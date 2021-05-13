《產學合作專題報導》- 7 七大加速器進駐 科技部打造科技新創基地TTA

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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一般大眾所熟悉的台北小巨蛋，應該是看演唱會、欣賞表演的場地，其實在台北小巨蛋裡頭，還座落著台灣新創企業的重要推手——台北科技新創基地（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA）。從2018年TTA成立以來，已有超過400個新創團隊在這裡完成培訓，募資額超過新台幣30億元。從去（2020）年開始，科技部進一步延攬海外成功創業家回台進駐TTA，要讓更多國際資金看見台灣的創業能量！

科技部產學及園區業務司司長許增如指出，扶持新創如果光靠政府，能投入的資金還是有限，新創要商業化需要產業共同合作，TTA是科技部底下的長期計畫，目前引進七個不同領域的國際級加速器，帶著自己的投資基金進來輔導新創團隊，不僅提供新創培育課程，每間加速器都和創投、大企業或是國外加速器具有伙伴關係，獲選的新創團隊將在TTA接受為期半年的培育，目標是正式創業設立公司，進一步走向國際市場。

圖一、TTA七大加速器名單 （圖片來源：TTA官網）

TTA在2018年6月開始營運，是科技部指導的計畫、工研院執行的科技新創基地，TTA位於台北小巨蛋一樓、三樓、四樓，共計956坪空間。當初在決定場地時找了很多地方，幾經考量之後，認為交通和場域環境對新創團隊很重要，希望是開放的空間，小巨蛋的人潮和氛圍都很適合，因此TTA最後決定落腳台北小巨蛋。

目前TTA共有七家加速器，其中三家是今年新進駐，加速器會挑選新創團隊並提供資金和輔導，TTA可容納座位數是300席，由加速器決定座位的需求與調度。

TTA不僅將台灣優秀的創業團隊送到國外，也希望延攬在國外成功的創業家回台發展，爭取更多國外資金到台灣尋找投資機會。TTA在2020年9月成立創業家投資人專區，包括YouTube創辦人陳士駿、Mochi Media創辦人徐旭明、電玩吉他英雄創辦人黃中凱、Race Capital 合夥人陳信生、華納兄弟遊戲推手江詞源等重量級創業家投資人，都在去年進駐TTA。

創業家投資人專區採推薦申請制，由TTA協助向科技部產學司提出申請，通過申請的創業家投資人可以帶著自己的團隊進駐，TTA總共規劃50席空間，每位創業家投資人可以申請6個固定座位。除了軟硬體設備，若想要在台灣創業，TTA也會提供稅務、法務等專業資訊，協助創業家投資人尋找辦公場域，藉由各項客製化服務，讓海外創業家可以順利在台灣落地。

圖三、TTA邀請美國矽谷回台的創業家投資人進駐。 （圖片來源：TTA）

TTA的角色是資源鏈結的樞紐，讓新創在茫茫人海中找到彼此，交流、互動、熱絡才是新創基地運作的重點，透過各種軟性活動交流，下一步才能發展合作和投資，因此TTA當初在內部空間設計上特別著重共同工作空間（Coworking Space），兼具辦公、交流、外交等多功能設計。

進駐TTA的會員中，除了七家加速器及其輔導的新創團隊，還有兩家外事單位：CTA加拿大新創科技加速器和La French Tech Taiwan，分別是加拿大和法國政府官方認證的育成單位，兩者都是從2018年就和TTA攜手合作到現在。TTA當初的設定目標是每年要培育出100個新創團隊，半數要來自國外，至今都有超過目標，細數TTA成立三年以來，已經有超過420家新創團隊接受過TTA的培育。

TTA兩大外事單位

1. CTA 加拿大新創科技加速器

加拿大新創科技加速器(Canadian Technology Accelerator，簡稱CTA) 在2018年底進入台灣市場，是第一批進駐TTA的元老級加速器。加拿大新創科技加速器計劃於2009年啟動，旨在為創新的加拿大公司提供獨特的資源和管道，協助參與者完善其商業模式，收集競爭情報、尋求關鍵客戶，獲取融資來源並吸引戰略合作夥伴，幫助加拿大新創在國際市場上發展。

CTA主要是協助加拿大科技創業公司鏈結國際業師與市場資源，目前已經在波士頓、紐約、費城、舊金山、矽谷設立實體據點，系統性協助潔淨能源、資通訊、生命科學領域的新創團隊界接海外市場；CTA首度在北美以外地區設立據點，選定了台灣、新加坡、東京與香港等四地，台灣則落腳於TTA，並由專職人員協助處理加拿大科技新創團隊來台發展與合作。CTA將協助新創企業在3～6個月的時間內，獲得虛擬或市場上的企業支持，在2013年至2018年期間，有超過495家公司透過加拿大新創科技加速器增加銷售額，或是獲得新的戰略合作夥伴和新的資金。CTA總共籌募資金超過5.14億加幣、999個新的戰略合作夥伴，並創造1.9億加幣的收入成長。

2. La French Tech Taiwan

法國活躍於國際新創圈，TTA也和法國長期合作。《French Tech Hub》是法國促進新創產業發展所運用的機制與工具之一，藉由連結公部門與私部門、法國國内與海外的相關從事者，創造出一個全面性的網絡。要加入這個大家庭，必須透過程序決定科技大家庭的成員，形成一個連結全球的創業生態系統。

《French Tech Taiwan》除了得到台北的法國辦事處、法國商務部和台灣的法國工商聯合會等機構支持，創業生態系統還包括眾多台灣本地機構和私營商業夥伴（孵化器、加速器、投資），聯合形成新的創業生態系統，為法國和台灣的初創公司提供了一個獨特的平台。

《French Tech Taiwan》於2019年春季啟動了開放式創新計劃，發展和加強初創企業與大型企業之間的聯繫，為新創企業籌集資金並提供更多優質的服務。《French Tech Taiwan》2020~201年成員包括：Loreal、迪卡農、家樂福、賽諾菲、法國巴黎人壽等法國企業。《French Tech Taiwan》還會和TTA共同辦理競賽，將台灣得獎團隊送去法國進行培訓，並進軍歐洲市場。





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