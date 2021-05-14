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《IP小辭典》商標註冊申請—申請資格

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

我國商標制度是以註冊保護為原則，商標依法申請註冊取得商標權後，商標權人除可以自己使用及授權他人使用外，還可以排除他人以相同或近似的商標指定使用於同一或類似商品／服務註冊。如果他人未經商標權人同意使用該商標，而有侵害商標權或有侵害商標權之虞的情形，商標權人可以請求排除或防止侵害，對於故意或過失侵害商標權的人，還可以請求損害賠償。那究竟申請商標要具備什麼資格呢？

「商標」通常是文字、詞語、記號或圖形，甚至是顏色、商品形狀或其包裝形狀、動態、全像圖、聲音等，或是由2種以上的這些元素所聯合組成，主要是用來指示及區別商品/服務來源的標識，所以商標必須具備讓相關購買人能認識商品/服務來源，並辨別不同商品/服務來源的功能。依據商標法18條及29條規定，如果是以指定使用商品／服務的通用名稱或直接明顯的說明作為商標，就不具備有商標指示及區別來源的功能，不得註冊為商標。

商標註冊保護的權利客體為「商標權」、「證明標章權」、「團體標章權」及「團體商標權」共4種。隨著經濟活動及行銷市場的活潑及多元化，商標型態除了傳統的文字、圖形及記號外，顏色、立體形狀、聲音，動態、全像圖，甚至嗅覺、觸覺、味覺等型態，如果具有識別來源的功能，都有可能成為商標。

申請商標註冊可以委任商標代理人辦理，也可以由申請人自行提出。惟依商標法第6條規定，若申請人於我國境內沒有住所或營業所，就一定要委任在國內有住所的商標代理人辦理。

一般商標的註冊申請沒有特別的資格限制，只要是國內、外的自然人、法人或其他商業體（商號、行號），有使用商標以表彰自己營業上商品／服務需要者，都可以以個人、法人或營業主體的名義申請註冊。但如果要申請團體商標、團體標章、證明標章等，則另有資格限制如下：團體商標或團體標章因為都是提供給會員使用，申請人應以具有法人資格的公會、協會或其他團體等由成員所組成的社團法人為限，例如台灣安全高品質農業推廣協會、中華捐血運動協會；而證明標章的申請人則以具有證明他人商品／服務能力的法人、團體或政府機關為限，例如經濟部能源局。

為了搶得商標註冊先機，設立中的公司也可以以籌備處名義先行辦理商標註冊申請。在實務上認定設立中公司即為成立後公司之前身，二者屬於同一主體，惟於公司設立登記後，必須補正公司設立登記資料，及變更申請人的名稱。

值得注意的是，外國公司不可以以國內分公司的名義申請商標註冊，主要是因為分公司不具獨立的法人格，故不得為權利義務之主體，應以總公司名義申請商標註冊。此外，台灣總代理商如果未經果國外原廠同意，也不得將國外商標在台註冊為自己所用，只能以外國廠商名義申請。

此外，如果像是家族企業、合夥企業……等等，有二位以上申請人想要共同取得一商標權也是可以的。依商標法第7條：「二人以上欲共有一商標，應由全體具名提出申請，並得選定其中一人為代表人，為全體共有人為各項申請程序及收受相關文件。未為前項選定代表人者，商標專責機關應以申請書所載第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他共有商標之申請人。」


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