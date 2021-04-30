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產學合作才是私校生存困境的解方！

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

台灣社會一直流傳著「稻德國真遠」這句話，暗指五所因招生不順、導致經營狀況百出的私立大學。沒想到，這些年來傳出經營危機的私校早已數不勝數。可惜的是，面臨這個狀況，教育主管機關只端出退場一種處理方式，完全忽略了如何將危機化為轉機，讓私校脫胎換骨的另一種可能。

受到少子化的影響，台灣的學齡人口早就長年呈現衰退，各級學校因收不到足額學生而發生經營危機也已經不算新聞。根據教育部的統計，光是今年到目前為止，就有包括高雄市的和春技術學院、宜蘭縣的蘭陽技術學院、以及花蓮縣的台灣觀光學院將在新的學年度（110學年度，自110年8月開始）停止招生。

從很明顯地，會面臨生存危機的學校，多半都是沒有國家資源挹注的私立學校，其中又以技職體系最為嚴重。然而，身為主管機關，卻始終拿不出任何實質辦法來解決問題，一部攸關私校前途與師生權益的「私立高級中等以上學校退場條例草案（簡稱私校條例）」，從2017年提出至今毫無進展，使得台灣這些年來不時就會傳出私校惡意解聘教師、用人頭學生灌水註冊率等種種亂象。

教育部版的私校退場條例得不到支持，與機制不完備有很大關係。條例中，將發生經營危機的私校，依據財務狀況、師資結構等指標，分為「預警」與「專案輔導」兩類。首先，對於列為預警的學校，教育主管機關可以書面預警，並對其提供諮詢輔導，但因為狀況較輕微，還不需要對外公告預警學校名單，主管機關也不會介入經營。

「預警」或「專案輔導」，待遇大不相同

至於列為專案輔導的學校就不同了，私校退場條例特別賦予了主管機關介入經營的權限，例如金額達100萬元以上的採購、投資必須經主管機關同意；不得辦理推廣教育與遠距教學等事項；主管機關也可以加派董事與監察人進入私校董事會。最後，若專案輔導學校未能在限期內改善，主管機關還能施以停招、停辦的處分，並且將學校解散清算後的剩餘財產，捐入私校退場的特設基金。

這套機制暴露了幾個問題。首先，對於預警和專案輔導的處理權限差異太大。如果學校已經處在存亡邊緣，主管機關強力介入還算合理，但私立學校之所以會到達專案輔導的程度，不正是在預警階段無所作為？換個角度想，如果主管機關在學校還在預警期時，就要求校方提出限期、實質的改善計畫，並且按時加以追蹤考核，不就能減少進入下一個階段的風險，對於師生權益也更有保障？

再來，條例中對於專案輔導學校的處置，也是打著維護學生和教職員權益的口號，但求息事寧人而已。像是對於資金運用的同意權以及禁止開設新班別等規定，都讓學校本身幾乎不可能再自創收入，若再沒有外界的資金挹注，這些規定只會加速學校倒閉。

還有，若學校真的面臨停招、停辦的處分，條例內也只關注學生如何轉學就讀以及維持教職員的生計，反而還要求學校解散完畢後的剩餘財產歸入基金當中。姑且不論歷經多年苦撐的私校最後還能剩多少財產，但要把這些起初由民間投入、專做辦學之用的資產直接納入政府主導的基金，難道沒有侵害人民財產的疑慮？

少子化威脅下，正是私校轉型好時機

私校真正需要的不是退場，而是在少子化威脅下轉型、翻身的機會。因此，除了條例中僅約略提及的「改辦其他教育、文化或社會福利事業」之外，教育部應該更積極協助私校找尋新出路。產學合作就是個很好的方式，一方面讓產業界的優秀經理人進入學校協助經營，尤其是培養未來產業界需要的人才，學校也可以提供自己的研究環境與師生人力，協助產業界解決實務難題。最重要的是，如果私校認知到經營的困境，也願意自力更生，一定會更積極地與產業界合作來找尋出路。這樣一來，產業界也必然能跟學校合作愉快，私校的問題也能獲得紓解。

總之，如果不誠實面對學校競爭力的問題，則私校退場永遠不可能徹底解決。當前的環境正是從頭加強私校競爭力的好時機，如何讓私校在這波浪潮中成功轉型求生，才是教育部真正該做的事。

【詳細內容請見《北美智權報》283期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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