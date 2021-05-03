2021台灣金融科技展望：打造完善生態系 數據與法遵將是兩大重點

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在金融科技領域裡，建構生態系是每個業者都亟欲追求的目標。隨著掌握的數據愈來愈多，過去被認為不值得開發的市場，也拜資料分析之賜一個個冒出頭來。所以，當台灣的金融業者漸漸脫離摸索期、開始大步往前進之時，數據資料的共享制度，以及隨之而來的法遵科技需求，將是決定下一階段台灣金融科技發展的關鍵因素。

今年上半年，台灣金融產業最熱鬧的話題，就是兩家已經拿到營業許可的純網銀業者：樂天國際銀行（Rakuten Bank）與連線銀行（LINE Bank），分別在一月和四月底正式開幕營運。其中，連線銀行一開放申請開戶，就湧入了大量亟欲「搶頭香」的用戶，還造成系統大當機。這一方面顯示了消費者對純網銀期待之高，也更能證明台灣的金融科技已經脫離了草創期，即將進入下一個階段。

圖1：勤業眾信聯合會計師事務所與政治大學金融科技研究中心，聯合發布《2021台灣金融科技展望》研究報告 （來源：勤業眾信）

從2015年開始，金管會推動了一系列的金融創新政策，例如引入電子支付產業、開創監理沙盒機制、推動UBI保險等，為金融科技發展奠定了良好基礎。去年八月時，又發布了為期三年的「金融科技發展路徑圖」，期待讓目前已經略有小成的金融科技環境，進一步形成能孕育新商業模式的生態系，以提升金融服務的效率和品質。

為了瞭解這段草創期中，金融業者對於金融科技發展的觀察與經驗，勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）與政治大學金融科技研究中心合作，從去年開始進行「台灣金融產業之數位科技創新」研究案，深度訪談了十家在銀行、證券、保險都有深厚基礎，並且在四月底正式發布研究成果。

墊腳石：數據整合共享是金融科技發展關鍵

研究成果中的一項重點，就是關於數據資料的整合、共享以及使用。政大金融科技研究中心主任王儷玲認為，數據既然是金融科技發展的關鍵，就必須在個人資料保護法的架構下研擬好資料賦權機制，讓資料共享制度更加完善。「不只是金控集團內子公司的資料共享，還包括與異業之間的聯繫合作，所以使用者資料去識別化、資安防護等機制會愈來愈重要，」王儷玲說。

圖2：政治大學金融科技研究中心主任王儷玲 （來源：勤業眾信）

數據的重要性，業者自己最清楚。國泰金控數位數據暨科技發展中心（數數發）副總經理梁明喬指出，國泰數數發的策略，就是從DaaS（資料即服務）逐步進化到CaaS（國泰即服務）的過程。就前者來說，主要是以數據分析來滿足國泰金控內部的需求。梁明喬舉例，國泰世華銀行一個月有70萬通的客戶電話打進來，「為了要提升客戶體驗，我們做了線上、線下整合的智能全視圖，用資訊視覺化的方法，協助電話客服人員更直覺地了解客戶的狀況，縮短電話溝通的時間。」

至於對外的部分，梁明喬強調，CaaS的目標就是把自己變成服務模式，與異業夥伴深度合作，建立共榮的數據生態圈。國泰除了協助全聯福利中心建置行動支付app「PX Pay」，在支付以外的領域也大有斬獲。例如電商化的產險商品平台BeSafe，就是依照不同的情境，提供消費者最切中需求的商品，「以車險來說好了，傳統上可能是一年一保，如果你是租車，也是看租了幾天就算幾天的保費；但我們做的是讓消費者在高速公路行駛的期間，就可以特別買一個碰撞險，為這段特定使用狀況加強保護。」

圖3：在BeSafe平台上，連歌迷參加演唱會活動時可能發生的意外，都能找到相對應的保險產品 （來源：https://besafe.cathay-ins.com.tw/）

正是因為有充足的使用者行為數據支撐，國泰才能挖掘出這種極為破碎、細小但又堅實的市場區隔。現在，國泰也與蝦皮（Shopee）、pinkoi等電商平台合作，依據平台提供的數據進行核貸流程，提供小型賣家與設計業者名為「蝦皮貸」以及「設計新世貸」的小額信貸服務，讓國泰生態圈的服務範圍進一步加深、擴大。

下一步：監理、法遵科技是未來熱點

只不過，正如王儷玲所強調，資料的取得、共享和使用，都必須在合法合規的前提下進行，尤其金融本身就是高度監理行業，對於法令遵循格外重視，這也催生出了對於法遵/監理科技（RegTech）的需求。

其實，在「金融科技發展路徑圖」中，就已經把法遵科技納入其中；而在連線銀行風風火火準備開業的同時，金管會也在4月中發布了開放主管法規資料集對外介接的消息。未來，只要金管會主管的5千多筆法規資料發生變動，外界就可以透過介接，直接在自己的資料庫中獲取最新資料，免除了人工比對、更新的成本，金融機構不但可以更即時地跟上法令修改進度，也有助於法遵科技業者獲取所需資料，並發展新的服務與產品。

有了金融、科技、一般產業、以及主管機關的全力投入，才能建構出完整的金融科技生態圈，脫離了草創期的台灣金融科技產業，也才能走得更為長遠。





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