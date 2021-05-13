疫情下EPO口頭審理該如何進行 引發歐洲專利界高度熱議

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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為了一樁尋常的專利權爭議案，居然有將近50個歐洲的專利相關人士，向歐洲專利爭議的最終裁決機關：擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）提交公眾意見，其中更不乏愛立信（Ericsson）、拜耳（BAYER）、飛利浦（Philips）這樣的世界級企業。他們究竟在關心什麼議題？

本刊在前期文章（2021年EPO審查指南更新）中曾經介紹過，在最新的歐洲專利局（EPO）審查指南裡，已經把線上形式進行的視訊會議（video conference）當作口頭審理的標準做法之一。這固然是因為新冠肺炎疫情中，EPO不得不採取的權宜措施，2020年當中也曾操作多次，但在最近一樁案例裡，就有當事人直接質疑這種做法的適法性；更有趣的是，當EPO的上訴委員會（Board of Appeal, BoA）將此案爭議對外徵求公眾意見時，居然引發全歐洲專利界正反雙方的激烈交鋒。

整件事情的起源，其實是一場再尋常不過的專利權爭議。去年年初，位於德國的上訴人，以及位於瑞士的被上訴人（兼專利權人），已經被BoA通知將在2020年6月30日進行雙方之間專利權舉發案件（G 1/21）的實體（in-person）口頭審理。隨後，由於歐洲的新冠肺炎疫情迅速蔓延，BoA又在去年5月通知雙方，G 1/21案件的口頭審理日期將被推遲至2021年2月8日。

即使未獲得雙方同意，BoA官方仍決定以視訊會議進行口頭審理

到了今（2021）年1月初，被上訴人以新冠肺炎疫情以及跨國旅行限制為由，要求BoA再次推遲預定2月8日進行的口頭審理，還特別指出由於即席翻譯等原因，「口頭審理並不適合以視訊會議方式進行。」不過，就在1月20日，BoA還是正式通知了雙方，2月8日的口頭審理非但不延期，而且確定將以視訊會議方式進行。

至於上訴人方面，也在今年1月20日，於回覆給BoA的視訊會議聯絡調查信件中，表達了與被上訴人相同的態度，也就是不贊成以視訊方式進行口頭審理。只不過，這項意見並沒有被BoA所注意。最終到了2月8日，BoA就在未得到雙方同意的前提下，以視訊會議方式進行了G 2/21案件的口頭審理。就在這項審理進行中，上訴人就針對視訊會議提出了疑問：如果未能取得雙方共識，歐洲專利公約（Europe Patent Convention, EPC）第116條中的口頭審理能否被線上會議取代？並且要求提交至BoA的最終審理機關：擴大上訴委員會（Enlarge Board of Appeal）進行討論。

對於G 1/21一案該如何審理，BoA的擴大上訴委員會從4月初就開始徵求公眾意見。圖為EPO位於德國慕尼黑的總部 （來源：https://www.epo.org）

BoA認為，視訊會議也是口頭審理方式之一

在開放公眾提供意見的同時，BoA也對於本件爭議核心的法規：EPC第116條第1項以及相關聯的第113條第1項提出自己的看法。BoA認為，第116條並未對口頭審理的進行方式做出任何限制，雖然過往絕大多數都是以實體方式進行，但以視訊會議方式進行也未嘗不可。換句話說，視訊會議僅是進行口頭審理的方式之一，兩者之間並不存在取代的關係，BoA的做法更沒有違反第116條的規範。

此外，對於上訴人所提出，若因技術上原因（訊號品質不佳、無法順利連線……等）導致視訊會議無法進行，將影響第113條所保障之意見表達權利，BoA也認為，只要審理過程中所有人都保持細心、機警，就能把這個風險降到最低，「只要視訊會議使用的技術在平常都能正常運作，就已經在保障當事人意見表達並維持公平審判了。」

對於BoA的論點，來自英國的特許專利代理人協會（CIPA），是持贊成立場的專業組織。CIPA指出，在歐洲專利條約立法時，網路通訊技術還不發達，所以當時對於「口頭審理」的認知，當然僅限於實體進行，但既然通訊技術在這幾十年來已經突飛猛進，而且未來對於視訊會議的需求也會大幅增加，實在沒有必要固守過去對「口頭」的狹隘定義。

CIPA更認為，如果非得要當事人親自出席口頭審理才能進行，將導致整個審理程序被嚴重拖延，反而造成另一方當事人的不利益。所以，CIPA建議，不論是否有疫情影響，BoA對於口頭審理的方式、尤其當事人是否必須出席才能進行應該有更大的裁量權，「如果有人堅持要求以實體進行口頭審理，他就必須提出理由，說明為什麼視訊會議在這個案件裡沒辦法採用！」

愛立信建議，必須對「例外」情形作出通案的應變辦法

不過，持反對立場者數量也相當眾多，其中更不乏愛立信（Ericsson）這種世界級的通訊技術巨人。愛立信認為，不論在EPC第116條立法當下、或者在西元2000年對EPC進行修訂時，「口頭審理」都僅限於實體方式，所以這絕對是受法律保護的正當程序。此外，視訊會議確實存在許多好處，但這畢竟不是受法律保護的正當程序，BoA官方不能僅以疫情為理由，就強制剝奪當事人的權利。

為了解決眼前的爭議，愛立信認為，既然實體口頭審理根本不可能進行，BoA必須建立一套完整的應變措施，明定在當前的「例外」情形下，如何以視訊會議進行口頭審理，也要訂出例外應變措施的實施期限。「但無論如何，只要沒有修法，就不能把視訊會議也當作口頭審理的一種方式！」

不論G 1/21案最後結果如何，它都反映了業界對於遠距審理的需求。事實上，歐洲專利的所有人早已遍布全球，BoA處理的案件在疫情前也是年年增加，如果每樁案件的每個當事人都要求進行實體口頭審理，負擔會相當巨大。所以，藉著這個機會重新審視口頭審理的內涵與進行方式，並設計出更順應時代潮流也更符合各方需求的程序，才是EPO與BoA該做的事。





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