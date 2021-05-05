專利師公會成立「智財管理國家隊」 提供10家企業免費諮詢名額

專利師公會於今年初通過與經濟部工業局委由資策會科技法律研究所合作開設「公司治理智財法遵課程」，先行培訓30位資深專業專利師成為【智財管理國家隊】第一批種子成員，將站到第一線從智財專利及延伸應用創新上，提供更符合產業企業需求的專利諮詢服務。公會將於5月3日正式推出【公司治理智財管理諮詢服務】活動，報名至5月17日截止，提供10家企業免費諮詢名額，由【智財管理國家隊】的30位菁英專利師提供智財管理企業諮詢健檢服務，協助企業專利取得，延伸發展應用，以提升企業得全球競爭優勢。

廖鉦達進一步表示：「專利師公會與專利師們一直扮演著所謂企業界的智慧財產守護神的角色，共同戮力為企業界夥伴們爭取更多國際競爭力。企業可透過公會進一步協助評估自身之智財專利佈局，檢視是否符合智財相關法遵要求，進而取得企業跨國際專利佈局之先機。」

大師級的分享：大金工業 & 台積電

會中，專利師公會也邀請到台灣本國法人申請專利第一大戶台積電及日本大金工業分享企業智財管理的策略。

毫無疑問的，台積電除了在晶圓製程技術上領先全球外，其在智財專利的策略管理上，也展現了高度專業，建立了高質量及高效能的世界級專利組合，讓台積電的研發成果及技術能受到縝密的智財專利保護。2020年台積電專利獲准數量位居全國首位，專利申請數更已經連續五年蟬聯第一，更於2015年榮獲國際電機電子工程協會(IEEE) Spectrum發佈之全球專利實力評鑑(Patent Power Scorecard)半導體製造類組(Semiconductor Manufacturing Sector)第一名，肯定台積電的技術創新、專利佈局與策略擘劃。

在智慧局局長洪淑敏授旗專利師公會理事長廖鉦達、秘書長胡書慈後， 「智財管理國家隊」正式宣告成立。 （照片提供：云陽媒體）

由於疫情影響，日本大金工業的部長松本宗久未能親自來台，以視訊直播方式分享「大金工業的智財強化對策」，闡述大金工業如何運用專利優勢，推動企業國際化的佈署，為企業提高企業價值，落實全球化思維。這一部份的議題北美智權報將於往後刊期專文報導。





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