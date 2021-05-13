USPTO訴願程序想速戰速決？兩個試行中的加急辦法供參

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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為測試訴願加速需求，2020年7月USPTO推出快軌訴願（Fast-Track Appeals）試行計畫，今年4月又為加大抗疫助力，新增COVID快軌訴願（COVID Fast-Track Appeals）試行方案，若有專利案件即將進入訴願程序或正等待PTAB審理訴願案件，希望盡快取得PTAB審理結果，可參考USPTO官網整理辦法，考慮是否參加。

兩種方案頗多雷同，但細究之下，還是有不同之處，簡單整理如下：

不過要說明的是，不論是兩項試行辦法的6個月結案目標，或官方發布訴願程序整體審理周期平均數據，皆未包括USPTO審查官OA寄發到訴願案移交PTAB的期間。若加計這部分數據，從官方發出OA到跑完訴願流程，一般可能花近2年時間，甚至可能達到3.5年。

不過USPTO指出，訴願程序有部分的主動權其實掌握在申請人/訴願人手中，例如不服核駁處分即可盡早提Notice of Appeal啟動訴願流程，若主動配合、把握時間提交Appeal Brief、Reply Brief等文件，可望藉單向努力將此一周期壓縮近半年，假使搭配試行中的快軌審理辦法，即有機會在OA寄發後的一年內拿到訴願案的PTAB裁決。





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