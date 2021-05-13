與法院開庭大不同！商標訴願案進入言詞辯論程序的實務經驗分享

【賴苡安／勤業國際專利商標聯合事務所合夥律師】

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筆者於2021年2月間，以參加人之代理人身份出席經濟部訴願審議委員會（下稱訴委會），依訴願法第65條所召開商標言詞辯論。由於商標訴願程序中少有開言詞辯論，筆者有幸經歷此一程序，領會該程序進行具有高度嚴謹性，以及現場所面臨之各種突發問題所帶來的壓力，尤其無法以「容後補陳」、「如意旨狀所載」一語含糊了事帶過，其挑戰更甚於法院開庭！

一般而言，訴願程序非必然舉行言詞辯論，對於訴願事件原則上採書面審理，訴願人及參加人例外得請求「言詞辯論」或「陳述意見」。按訴願法第63條規定，「受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見。 訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」，因此無論是依職權或請求「陳述意見」，得由訴委會主任委員先指定委員，在指定處所聽取意見陳述，再由聽取意見陳述的委員於訴委會議中，向全體委員說明陳述意見的經過及內容，供委員審議該案時參考。而訴願法第65條「言詞辯論」，則是受理訴願機關依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人及原處分機關同時在訴願審議委員會議上，進行事實說明及法令適用上的辯論，再由訴委會委員討論做出決議。

實務上，訴委會召開言詞辯論程序之情形並不常見，自此一制度開啟以來至2020年，包含專利、商標、經濟部所管轄事務其他案件之訴願案（2016年至2021年共合計6539件，其中商標案有3200件，約佔整體訴願案50%），至今有召開言詞辯論僅計18件（專利、商標、水利法、礦業法、公司法等案），至於商標訴願案言詞辯論雖無另作統計，惟召開機率仍非常低，而從2020年至2021年三月，商標訴願案件受理高達624件，亦僅有筆者所參加的唯一一件。

訴委會經審酌案件後，認為有開啟言詞辯論必要時，會於言詞辯論指定期日前約20日，以經濟部名義正式行文開會通知單，開會通知單上將載明開會事由及開會地點，主持人、聯絡人，並告知相關案號、委託代理人應備文件及本件言詞辯論主要辯論所涉爭點。

當天言詞辯論地點為經濟部所在地，到達大門口時向警衛說明來意後，承辦人會出面接待並引導旁邊的休息室，現場交換所提證據跟資料給予訴願人及原處分機關，旋即進入會議室進行言詞辯論，參加者如有準備簡報亦可一併交付承辦人。會議室的場地布置與法庭不同，空間較大，會議室以馬蹄形方式（如下圖一），上位有主席及13位委員席，左右兩排約坐有十位相關承辦人員。面對主席位下方，左右分別設有訴願人席及原處分機關、參加人席，與法庭原、被告面對面座席排法不同，亦不設置旁聽席。

圖一、言詞辯論會議室場地示意圖 （圖片來源：經濟部訴願審議委員會言詞辯論程序及應注意事項）

言詞辯論程序進行如下：

主席確認訴願人、參加人及原處分機關代表身分。 主席宣布言詞辯論開始。 承辦人員陳述案件要旨及言詞辯論爭點。 訴願人就案件為事實上及法律上之陳述。

（陳述時間計8分鐘，7分鐘按鈴1次，時間到按鈴2次。） 原處分機關就案件為事實上及法律上之答辯。

（答辯時間計8分鐘，7分鐘按鈴1次，時間到按鈴2次。） 參加人就案件為事實及法律上之陳述。

（陳述時間計8分鐘，7分鐘按鈴1次，時間到按鈴2次。） 訴願人為補充陳述。 原處分機關為補充答辯。 參加人為補充陳述。 委員對訴願人、參加人或原處分機關提出詢問。 訴願人、參加人或原處分機關就委員之詢問為答復。 訴願人、原處分機關及參加人為最後之陳述。 主席宣布言詞辯論結束。

於整個言詞辯論程序中，最重要的為最後三項，即委員的詢問、答覆及最後陳述，由於委員專業皆不同，較難精確掌握提問方向。當天委員提出的問題包羅萬象，大至詢問市場營銷方式、該爭議商標是否有前案註冊可參、實際使用方式、小至細問到產品包裝如何呈現、進出口多少貨、該品項佔所有營業額為多少等等... ...此類涉及實際操作問題，律師不見得對於公司營運細節瞭若指掌，因此，熟稔商品運作的客戶宜派人陪同出席。

與法院所開言詞辯論庭不同，訴願階段係透過現場問與答，使委員能夠徹底瞭解本案的相關事證和證據材料，所以 建議現場分發紙本，針對投影片、相關證據以及附件列印出紙本至少15份，讓委員能夠現場翻閱、參考，並提出問題 ，此種問與答攻防，不允許有如法院開庭的「容後補陳」或是「如意旨狀所載」等等，必須當場如實答覆，故應盡量掌握清楚所有細節和事實，爭議點全部釐清之後，最後會再讓雙方當事人及參加人簡短之陳述做為總結。以上進行共約一個半小時，結束後當事人及參加人會先離席，讓委員繼續留席討論本案的狀況，約一個月內可獲知訴委會審理結果。

筆者有幸參與此件言詞辯論，本件爭點在於系爭商標申請註冊時是否具有先天識別性，原處分機關認為系爭商標無商標法第29條第1項第1款情形，而作異議不成立之處分，異議人申請不服並提起訴願。而在經濟部開會通知單上已載明法律爭點為「系爭商標是否有先天識別性及是否已使用而取得後天識別性」，故已經事先洞悉本次言詞辯論方向為「後天識別性」，而此爭點正是原處分機關所欠缺之事實及證據，因此筆者大量準備已取得後天識別性證據及材料，最後訴委會決定將訴願駁回。





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