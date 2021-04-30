瞭解資訊一大利器！「機器翻譯」的重要性日益增加

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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根據MarketWatch最新分析，機器翻譯（MT）市場價值在2019年約為5.5億美元，預計2025年將竄升至10.4億美元。這一增長趨勢反映出機器翻譯市場呈現強勁需求，而其背後原因眾多，包括電腦輔助工具使用普及、經濟活動國際化、在地化需求增加等，大幅提高機器翻譯的重要性和產業的倚賴程度。本文試從幾國專利局的舉措，簡介機器翻譯在專利文件及資訊共享上的應用概況。

機器翻譯大致上可分為通用型與專業型，前者如Google Translate，後者則如WIPO Translate翻譯工具。發展專業型機器翻譯的考量因素通常包括，有大量快速交換資訊的需求、文件制式化程度較高或重複性較高、翻譯成本昂貴（可能因為人才難尋或技術門檻較高）、有高度機密性需求等。不難想見，醫療、資訊、軍事、金融、法律等領域都會是發展重鎮，當然，匯聚技術和法律的專利文件也是其中之一。

機器翻譯是瞭解資訊的一大利器

根據WIPO的2018年報告顯示，現有不少智慧局已在工作流程上導入AI技術，包括自動分類、檢索、審查與形式檢查、服務台、機器翻譯等，而機器翻譯儼然成為瞭解資訊的重要途徑（主要是專利領域），例如：

加拿大採用結合Google Translate／Patent／Scholar的G Suite服務（現名為Google Workspace），取得各國專利局提供的完整專利文件、引證資料與相關學術論述，以及其機器譯本。

瑞典審查員使用EPO透過Epoque Net檢索系統與Espacenet提供的Patent Translate（介紹如後）。

英國要求審查員學習使用Patent Translate，但必要時，也可與其他公開機器翻譯工具併同使用。

EUIPO審查員使用名為Babelscape的多語種商用自然語言工具。

WIPO各成員國可提出申請，免費使用PATENTSCOPE資料庫提供的WIPO Translate。

顯然，機器翻譯的應用不止於專利文件翻譯，還包括檢索作業，甚至可協助審查員查閱前案技術。除此以外，機器翻譯也是各國智慧局資訊合作、快速交換專利訊息的重要功臣。全球專利審查高速公路（PPH）原則中提及，參與局得在實際可行範圍內接受實體審查過程資料、裁決通知或可准請求項的機器譯本，但若審查員認為無法依據該譯本品質判斷是否接受PPH申請時，得要求提交人工譯本。

以下再以歐洲、美國與日本發展為例，略述一二。

歐洲：Patent Translate與單一專利

歐洲專利局（EPO）可說是世界上最為積極運用各種AI技術與機器學習的智慧局。其與Google合作開發並於2012年2月推出Patent Translation，又隨著WIPO Translation在2016年導入神經機器翻譯（NMT）的腳步，於2017年將Patent Translation翻譯引擎轉換成NMT。該系統的訓練素材來自EPO向Google提供的大量專利文件人工譯本，可針對特定技術領域，處理複雜且具高度技術性的專利詞彙、措辭與格式。

Patent Translate不僅開放公眾使用，也是經過培訓審查員的重要工具之一。目前提供英、法與德語及其他歐洲專利公約（EPC）成員國的27種官方語言，以及英與中、日、韓、俄語的自動化翻譯。

然而，EPO並不以擁有Patent Translate為足，已打算開發專屬的機器翻譯工具。而Google在這次與EPO的合作當中，不但跨足B2B，實際上也大幅提升Google Translate的技術影響力。

EPO對於機器譯本頗具信心，此點從審查指南可窺見一二：在第G-IV 4.1條提及，為克服語言障礙，審查員可適度仰賴機器譯本，瞭解不熟悉的非官方語言文件內容。該譯本若是以熟悉語言表達出文件旨意，不得僅以單純的文法或句法錯誤（且不影響理解）為由拒絕接受該譯本。當事人若是反對使用機器譯文，不得僅是聲稱其不足以信賴，而是應負舉證責任，例如提出改善後的譯本證明原先機器譯本有嚴重缺陷。

EPO發展及運用機器翻譯的野心遠不止於此。EPO曾在訪談中表示，希望能盡快實施單一專利（unitary patent），屆時將可透過EPO一次申請而賦予多國保護；儘管EPO將以英、法與德語作為官方語言，但專利權人在過渡期間（最長12年）屆滿後取得單一專利時，不必提交人工譯本，唯有實際發生爭議且應法院或侵權被告要求，才需要以相關語言提交完整的人工譯本。

