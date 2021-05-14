【熊誦梅╱勤業眾信╱德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人】

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自本期開始，前台灣智慧財產法院資深法官、現為德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人的熊誦梅律師，將加入北美智權報的專欄作家陣容，定期與智權報讀者分享她多年來在智慧財產領域的實務經驗，以及對於兩岸乃至於全球重要智財權發展趨勢的觀察分析，期盼能藉此讓讀者對於專利布局策略、營業秘密保護、智財訴訟攻防等議題，有更深刻的了解。

自2001年起，世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）將《建立世界智慧財產權組織公約》之生效日，即1970年4月26日定為「世界智慧財產權日」（World Intellectual Property Day），並且每年都會確立一個主題，邀請各成員國依據當年主題於世界智慧財產權日活動期間，不限於當天舉辦各種響應活動。

去年全球受COVID-19疫情影響，各國均面臨經濟衰退之挑戰，首當其衝的就是中小企業（Small & Medium Enterprises）。2020年10月新任職之秘書長Daren Tang於2021年4月22日正式宣布：有鑑於中小企業是推動世界經濟的無名英雄，而且是後疫情時代經濟成長的引擎，故以中小企業為主角，將2021年世界智慧財產權日之主題，訂為「智慧財產與中小企業：把創意推向市場」（IP & SMEs: Taking your ideas to market），希望藉此喚起中小企業對智慧財產的重視。

依據經濟部所發行《2020年中小企業白皮書》之統計資料顯示，2019年臺灣中小企業家數為149萬1,420家， 占全體企業總數之97.65%，中小企業就業人數達905萬4千人，占全國就業人數78.73%； 中小企業銷售額為12兆7,130億元，其中，內銷金額為新台幣11兆2,992億元。 （來源：熊誦梅提供）

中小企業是台灣經濟骨幹，但智財權保護意識仍然不足

相關數據均顯示，中小企業係穩定台灣經濟及創造就業機會的重要基石。然依據財團法人資訊工業策進會（下稱資策會）科技法律研究所創意智財中心的統計結果顯示，有超過8成之企業，仍存在著「智財認知不足」，及「智財保護不足」的問題。主觀上認知不足，客觀上保護不夠，如何能成為穩定經濟及創造就業機會的基石？

因此，一方面為響應WIPO智慧財產權日之活動，一方面也為穩固台灣經濟盡一份心力，本文特別以「擁抱創意，前進市場—淺談中小企業之智慧財產管理」為題，針對中小企業之智慧財產管理提供一些基本的建議，並呼籲各界藉由世界智慧財產權日的活動，將智慧財產之觀念帶入各行各業，帶進各個角落，全面提升社會各界之智慧財產意識。

整體而言，中小企業在發展過程中會遇到許多問題，例如：

技術提供者的創辦人或合夥人糾紛：中小企業的成立如屬一方提供技術，另一方提供資金的合作模式，容易遭遇技術智財被技術方之創辦人或合夥人掌握或直接登記於其名下，導致企業經營過程中如遇利潤分配時，被技術方之創辦人或合夥人挟持，或於拆夥後面臨公司無技術智財之窘境。 研發成果遭協力廠商竊取：在合作開發的過程中，協力廠商包括上、下游廠商均有可能私下將研發資料整理後提出申請並取得專利。 員工攜帶技術投靠競爭對手：接觸企業核心技術的員工，如未能妥善進行智財管理工作，則容易遭遇員工對企業心生不滿，或因種種理由而於離職時，將企業辛苦研發之成果帶槍投靠競爭對手之情形。 智慧財產侵權糾紛：企業在經營過程中，未於研發前妥善做好相應的前置作業如專利或商標的檢索調查，則有可能於市場推出辛苦研發之產品或服務時，才發現侵害了他人之智慧財產權，造成意外損失。 資金有限：中小企業因資金有限，往往會忽略智財管理，殊不知智慧財產係公司的無形資產，亦可能是企業募資的利器。

（來源：熊誦梅提供）

以上這些問題的解決之道，即係智慧財產管理，早期規劃才能避免中小企業最擔心的「財務問題」及「法律問題」。

此外，智慧財產領域中與公司經營最相關的即是專利、商標、著作權及營業秘密。雖然對不同的公司類型而言，保護的重點或有不同，例如：以研發新興科技產品為主之公司而言，其智慧財產之保護重點即在於專利布局與營業秘密保護；如主要業務係以品牌設計及形象管理為主的公司，其保護之重點則可能為商標及著作權。各個權利之本質不同，其管理及保護之方式亦不相同。

（來源：熊誦梅提供）

但整體觀之，對於大多數以技術創新為主的公司而言，專利為公司創造資產，營業秘密則可以維持公司的競爭力，專利及營業秘密之保護與管理均顯得更為重要。且在管理的過程中，主要係以計劃-執行-檢查-行動（Plan-Do-Check-Act，PDCA）之循環管理方式進行永續性管理。

（來源：熊誦梅提供）

中小企業即使規模不大，仍不可忽視國際訴訟的風險

再者，全方位的智慧財產管理不能忽略訴訟管理，除非公司僅選擇根留臺灣，否則只要有產品可能（包括透過網頁）銷售到國外，都不可避免地會有國際訴訟的風險。訴訟是有風險的，一旦錯估訴訟的外部情勢，及忽略訴訟內的複雜人性，極有可能換不回您要的公平正義。

（來源：熊誦梅提供）

因此，企業亦需留意並適度安排員工有關智慧財產之基礎概念或進階課程、公司的智慧財產政策或目標，以及智慧財產訴訟案例分享等課程，提高員工智慧財產之法遵意識，如此可更進一步提高企業智慧財產管理成效，並降低智慧財產訴訟的風險。

此外，為了能夠深化推動台灣企業智財管理系統建立，金融監督及管理委員會、經濟部工業局、智慧財產局於民國108年以資策會台灣智慧財產管理系統（TIPS）為依據，將TIPS管理規範與董事會義務連結，納入「上市上櫃公司治理實務守則」（下稱公司治理守則），並於「公司治理評鑑系統」配套增設智財指標，其中只要受評鑑公司內有制定相應的智財管理計畫，並於公司網站或年報中揭露管理計畫的執行情形即可取得該項評鑑之基本分數，如能更進一步通過TIPS認證，則可再加分，以此鼓勵企業進行或強化智慧財產管理。

總而言之，在中小企業的經營路上，智慧財產風險是每個經營者皆不可不慎重處理的議題。2021世界智慧財產權日將主題訂為「智慧財產與中小企業：把創意推向市場」，更是期待中小企業能藉由優化之智慧財產管理將創意推向市場，適逢政府也積極推動企業之智慧財產管理，更是期待能以強化之智慧管理，將台灣所有創新產業均帶入國際市場。

謹以此文，慶祝2021世界智慧財產權日。





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