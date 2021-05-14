AI醫藥市場大幅成長 北美地區佔據全球最大市場份額

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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根據Mordor Intelligence統計，2020年醫藥市場中的人工智慧（AI）價值44.9億美元，預計到2026年將達到348.8億美元，2021～2026年的複合年成長率高達將39.8％。雲計算技術的迅速成長推動各產業採用AI解決方案來挖掘大量數據，醫療業開始鼓勵使用AI技術進行醫藥研發，透過數據蒐集與患者有關的症狀，並在機器學習的支援下，利用AI系統處理現代臨床照護所產生的複雜資料。

何謂醫藥人工智慧？

人工智慧（AI）是一種模仿大腦神經網路並使用多層資訊（包括演算法、模式比對、規則、深度學習和認知運算）來學習如何理解資料的技術。啟用AI 的工具可以識別原始資料當中有意義的關係，並且運用在藥物開發、治療決策、病患照護，以及財務和營運決策等醫藥領域。

在2000年醫藥資訊開始應用 AI之前，醫療保健的預測模型只能透過乾淨和井然有序的醫療衛生資料，思考有限的變數。如今，使用人工神經網路來進行機器學習或深度學習，不僅可用於支援甚至已超越人類執行某些醫療相關作業的能力。國際商業機器巨頭IBM公司在2015年時成立了專攻醫療領域的Watson Health，透過AI協助理解大量的臨床資料、醫學文獻，以及人口和使用率資料，並利用大數據分析繁雜的醫療保健資料，替醫藥專業人員解決耗時或效率不彰的各種問題，讓他們能更充分運用專業知識並提供價值。

2022年全球AI健康醫藥領域市場將突破90億美元

財團法人生物技術開發中心研究員陳思豪指出，隨著個人化醫療模式興起、醫療大數據分析和運用技術快速發展，AI逐漸廣泛應用在基因體學和精準醫療等健康醫藥領域， 根據Mordor Intelligence資料顯示，2016年人工智慧健康醫藥領域的市場規模為11.3億元，推估2016～2022年複合年成長率（CAGR）達41.7%，預估至2022年，全球人工智慧健康醫藥領域市場規模將超過90億美元。

進一步從區域市場來看，AI醫藥市場以北美地區的佔比最高（36％），其次為亞太地區（29％）及歐洲地區（23％），2016年AI醫藥市場光是美國就佔了超過三成，預估2022年美國的市占率仍會佔比三成以上。

圖一、2016年及2022年全球AI醫藥市場規模預估 （資料來源：2021/4/29，「當AI進入精準醫療，從技術到服務如何蛻變？」研討會，陳思豪簡報）

AI醫藥市場應用領域很廣，包括醫藥研究與開發、患者健康與風險管理、醫院行政管理與支援協助，以及影像判讀、疾病檢測與診斷、醫療生技應用等範疇，在2016～2022年間，AI醫藥研發市場的CAGR為43.4％，高於整體AI醫藥市場的成長。陳思豪指出， 2016年AI醫藥研發的市場規模為1.2億美元，約佔整體AI醫藥市場一成左右（10.4％），預估在2022年將成長至10.1億美元（11.1％）。

圖二、2016年～2022年全球AI醫藥市場規模預估（依應用領域） （資料來源：2021/4/29，「當AI進入精準醫療，從技術到服務如何蛻變？」研討會，陳思豪簡報）

北美佔據全球AI醫藥最大市場份額

目前北美地區是世界上最先進的人工智慧市場之一，醫療保健和製藥業對於AI技術的採用率高，加上強大的AI軟體和系統供應商，同步推升了北美地區對AI醫藥的需求，因此北美佔據了最大AI醫藥的市場份額，不但主導全球AI醫藥市場，AI新創企業也尤其活躍。隨著醫療數據的大幅成長，資源管理也面臨挑戰。僅在美國，就有大約38,000項專利包含了人工智慧或機器學習的術語。在AI所有應用領​​域中，醫療保健似乎是最重要的，因為醫療保健系統人員嚴重短缺，醫療錯誤每年為醫療行業造成數十億美元損失，再加上病人負擔增加和診斷不正確等問題，都能通過AI新技術得到幫助。

圖三、AI醫藥市場的成長率（以地區劃分） （圖片來源：Mordor Intelligence）

半導體巨頭輝達（Nvidia）在2020年底宣布攜手GE Healthcare、Nuance成立Inceptio醫療聯盟，協助醫療AI新創公司加快上市腳步，同時培育更多醫療 AI 新創公司。

NVIDIA旗下的NVIDIA Inception加速器計畫，橫跨90國、擁超過 6,500間AI與資料科學領域的新創公司加入，透過整合GE Healthcare Edison Platform，這些新創公司能夠進入GE Healthcare的全球網路，使用GE Healthcare於160個國家所安裝的400萬個醫療影像、行動診斷及監測等數量龐大的設備，可創造出 2.3億份檢查和相關資料。取得FDA許可的Premier等級成員，亦能加入Nuance AI Marketplace 診斷影像市集。





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