需要補充說明的是，或許有讀者了解歐盟智慧局（EUIPO）裁決資料所使用的是另一套機器翻譯工具，亦即歐盟自行開發的eTranslation。姑不論EPO與EUIPO所處的架構體系不同，即使是在相同領域（例如智慧財產權），但選擇的訓練素材範圍也會隨目標需求而不同，例如eTranslation是以歐盟政策、法規及裁決文書為主，此類文件即與Patent Translate應用的專利文件有相當差異。

美國：Dossier Access

美國專利商標局（USPTO）、EPO、JPO、中國國家知識產權局（CNIPA）與韓國智慧局（KIPO）此全球五大專利局（IP5）於2011年共同推動的全球檔案計畫（Global Dossier Initiative），可說是各國在專利資訊合作方面的一大成就。該計畫旨在透過單一入口網站，提供各國專利主管機關申請過程的完整文件，以USPTO為例，即於2015年11月推出“Dossier Access”服務，當然同時也提供相關文件的自動化翻譯。

令人好奇的是，Dossier Access是採用何種翻譯引擎？USPTO雖未明白表示，但根據產業消息，在IP5全球檔案服務背後支援的極可能是同一套翻譯引擎，而且應該就是EPO與Google合作開發的Patent Translate。

日本：AIPN與J-PlatPat

目前擔任全球PPH秘書處的日本特許廳（JPO），對於利用機器翻譯加強各國交流彼此專利申請相關資訊，同樣寄與厚望。JPO早在2004年10月即建立進階工業財產網路系統（AIPN），向其他智慧局提供專利檔卷、審查文件及申請案或專利相關法律狀態資訊的英文機器譯本。根據2018年報告，已有69個海外智慧局可直接透過AIPN取得資訊，JPO也透過前述的全球檔案計畫，將檔案文件交換至IP5的各單一入口網站。參與WIPO檔案共享系統WIPO-CASE的智慧局，也可由此取得該網站提供的資訊。除IP5外，已有32個國家或組織可使用WIPO-CASE的連結共享功能。

此外，JPO於2019年5月發布新聞，表示已優化日本專利資訊平台（J-PlatPat）的機器翻譯品質，該平台主要是提供公報和審查資料的英文譯本。經本次更新後，J-PlatPat的翻譯引擎將從基於規則的機器翻譯（RBMT）變更為以NMT為主，而且不僅是日英系統，中日與韓日的文獻翻譯系統也一併更新。

J-PlatPat採用的翻譯引擎是結合國立研究開發法人情報通信研究機構（NICT）現有技術與Toshiba Digital Solutions Corporation的自然語言處理技術共同開發而成。Toshiba在訪談中大方分享開發經驗，儘管NMT是目前最受青睞的引擎，但其認為RBMT、統計機器翻譯（SMT）與NMT這三者各有所長：

RBMT是以字典、文法和詞序規則作為基礎資料，翻譯速度快，但產出的語句不夠自然。

SMT是以從大量平行語料得出的統計資訊為基礎，翻譯品質高於RBMT且容易提高BLEU值（分數越高，代表機器翻譯表現越好、越接近人工翻譯），但語句仍不夠自然。

NMT是利用深度學習，語句相對自然且翻譯品質較高，但機器學習需要花費相當時間；再者，SMT與NMT的運算時間較長，在即時翻譯上較具挑戰性。

在綜合提升翻譯品質、減少誤譯、提高翻譯速度等多方考量下，Toshiba決定採用混合型翻譯引擎，亦即以NMT為主，搭配RBMT與SMT兩者。

機器翻譯的發展值得期待

從前述事例觀察，可得出以下幾點啟示：

機器翻譯的準確度與效率有望繼續提升，在專利資訊方面的應用可能更為廣泛。Slator報告大膽預言，至2028年，將會有高品質的機器翻譯提供充足的專利翻譯服務。

除自行開發系統外，各國智慧局可能更傾向直接採用商用機器翻譯或與之合作開發。以現階段而論，Google Translate顯然占有極大優勢。

誠如EPO所言，機器翻譯在現階段是作為協助瞭解專利文件的資訊工具，而非提供經嚴格審視的譯本（例如「日本法令英譯資料庫系統」或「電子版香港法例」）。因此，在做出法律、商業或相關決策時，仍是需要人工翻譯。

除準確度與速度外，機器翻譯的應用仍有需要留意或克服的問題，例如隱私權保護、客製化需求等。

至於台灣的智慧局（TIPO），至今尚未利用機器翻譯提供專利或商標資訊的各類服務。專利師公會也曾在2020年智財白皮書中提及相關建議；為強化我國的智慧財產策略發展，或許是時候考量如何借重AI技術，進一步提升競爭力。





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