愛立信風光不再：專利許可費率持續走低 陷反壟斷調查懸而未決？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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簽署協議，全面和解。

因專利許可發生的糾紛或訴訟，不論是巨頭間的較量，抑或是普通企業間的對決，絕大多數都以這種方式宣告結束。

這次三星與愛立信之間的專利許可紛爭，也不例外。

2021年5月7日，愛立信（Ericsson）對外發佈消息稱，愛立信與三星已經就兩家公司之間的全球專利許可達成了一項多年期協議。

其中，包括與所有蜂窩技術相關的專利。這份交叉許可協議涵蓋自2021年1月1日起的網路基礎設施和手機銷售，預計第二季專利許可收入將介於20億瑞典克朗(約2.373億美元)至25億瑞典克朗之間。

至此，這場始於2020年12月的專利紛爭和互訴大戰，在歷時不到半年的時間就以和解畫上了句號。

5G時代之前，通信技術專利許可主要是諾基亞、愛立信和高通等專利巨頭主導的一場「老鷹抓小雞」遊戲，各大手機廠商不僅都需要向這些巨頭繳納專利費，更重要的是，費率標準的主導權也掌握在這些巨頭手裡。

如今，伴隨華為等為代表的中國廠商參與力度和技術影響不斷提高，愛立信雖然依舊是這個領域諸多「霸主」之一，但是，其影響力和話語權也在減弱。

這在愛立信與三星、愛立信與TCL等之間的專利紛爭的演變趨勢中都間接得到佐證。

主導權下降：與三星對決專利許可，對抗週期從「2年7個月」變為「2月1個月」再變為「6個月」

在過去20年間，每一次通信技術迭代，愛立信和三星之間就會因為專利許可合作發生「一輪衝突」，具有很強的週期性特點，大概每5年發生一次。

第一輪：愛立信起訴三星施壓。2005年至2007年，愛立信與三星為達成全新的專利許可協議，從訴訟到和解，前後共計耗時近兩年時間。

2005年底，愛立信和三星之間的專利許可協議到期，因雙方未能就新協議達成一致，引發了一輪專利訴訟大戰。

2006年2月起，為了迫使三星儘快與自己達成專利許可合作，愛立信先後在美國、英國、德國和荷蘭提起訴訟，訴稱三星侵犯了其在GSM、GPRS和EDGE等方面的專利技術。

歷時一年之後，2007年7月，愛立信與三星簽署通信技術專利交叉許可協議，雙方之間的專利許可合作主要集中於2G和3G領域。

第二輪：愛立信起訴三星施壓。2012年至2014年，愛立信為了和三星達成新的專利許可協議，從訴訟到和解，耗時一年半左右通過訴訟等推動解決。

2012年底，因上一輪協議到期，愛立信與三星又未能就2G、3G和4G相關專利許可儘快達成新協議，愛立信再次亮出「訴訟大棒」。

當時，愛立信不僅起訴三星涉嫌專利侵權，還向美國國際貿易委員會(ITC)申請對三星涉案產品頒佈「禁售」令。

2014年1月底，愛立信與三星達成全新的專利交叉授權協議，結束了雙方之間的專利訴訟紛爭。

第三輪：三星起訴愛立信施壓。2020年至2021年，三星為了儘快和愛立信達成專利許可協議，從訴訟到和解，僅耗時不到6個月時間。

當時間進入2020年底，在雙方上一輪專利許可協議即將屆滿前夕，為了促成雙方在3G、4G和5G相關專利達成合作，三星率先出手了。

2020年12月7日，針對愛立信所持有的4G、5G標準必要專利許可問題，三星將愛立信訴至湖北省武漢中級人民法院（以下簡稱「武漢中院」），請求法院替其決定全球性的授權條件，三星旗下各集團公司所製造的通信產品，在公平合理無歧視（FRAND）原則下適用的授權費率。

2020年12月11日，就與三星之間的專利許可紛爭，愛立信在美國德州東區聯邦地區法院提出訴訟。

2020年12月14日，為了避免和限制愛立信在全球範圍內發起專利訴訟「圍剿」自己，促使雙方之間的專利許可費率問題得到集中解決，三星向武漢中院提出行為保全申請，請求法院裁定在武漢中院未對愛立信與三星之間的全球專利許可費率作出裁決前，禁止愛立信在全世界任何其他地方的法院，對其4G和5G標準必要專利提起訴訟救濟。

隨後，圍繞三星申請的「禁訴令」，愛立信轉身在美國法院申請「禁制令」，希望暫不執行三星申請到的「禁訴令」。

2021年1月15日，以涉嫌專利侵權，愛立信將三星訴至美國德州東區聯邦地區法院，據以起訴的專利包括6項，與此同時，愛立信還就三星相關產品向美國國際貿易委員會(ITC)提出「禁售令」申請。

2021年5月7日，愛立信對外發佈消息稱，愛立信與三星已經就兩家公司之間的全球專利許可達成了一項多年期協議。

回顧過去數十年間愛立信與三星因專利許可的「相愛相殺」，每次面臨專利許可合作協議續簽時，雙方都會「大打出手」，短則一年半，長則兩年才會「握手言和」。

如今，雙方從合同期屆滿到達成新協議，僅用了不到5個月時間，從發起訴訟到握手言和也才6個月時間，與過往相比，大概節省了三分之二甚至更長的時間。

應該說，這次雙方從爭議產生到糾紛解決，三星在中國法院申請發出的「全球禁訴令」，對雙方爭議的快速解決發揮了積極作用。

而這也勢必推動智能手機領域或通信技術許可格局、費率制定和許可方式持續發生深刻變化。





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