請求審查D031專利無法享有較早申請日利益,致使D031專利違反美國專利法第102條(a)(1)款之規定而使得專利權無效。

圖4:C&D Zodiac製造的飛機內部盥洗室與D031專利之比對





