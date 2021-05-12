奇‧想設計大賽 專注培育工業設計人才20年

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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台灣每年舉辦的設計類競賽相當多，由技嘉教育基金會和明門實業共同舉辦的「奇‧想設計大賽」在其中不但歷史相當悠久，也非常強調與產業實務和社會趨勢的連結，更藉著競賽的過程，教育參賽者產品行銷、設計專利佈局的重要性，讓參賽者在踏入業界前，就了解該如何保護自己寶貴的設計創意。

這支掛在牆上的白色柱體，裡面其實裝滿了風扇、酒精塗抹器、體溫感測器等設備，在熱傷害發生時，幾乎一般人都可以應用這些設備，採行立即的急救措施；而只要這個裝置一被拿下來，系統就會自動連線通知管理單位，讓熱傷害造成的生命危險降到最低。

另一個有趣的設計，則為既能單獨操作也能多人共用的樂器組。不論是鋼琴鍵盤、鼓或者吉他，只要靠近主機底座就會自動吸附，即使孩童也能輕鬆操作。使用這些樂器時，除了可以讓親子一起玩樂，也可以讓一般兒童和資源班的孩子合作彈奏，讓他們透過音樂這項共通語言，減少隔閡與歧視。

這兩個作品，是2021年「奇‧想設計大賽」中，創新科技組與美化人生組的金獎得主。從2003年到現在，奇‧想設計大賽已經辦了19屆，技嘉教育基金會副執行長周麗華細數，第20屆競賽在今年六月就會開始籌備，「等到明年的這個時候，奇‧想設計大賽就要20年了！」

Apple iPod問世，間接催生首屆奇‧想設計大賽

2003年時，蘋果公司的音樂播放器產品Apple iPod橫空出世，憑藉著簡潔的外觀設計以及輕鬆易懂的操作介面，大幅改變了全球科技業遊戲規則。也是在這一年，技嘉教育基金會創辦了奇‧想設計大賽。「我們的想法很簡單，就是科技應該要用來美化人生，」周麗華解釋，正是看到Apple iPod以美學成功創造了產品價值，才決定以舉辦設計比賽的方式，培育國內的工業設計人才。到了2006年，在政大企家班司徒達賢教授的介紹下，從事嬰幼兒產品的明門實業也加入了共同舉辦的行列。

生產嬰兒推車、嬰兒床的明門實業，與生產電腦硬體產品的技嘉雖然處於不同產業，但兩家公司都把「設計」當作核心的競爭能力。「設計的魔力才能夠吸引消費者的注意力，」技嘉科技法務智權總處智權部經理鄭為元解釋，像技嘉這樣的自有品牌公司，設計絕對是創造產品差異化的關鍵；「尤其近年來電腦產品吹起電競風，除了鍵盤、機殼外，連主機板上的小零件都要有設計感。」

至於明門實業，也相當認同有設計實力才有發展實力。「而且我們這個產業的產品設計不能只有好看，還必須兼顧安全規範，」明門實業智財協理林立紘解釋，嬰幼兒產品的主要使用者，幾乎都是學齡前兒童，「所以對我們來說，產品使用的安全性永遠是首要考量，然後還要兼顧創新、設計，對於設計師來說是很大的考驗。」

圖2：今年獲得奇．想設計大賽金獎的兩項作品，分別為創新科技組的「HEATAID」（左）與美化人生組的「io! 特殊需求學生模組樂器」（右） （來源：明門實業提供）

力求設計必須跟上趨勢，每年都設定不同競賽主題

帶著這樣的認知，技嘉與明門在舉辦奇‧想設計大賽時，也相當重視產品的實用性。明門實業公共事務總監林純如解釋，每屆比賽的籌辦約莫自6月時開始，兩個主辦單位會先針對「創新科技」、「美化人生」兩個競賽組別分別訂出當年度的主題，再配合大學院校的時程，於9月開學後開始巡迴台灣各大設計院校，進行校園說明會。「我們不是只有去學校貼海報，然後就等著學生送件過來，」林純如表示，為了清楚傳達當年度比賽的目的和主題，每一場校園說明會都有明門與技嘉的工業設計師參與，除了說明比賽的初衷、當年度的主題外，更會與參與的學生分享公司所處產業的最新產品設計趨勢。

「我們認為工業設計不能只是好看，更要能跟上趨勢，滿足社會需求，」周麗華補充，之所以每年都費盡心思訂定各組的競賽主題，也是希望參賽學生在發揮創意時，必須兼顧當前的社會脈動。以技嘉負責的創新科技組為例，2021年的主題「Care & Connect」正是看到新冠肺炎疫情下，人們因遠距而疏離，造成工作、學習、生活的變貌，才希望參賽者能夠設計新產品來重新創造人們之間的連結；至於美化人生組的「Ironkids」，則是延續了明門實業一貫對於親子互動的重視，尤其在少子化浪潮下每個幼童都被過度保護，反而缺乏自己面對危險、解決問題的機會，因此希望參賽者的產品能夠培養孩童的創造力以及擁有解決問題的經驗。

奇‧想設計大賽的另一個重頭戲，是針對入圍團隊舉辦的研討會。在完成校園說明會、參賽者收件、作品初審後，就會公布兩組共16個團隊的入圍名單，進入最終決賽。但在決賽之前，技嘉與明門又為這16個團隊設計了一整天的產品實務研討會，延請專業的行銷、設計、專利界人士，與學生分享實務經驗，今年更邀請到台北醫學大學董事李祖德，以「疫後世界的創新與創業」為主題進行專業演講。





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