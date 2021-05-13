刹車失靈還是使用不當？特斯拉在大陸遭遇車頂維權事件

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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「看上去確實有點奇怪」（Does seem a little weird）。

據媒體報導，2021年4月22日，在國外社交平台上回應用戶有關「媒體質疑或攻擊特斯拉的聲音越來越多，會否影響股價」時，特斯拉創始人、CEO馬斯克做出了上述表態。

而在大陸上海車展期間，女車主車頂維權事件引發的各界關注，似乎和馬斯克的表態有所關聯。

2021年4月19日上午，在2021上海車展現場，有女車主穿著印有「刹車失靈」的衣服站在特斯拉車頂衣服大喊「特斯拉刹車失靈」，引發各界的廣泛關注。

當天下午，特斯拉方面對此作出回應稱：這名維權女車主此前曾因超速違章發生碰撞事故，而後以產品質量為由堅持要求退車。

原本一些人以為這只不過是一場「鬧劇」。

但特斯拉全球副總裁陶琳在接受採訪時，不僅否認「刹車失靈」，還質疑車頂維權的車主涉嫌「惡意」維權。

這種「有罪推定」的表態，以及不正視可能存在的質量問題而呈現出的傲慢態度，可謂「一石激起千層浪」。

隨後，大陸權威媒體和監管部門先後密集關注和表態。

其中，大陸媒體關注點主要是特斯拉面對消費者提出的產品質量問題或異常，特斯拉態度傲慢，而監管部門則是密切關注該事件背後可能存在的消費者權益保護問題，指導相關部門做好調查。

2021年4月21日，大陸市場監督管理總局發佈消息稱，近日，上海車展上特斯拉車主維權引發廣泛關注，市場監管總局高度重視，已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益。企業要切實履行質量安全主體責任，為消費者提供優質安全的產品和服務。

隨後，2021年4月21日至30日，特斯拉態度發生「一百八十度大轉彎」，不僅連夜發聲公開致歉，還連續多天通過公告及向媒體披露配合調查經過、涉事車主行車數據等方式，回應有關「刹車失靈」問題。

儘管如此，媒體和公眾心中疑問的反而越來越多。

比如，一系列特斯拉的疑似刹車失靈案例或事件中，全都是消費者使用不當所致？

再比如，特斯拉公佈了用戶行車數據，但這足以說明涉事車主屬惡意維權嗎？

還有，特斯拉未經用戶同意，不向監管部門提供數據而向媒體公開用戶行車數據的做法，是否違法？

追問1：車頂維權事件中，特斯拉為何會陷入輿論漩渦？

面對消費者遭遇的產品使用異常或故障，特斯拉如果已經通過合理的方式妥善解決，就不會上演類似車頂維權事件。

事實上，車頂維權的當事人是否系特斯拉車主，特斯拉一查即知，當事車主是否因刹車失靈曾發生交通意外，通過特斯拉後台的數據車輛運行監測數據或者事故調查記錄等，也應該能基本找到原因，最大限度還原真相。

但是，在面對前述基礎事實，如果特斯拉採用「拖」字訣，對消費者的合理訴求和正當維權請求，不予理會或慢理會，不予解決或慢解決，難免會促使消費者採取一些過激方式進行維權。

簡單說，發生消費者過激維權行為，既有消費者的問題，但更有企業的問題。

除非確實有證據證明，車頂維權車主系惡意維權或受人唆使虛假維權，那麼，特斯拉對於消費者的訴求理應善意、耐心處理和解決。而不是簡單以「有罪推定」的想法，推測維權事主系團隊操作，碰瓷式或敲詐式維權。

追問2：特斯拉公佈的數據顯示，刹車系統發揮了作用，這是否足以證明用戶是惡意維權？

這種情況下，就需要用戶或監管部門調出其他影片監控材料，結合當時的路況等，對照特斯拉後台記錄的數據等進一步查明事實真相。

如果多維數據或證據呈現的結果基本一致，且表明該「用戶」存在非正常使用或駕駛車輛問題，那麼，該用戶的投訴可能就存在值得追問的地方。

當然，如果其他證據顯示特斯拉提供的後台數據與實際情況不符，那麼，則說明特斯拉提供的數據有問題。

整體來看，應該還需要進一步調查，這只是從特斯拉一方獲取到數據，該數據是否原始記錄，有無被人為修改，數據提取過程有無公證，或邀請第三方機構見證，目前似乎看不出來。

此外，用戶也可以舉證刹車失靈前的行駛路段監控影片，用來比對特斯拉目前公佈的後台記錄數據。

追問3：如果劇情確實反轉，車頂維權用戶確實系惡意維權或不當炒作，那麼，監管部門此前的表態是否合適？

首先，特斯拉未經用戶同意公佈了車頂維權車主的部分行車記錄數據，這部分數據所反映或記錄的事實是還原事故發生的重要線索或內容，但並不是證明事實的唯一證據。

暫且不論該數據的真實性，要確定車頂維權車主所擁有的特斯拉在事故發生時的狀態等，既包括道路監控影片，也包括駕駛人員自述以及監管部門的事故調查等。

因此，監管部門表態原本就沒問題。

綜合媒體的各類報導訊息，特斯拉涉及刹車失靈的問題並非孤立，車頂維權車主的行為，只是引起監管部門關注的誘因。

可以說，監管部門表態也是為了促進查清事實，如果特斯拉是清白的，相關部門的調查結果也會還特斯拉清白。

如果車頂維權車主涉嫌惡意維權，甚至是敲詐勒索或挑釁滋事等，那麼，查清事實之後，車主也需要承擔相應的法律責任。

其中，特斯拉可以起訴車主追究民事責任，如果車主行為構成犯罪，特斯拉報案後，車主可能還需要承擔刑事責任。

不過，現在一切言之尚早，還需要等一下監管部門的調查結果，特斯拉提供數據是調查的一部分，不是全部。

而且特斯拉把應提供給監管部門和用戶的數據，在調查結果未有定論前，未經用戶同意，率先或同步通過提供給媒體的做法，涉嫌違法。





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