化合物專利的顯而易見性系列-5：Otsuka Pharm. Co., Ltd. v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. 2012) 案

系爭專利

本案 (Otsuka Pharm. Co., Ltd. v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. 2012)系爭專利是美國專利第5,006,528號 ('528專利),專利權人為Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (大塚公司)。'528專利請求項12的專利範圍是使用其化學名稱的aripiprazole。請求項16的專利範圍是「一用於治療精神分裂症的醫藥組成物,包含作為活性成分的carbostyril化合物…」,而請求項17的專利範圍是「該請求項16所述的醫藥組成物,其中該carbostyril化合物」是aripiprazole。請求項23,在'528專利的複審 (re-examination) 期間加入的,其專利範圍是一治療精神分裂症的方法,包含施用一醫藥組成物,其中含有作為活性成分的aripiprazole。

Aripiprazole的化學名稱為7-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]- butoxy}-3,4- dihydrocarbostyril並具有以下化學結構:

圖1. Aripiprazole化學結構 (圖片來源:判決書)

Aripiprazole是一種「carbostyril衍生物」,即其化學結構包含一個quinolinone稠環 (在上面的結構中標記為「3,4-dihydrocarbostyril」)。Aripiprazole的carbostyril環被稱為「3,4-dihydro」,是因為它在3和4位上均連接有兩個氫原子 (在上面的結構中未顯示),同時在這兩個碳原子之間具有單鍵。相反地,「carbostyril」部分在3和4位上均僅具有一個氫原子,而在碳原子之間是雙鍵結構。研究人員將這兩種變異體都稱為「carbostyril衍生物」。與aripiprazole的carbostyril核心第7位置上相連的是由1個氧原子與4個methylene (–CH2–) 單元所組成的「butoxy連接基」。相反地,「propoxy連接基」是由1個氧原子與僅3個methylene單元所組成。與aripiprazole的butoxy連接基相連的是piperazine環和phenyl環。Aripiprazole的末端phenyl環是「2,3-dichloro」取代,這意味著它具有連接到2和3位的氯原子。

Aripiprazole是大塚公司銷售的抗精神病藥物Abilify®的活性成分。Abilify®於2002年獲得FDA許可並上市用於治療精神分裂症、躁鬱症、兒童的自閉性疾患伴隨之急躁易怒以及作為憂鬱症之輔助治療。Abilify®已取得商業上的成功;自2005年以來,其年銷售額已超過10億美元,2009年的銷售額為33億美元。

先前技術

精神分裂症是一種使人衰弱的精神疾病,約占總人口的百分之一。儘管進行了廣泛的研究,但精神分裂症的原因、機制和病因 (etiology) 仍然未知。精神分裂症患者患有正性症狀、負性症狀和認知缺陷。正性症狀包括幻覺和妄想。負性症狀包括平板情感 (flat affect)、言語貧乏、無法感受愉悅 (inability to experience pleasure)、缺乏建立關係的慾望以及缺乏動機。

治療精神分裂症的藥物稱為抗精神病藥 (antipsychotics)。1950年代初偶然發現了第一種抗精神病藥物chlorpromazine。隨後的研究揭示,chlorpromazine的抗精神病特性是由於其對大腦中的多巴胺受體的拮抗作用 (阻斷)。這一發現導致了其他「典型」抗精神病藥的發展,這些抗精神病藥可以治療正性症狀,但不能治療負性症狀,且具有許多有問題的副作用,包括錐體外症候群 (EPS)、遲發性運動障礙、泌乳素升高 (高泌乳素血症) 和血壓突然下降 (姿勢性低血壓)。美國食品藥物管理局 (FDA) 上次於1975年許可了一種典型的抗精神病藥。儘管它們有缺點,今天仍然使用典型的抗精神病藥。

研究人員於1960年代初發現了clozapine。Clozapine是第一種「非典型」抗精神病藥,因為它引起EPS的傾向減弱,可用於治療精神分裂症的正性和負性症狀。然而,Clozapine具有嚴重的潛在負作用,包括姿勢性低血壓、frank低血壓和顆粒性白血球缺乏症 (顆粒性白血球缺乏症可能會導致死亡)。由於這些副作用,clozapine從1970年代的臨床試驗中撤出,促使科學家尋求一種在療效方面與clozapine相似的非典型抗精神病藥,但缺乏其毒性和副作用。然而,研究人員的努力基本上沒有成功,FDA在1976年至1989年間沒有許可任何新的抗精神病藥物。FDA最終於1990年許可了clozapine,但僅用於經嚴格血液測試的難治性 (treatment-resistant) 或治療不耐受的 (treatment-intolerant) 患者。

FDA在1994年許可了risperidone,這是第一個後clozapine非典型抗精神病藥。從那以後,FDA許可了其他七種非典型抗精神病藥:olanzapine (1996);quetiapine (1997);ziprasidone (2001);aripiprazole (2002);paliperidone (2007);asenapine (2009)和iloperidone (2009)。儘管clozapine仍然是療效的「黃金標準」,但其他非典型抗精神病藥被認為至少與典型抗精神病藥一樣可有效治療正性症狀,同時還可治療負性症狀和減少EPS負作用。每個FDA許可的非典型抗精神病藥都具有與clozapine或risperidone有關的化學結構,唯一的例外是aripiprazole。

被告SANDOZ等對FDA提出簡易新藥申請之後,專利權人即對被告等提出專利侵權訴訟,被告承認其簡易新藥申請構成了文義侵權,但其基於先前技術主張顯而易見性和顯而易見型雙重專利,抗辯系爭專利無效。

挑戰系爭專利的先前技術包含大塚公司較早的美國專利第4,734,416號 ('416專利)、該專利的共同發明人之一中川量之博士在'416專利審查期間提交的聲明 (中川聲明)、'416專利的外國對應案:德國專利第2,912,105號 (DE '105專利) 和瑞典專利公開第434,945號 (SE '945申請案)、Murasaki文章。

表1. 統整以上相關先前技術 (林杜整理)





