工總兩岸線上研討會：中國大陸軟體專利之審查及撰寫

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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中國大陸國家知識產權局 (CNIPA) 為積極回應經濟科技快速發展對審查規則的新訴求，提高專利審查品質和效率，於2019年12月31日公告並自2020年2月1日起施行的《專利審查指南》第二部分第九章所增訂的第6節，涉及電腦程式相關創新的專利審查規則的重大修改，尤其是軟體程式的權利要求撰寫方式、以及包括商業模式在内保護客體等問題，備受創新主體、實務界的關注。另一方面，台灣智慧局（TIPO）也將針對電腦軟體的審查基準作適度的修正，這都是專利業界極為關注的議題。為此，工業總會特於5月10日與「中國知識產權研究會網絡知識產權委員會」秘書長劉芳所領導之「北京同立鈞成知識產權代理有限公司」合辦了兩岸線上研討會：《中國大陸專利審查指南有關電腦程式發明專利審查修正案探討》研討會，會中邀請了指標企業界和實務界專家共襄盛舉，作主題發言及進行兩岸交流分享。

兩岸電腦軟體審查發展之歷史及變遷

此次會議由TIPO副局長廖承威及北京同立鈞成知識產權代理有限公司高級合夥人劉芳擔任共同主持及引言人。廖承威指出，在數位浪潮之下，軟體絕對是很重要的一部分，預見未來，軟體可以說是一個驅動創新很重要的力量，而身處浪潮的前端，他感受到的是專利申請案的增加。然而，除了專利申請案的增加外，廖承威認為從後端訴訟的數據資料也可以看出端倪。從2008年7月至2017年6月的專利訴訟件數統計資料來看，「資訊」類案件共226件，占7%，排名第3。雖然數量不是很多，但如果仔細觀察，即可發現與第1大類機械及第2大類電子的明顯下降趨勢相比，排名第3的資訊類是呈稍微上漲的情況。如圖1所示。

圖1. 台灣軟體專利訴訟趨勢（2008年7月至2017年6月） （資料來源：智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析；TIPO副局長廖承威簡報，2021年5月10日。）

隨後，廖承威也簡介了台灣電腦軟體審查基準之變遷，如表1所示。

表1. 台灣電腦軟體審查基準之變遷 （資料來源：台灣智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析； TIPO副局長廖承威簡報，2021年5月10日。）

基本上，在1998年之前，電腦軟體都是著作權的管轄範圍。從2008到2014，在商業方法的門檻稍為有拉高的趨勢。在2014年中提到的「排除商業方法」是指把簡單利用電腦的部分排除掉。也就是說，如果請求項沒有技術在裡面，此一標的是不予專利的。另外值得注意的是，廖承威也預告了今年電腦軟體審查基礎的修改，主要是更明確定義判斷標準及充實AI、IoT相關案例。

接下來，劉芳分享了中國大陸軟體審查重要歷史和每一階段的變遷內容。她指出早在1972年的時候，菲律賓提出把軟體用著作權來保護，大家覺得還不錯，所以就學菲律賓以著作權來保護電腦軟體。但後來發現這樣沒辦法滿足技術創新主體之技術構思的保護需求，所以紛紛提出了各種專利保護的做法。

劉芳指出大陸是在1984年才開始以專利保護電腦軟體的，在制度面上比台灣晚了許多。在2002年的時候，中國專利審查指南專門增設了一章（第九章），針對涉及電腦技術的發明專利該如何審、及說明書該如何寫，作出指引。接下來2006年至2010年期間，CNIPA都在做兩件事，除了在撰寫說明書允許的寫法上不斷的作一些嘗試外，也同時在保護的標的上作一些案例的引導。在此一摸索及嘗試的過程中，大陸的軟體發展非常快速，就去年2020年的統計，整體產業規模已達到8萬億人民幣，各行各業都離不開軟體。

劉芳提到，大概是在2006至2008年的時候，大陸在軟體專利審查方面相關的研討開始和台灣合拍：同時展開了「商業方法」的討論。不過，雖然是不約而同的展開討論，但卻產出迥異的結果。在大陸方面，於2012年的時候，針對商業方法的討論開始出現一些放鬆，也就是說討論的結果是傾向比較開放一些。因為據簡報資料指出台灣在2014年時是「排除商業方法相關發明的可專利性」，因此和大陸是有明顯差異的。

在2012年以後的過程中，特別是在2014、2015年開始，大陸行動互聯網的應用發展非常快。在2015年，整個大陸互聯網＋軟體平台形成了很大的經濟能量，影響很大。與此同時，大陸針對此一領域的審查指南又開始了廣泛的討論及研究。在2016年年底的時候，大陸專利審查指南進一步調整了方向，對於保護標的沒有太多硬性的規定，但對於商業方法是否可納入專利法保護的部分有明顯的放鬆。更重要的是對於軟體專利的撰寫列舉了若干允許的範例，也對於大陸原本很拘謹的寫法做了引導。

劉芳表示大陸在2019年針對商業方法、AI這些需要專利保護的創新技術作了一些研究及很多調研，並於2020年頒布了。首先是在保護標的上更開放了一些，而寫法上也有一些開放。不過，如果要算寫法上的開放，則是2016年時候的修改來得更大一些。劉芳指出整個大陸審查指南第9章的修改目前還在進行中，現在預估是在今年 (2021) 6月份會頒布實施，看來這一次與台灣在審查指南修正的時間點又合拍了。





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