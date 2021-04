如何協助女性發明人兼創業家：歐洲聯盟的WES政策的借鏡

【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

WES基本上是架構在歐洲執行委員會(European Commission)的《歐洲小型企業法》(Small Business Act for Europe, SBA)的執行方案中。值得注意的是EU對於女性創業政策的概念包括認識到女性是地方經濟活動之重要基礎。本文意在介紹此EU女性創業的輔助政策,並建議可透過智財局的專利資料庫找尋女性發明人或申請人並給予創業輔導。

最近經濟部欲創設女性創業學院,此為與「美國在臺協會」的合作計畫,以引進美國的「女性創業學院計畫」(Academy for Women Entrepreneurs, AWE)。事實上,歐洲聯盟(European Union,EU)亦有類似的政策,即「推廣女性創業之歐洲網絡」(European Network to Promote Women’s Entrepreneurship, WES)計畫。

WES的發展歷史

WES開始於2000年6月,是由政府機構中負責女性創業推廣的業務承辦單位代表所組成。其工作重點在於執行歐洲執行委員會的女性創業推廣業務,例如研究、資料收集和經驗分享等等。目前,參與WES的國家有31個。

在2002年到2003年間,WES全力執行「在女性間推廣創業精神(Promoting entrepreneurship amongst women)」計畫。WES為該計畫在2003年3月28日於Brussels舉辦「歐洲女性創業精神論壇(European Forum on Female Entrepreneurship)」,其會議參與者有400多位,分別來自31個國家和一些國際性組織。

WES於2004年開始將執行重點放在「財務的取得」和「網絡」。在2005年,WES參與「女性主導的事業:克服成長的阻礙和改善財務的取得(Women-led businesses: overcoming barriers to growth and improving access to finance)」會議,並有女性領導的企業、女性創業家、銀行等等一同參與,以討論女性創業時財務來源取得的議題。WES在2006年開始與「歐洲女性資源中心網絡(European Network of Women Resource Centres)」合作,以參與各種區域性活動的討論。

在2007年10月8日,WES於Brussels舉行會議討論目前各會員國內的女性創業推動成果,並且有下列優先工作目標的設定:

建立關於女性創業者的衡量指標和統計。

支持女性創業者商業成長的活動。

與女性創業者團體合作。

對各類支援給予輔助、指導和提供諮詢。

提供女性關於新創事業或繼承事業的學程。

協助少數民族的女性創業者。

對有潛力的女性創業者提供資訊、關注、和教育學程。

對女性創業者的創始事業與成長給予財務上支持。

讓女性創業者可接觸政府採購的機會。

推動創業精神做為任何年紀的女性的另一選擇(年輕女性的第一份工作,五十歲以上女性的第二事業)。

2008年,隨著WES的任務執行,女性創業議題被納入「歐洲小型企業法」的執行內容之一。

2011年11月,WES於成立「歐洲女性創業家導師網絡(European Network of Mentors for Women Entrepreneurs)」,以給予女性創業家相關的創業建議和經驗分享。其具體的工作方針如下:

將最佳案例彙整並形成方法與工具以用於輔助女性創業家,並提出該資訊的交換策略。

支持研究經濟因素與女性創業間之關係,並交換該知識。

關注女性創業的成長、成長因素與永續性等議題。

提供導師制、教練制或顧問制等類型的協助。

建構財務或人力資源的取用管道。

2012年10月17日WES參與由歐盟舉辦的歐洲中小企業週的高峰會議(European SME Week Summit),而該會議主題為「女性創業具有商業上意涵(Women’s Entrepreneurship Makes Business Sense)」。會議議題有三大領域,包括女性創業者的財務資源取用管道、性別平衡的創業教育、和鼓勵年輕女性投入以技術為核心的事業等等。

近期,2016年有WEgate的設置(https://www.wegate.eu/),以提供創業諮詢的單一窗口。2017年另串聯成立「歐洲女性商業天使與創業家社群」(European Community of Women Business Angels and women entrepreneurs)。

WES的運作方式

WES在行政上是架構在歐洲執行會議企業與產業部門的秘書長(European Commission’s Directorate General for Enterprise and Industry)職權下。從執行上,WES是歐洲執行委員會的創業推廣行政的一環,特別針對女性創業的事務。WES本身並非具有行政權利的機關,其屬於一種計畫執行的任務編組,設有聯絡人一職。

WES所欲達成的目的包括提高當代女性創業家的能見度、創造對女性創業家有利的氣氛、增加新的女性創業家的人數、及增加現有女性經營事業的規模等。所採取的推動方式有:(1)成為歐洲聯盟(歐洲執行委員會及歐洲議會)的討論伙伴;(2)與現有的網絡和組織進行合作;(3)比較差異、交換訊息和好的實務;(4)提出一般的計畫。

