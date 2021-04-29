你我的日常不相通 技術人員、智慧局與智財法院的認知差異

【喻韜／北美智權 專利工程研究員】

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每一個領域的專業人員，其養成所需的時間也許長也許短，但最後發生在一個稱職專業人員大腦中的最後變化都是某種程度的定向思考模式，專業領域下的定向思考模式可以協助專業人員快速的排除實務工作上不可行、不合宜、高風險的執行方式，簡言之就是效率，久而久之，各行各業會有各自的行話、潛規則、不言自明的事物，或者說各自的日常認知。然而，這樣的日常認知在專業人員跨出舒適圈的時候，很有可能禍福難料。

看質量還是看外形？

綠色螢光蛋白 (green fluorescent protein，GFP) 可以接受外來光線的刺激，從而發出綠色螢光，因此大量在各種與蛋白質相關的技術中用作報告基因 (reporter gene) 或是正對照組 (positive control)。結構上，它是一個由238個胺基酸組成的蛋白質，分子量約為26 KD，胺基酸長鏈經過適當的折疊後，形成高約為4 nm，直徑約3 nm的圓筒狀結構。

以圖1的實驗設計來說，由於報告基因的作用在於，以簡單、廉價的方法就可以檢測其產物存在，從而確定最佳的生產條件，報告基因的產物 (GFP) 並非標的產物 (hemagglutinin，HA)，因此在步驟4之後要利用其他手段將報告基因的產物移除。對於技術人員來說，標的產物異常珍貴，因此會盡可能選用「溫柔」的方式進行分離，而且分離的過程中，若能順便「溫柔」的濃縮產物，那是再理想不過了。一般我們會使用如圖2的蛋白質離心濃縮管，它基於超微薄膜過濾的原理運作，說穿了就是以一面網眼極細小的篩子去篩選標的產物。通常這個薄膜是以各種不同的高分子聚合物製成，根據材料及製程的不同，薄膜上孔洞的孔徑也會不同，例如從圖3即可看出高分子聚合物薄膜的孔洞結構 (此例為聚醚碸 (polyethersulfone) 薄膜)。

圖1. 蛋白質共表達實驗流程示意圖

圖2. 默克公司出品的蛋白質離心濃縮管 （原圖出處：https://www.merckmillipore.com/TW/zh/product/Amicon-Ultra-15-Centrifugal-Filter-Unit,MM_NF-UFC903024#documentation） 圖3. 聚醚碸薄膜的表面電子顯微鏡影像 （原圖出處：https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/biology/millipore-express-pes-membrane-filters.html）

以圖1的實驗來說，最理想的薄膜孔徑 (假設為正圓形孔洞) 是直徑大於5 nm且小於7 nm，因為在這個範圍內可以最大程度地確保GFP會通過薄膜上的孔，而HA必然會被截留。然而尋遍各廠商，常見的超微薄膜過濾產品分類並非根據孔徑尺寸，而是根據截留分子量 (molecular weight cutoff，MWCO)。

在默克的產品手冊裡有這麼一段話「薄膜的截留力取決於溶質的分子大小和形狀。對於大多數應用範圍，分子量是用於評估截留特性的便捷參數。為了獲得最佳結果，請使用一種MWCO至少比要濃縮的蛋白質溶質的分子量小兩倍的膜。」，也就是說我應該選擇標示MWCO介於30~90 KD的蛋白質濃縮管同時進行分離GFP與濃縮HA，例如以MWCO為50 KD的產品，離心操作後GFP會流到白質濃縮管的外管，HA會被截留蛋白質濃縮管的內管。

等等！實驗都要做完了，那個MWCO為50 KD的蛋白質離心濃縮管的薄膜孔徑到底是多少？答案是「不知道」，研究人員只需要知道依照製造商的指示，MWCO為50 KD的蛋白質濃縮管對100 KD的蛋白質有90%以上的截留力，而這個蛋白質濃縮管的薄膜孔徑的具體大小只有製造商的技術人員才有可能知道，換句話說，在超微薄膜過濾的原理下，薄膜的MWCO值是以同一薄膜對許多分子量不同的標準蛋白進行過濾，實測後訂定出來的，並非將該薄膜拿去電顯成像，測量孔徑，再去計算該薄膜的MWCO。

研究人員的日常認知

根據超微薄膜過濾的原理下，明明應當根據被過濾的標的之外形大小來選擇適當孔徑的薄膜，但高分子的研究人員卻根據被過濾的標的之分子量來選擇適當孔徑的薄膜，造成這樣度量衡錯亂的原因很簡單，首先，原則上薄膜的截留力取決於溶質的分子大小和形狀，其次，我們只知道分子量越大的高分子大致上分子外形會越大，至於會大到甚麼程度、外形如何，在進一步解析該高分子的具體結構前，沒有人可以給出斬釘截鐵的結論。這樣的幕後脈絡導致高分子領域的「玩家們」研究新穎高分子時，往往採取少量樣品進行一些破壞性 (MASS、SDS-PAGE) 或非破壞性 (各種層析) 的技術，測量出標的的約略分子量後，就會挑選不同MWCO的超微薄膜進行測試，再從中挑選適合者用來分離標的高分子。





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