WES成果案例一:「在女性間推廣創業精神」計畫

「在女性間推廣創業精神」計畫有兩個部分,一是執行研究計畫,另是舉辦論壇。論壇舉辦於2003年3月28日,其目的包括:發表「推廣女性創業精神的佳作案例」報告、激發關於女性創業精神議題的辯論、及探究可能的方案。

研究計畫部分是由奧地利中小企業研究院(Austrian Institute for Small Business Research)負責執行,其成果包括:(1)出版「推廣女性創業精神的佳作案例」報告(Good Practices in the Promotion of Female Entrepreneurship);(2)建構「女性創業精神」資料庫;(3)出版「女性創業精神推廣行動和方式的評估指南」(Evaluating Actions and Measures Promoting Female Entrepreneurship)。

「推廣女性創業精神的佳作案例」報告挑選了發生在WES會員國內的十五件案例,分為四類:機構型(2件)、支援計畫(10件)、電子論壇(2件)和活動(1件)。該報告從議題、機構、內容和表現等四觀點來述說每個案例。「議題」主要在陳述案例的設立宗旨和目的。「機構」意在介紹案例的歷史和與他機構間的關連。「內容」則解釋案例所從事的工作。「表現」部分乃以統計數字或事件等來表示案例的成就。

在「女性創業精神」資料庫部分,其收錄WES會員國的實務,資訊內容包括實務的特徵、目標、相關性分析、補助資金來源、營運項目、企業化階段、評價、得獎資訊等等。

「女性創業精神推廣行動和方式的評估指南」主要在提供評估推廣行動或方案的方法論。其內容有非常嚴謹的討論,包括評估作業的規劃、評估項目的擬定、評估作業的執行等。此種評估作業不是推廣計畫結案評估,而是執行中計畫的評估,所以該指南強調計畫開始前的評估、計畫執行評估、以及執行成效評估等。

WES成果案例二:年度活動報告

WES在2004至2012年間每年都出版年度報告。年度活動報告的重點內容在於記錄WES會員國的女性創業輔導活動。例如,2004年度報告記錄芬蘭有創設「女士商學院」(Ladies Business School)以教導女性營運中小企業的相關知識。2006年起的年度報告並將各國資訊分為「統計」和「佳作案例」,「統計」提供女性創業或營業的簡單資訊,而「佳作案例」報導政府政策和輔導組織或方式的個案研究。這些資訊有助於其他會員國學習或模仿他國的作法。

EU在2008年發表「政策評估;女性創意家和創業家之鼓勵(Evaluation on Policy: Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship)」報告(2008年報告),其針對EU各會員國對於女性發明家和其創業補助之政策進行研究。該報告提出五項建議:讓女性易於接觸與經濟活動有關的資訊、處理社會情境中的性別障礙、處理經濟資源取得時的障礙、降低女性間資訊分享的障礙、以及讓女性創業的議題在公共政策制訂過程中獲得注意。此報告基本上給予EU推動女性發明人創業的主要政策擬訂基礎。

進行對女性專利申請人的深度訪談研究

智財局自2006年開始統計女性發明人的數字,直到2013年;2015年開始做女性申請人統計。事實上,智財局的角色應不限於專利申請業務。本文建議可比照EU先對女性申請人或發明人的創業或就業狀況進行大規模調查。基本的訪談資料可由智財局的專利資料庫取得。

如果專利申請人是女性個人,則她可能處於創業中狀態,或是擁有自營事業,故以個人名義申請。另若申請人是公司,但公司負責人或董事可能是發明人,在這種狀態下,有可能是女性創業者的例子。

調查內容的問題設計可參閱「2008年報告」對於女性創業障礙分析所得的因素:情境障礙(contextual obstacles)、經濟障礙(economic obstacles)和軟性障礙(soft obstacles)。情境障礙因素關注在女性的教育選擇、就業環境、或客戶的懷疑態度等因素,及其所導致女性將其創新發明用於商業化時所遭遇的障礙。經濟障礙因素是指女性無法獲得財力的支援。軟性障礙指女性不易加入技術、科技或商業的網絡中,或沒有受過商業訓練以致於無法靠對他人的報告而獲得工作機會,或因自認缺乏創業能力而自信心不夠,或缺少可學習的對象。

研究個案應以縣市為取樣的基礎,因為各縣市有其產業特性的差異,會影響女性創業活動的進行。再者,可檢視各縣市在輔導創業的行政中的性別因素。例如有縣市的女性創業特別發達,其主因可能是當地政府的行政措施或輔導手段,此說不定是值得學習的案例。這些資訊可透過女性創業者或發明人訪談獲得。





