【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

2021年3月15日,我國智慧財產局召開「維修免責條款國際立法例」之意見交流會,討論引進限制設計專利對於維修零件行使權利之相關立法。本文分析歐盟委員會對於「維修免責條款」的立法研究發展動向及德國立法例,分析各國導入「維修免責條款」的主要因素及其影響。提供給我國立法機關做為參考。

※本文摘錄自[「設計專利導入維修免責條款」才是解決「綁架維修」最好方案]

2021年4月14日中時電子報發布一則有關「原廠綁架維修」的新聞,其中寫道,公平會副主委陳志民說,公平法研究中,多數認為購買如耐久財等主產品,消費者會顧慮後端維修,因此主、後市場應連動來觀察,目前賓士車市占在台灣並不高,如果消費者不願負擔原廠維修費用,「可以改買BMW」。

陳副主委顯然不熟悉各國車廠在台灣的設計專利布局,殊不知,近十五年來,BMW是在台灣布局有關汽車外觀零件設計專利最多的一家車廠,在台灣申請有關汽車外觀零組件的設計專利有1009件、車燈的設計專利有177件;其他車廠,例如豐田汽車公司在台灣申請有關汽車零組件的設計專利有342件、車燈的設計專利有232件。參考歐盟及德國的立法例,無論是改買BMW,或是Toyota的汽車,都會遇到原廠綁架維修的情形,只有在設計專利或註冊設計中導入維修免責條款,才是解決「原廠綁架維修」最佳的方案。

表1 2006年至今外國車廠在我國申請汽車外觀零件及車燈設計專利數量 (來源:全球專利檢索系統)

圖1:BMW在台灣申請的汽車維修零件設計專利

圖2:Toyota在台灣申請的汽車維修零件設計專利

維修免責條款

一般廠商所生產耐久性質之複合式產品,例如:汽車、機車等產品,在整體產品壽命耗竭(spent)之前,由於使用的耗損、意外碰撞或是零件壽命耗竭,必需更換或維修產品的零組件,才得以使複合式產品恢復原有的產品外觀(to restore its original appearance)可繼續使用,這些具有可替換性的外觀零組件就是本文所稱的「維修零件」。

歐盟委員會在歐盟設計法中創設了「維修免責條款」(Repair Clause)主要是針對第三人以維修用途而重建複合式產品整體外觀,從而實施其零件設計權之行為,不適用於設計權保護的一種豁免制度。隨著汽車工業的發展迅速、汽車的普及化,消費者意識覺醒,汽車零組件的維修免責的效力限制已不單是汽車製造商與獨立零組件製造商之間的問題了,還要考量有消費者權益及人民的公共利益等因素。

歐洲汽車零部件和維修市場自由運動

ECAR(European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market)成立於1993年,由5個獨立的歐盟組織組成,代表汽車零部組件生產商和分銷商,主要目標是建立一個統一、自由、真實的汽車零部件市場。車身面板、汽車玻璃、後視鏡等這些零件也稱為「必須匹配」的可見更換零件。這種維修零件類別與其他維修零件的區別在於,在維修過程中要更換的此類維修零件的外觀必須與原始組件的設計完全匹配,ECAR一直捍衛著「汽車零件及可見維修零件市場的自由化」。

ECAR的論點

ECAR始終堅持認為,「維修條款」保護創新、競爭和消費者的選擇。23年來,ECAR一直試圖說服歐盟執委會,歐洲議會和成員國相信維修條款和維修自由原則在法律,經濟和競爭上均具有合法性。

設計保護之目的,不是壟斷市場

設計法之目的是保護產品的外觀,而不是產品本身。即使所有汽車都受設計保護(如圖2),消費者仍然可以在許多不同的汽車之間進行選擇。因此,設計法旨在通過創新促進產品競爭,而設計保護並不是要授予產品壟斷權。

圖3:不同車廠的汽車設計取得設計專利

圖4:汽車外觀可是零件的註冊設計

汽車維修零件是汽車市場截然不同的市場。要維修汽車的「外觀」並恢復其原始外觀,維修零件必須看上去完全像要更換的組件(這是「外觀上必須匹配」維修零件)。因此,如果將設計保護擴展到「必須匹配」的維修零件(如圖4之零件),則所有為外觀設計保護註冊的零件都將完全消除可見維修零件市場的競爭。將設計保護應用於「必須匹配」維修零件使汽車製造商對註冊為設計保護的零件擁有產品壟斷權;剝奪了車主的選擇權,使他們綁架了消費者。

維修條款提振了歐洲壟斷行業對就業的威脅

為了降低成本,汽車製造商已經從低成本國家/地區進口了很大一部分零部件。合法地維持這一機制來進行外觀設計保護,將加速將工作轉移到非歐盟國家的工作。結果是歐洲的工作機會減少了。

相反地,「維修條款」有助於在歐盟保留工作。它可以避免現有的生產工作被清除,並鼓勵在歐盟創造新的工作機會。有了「維修條款」以保證其競爭權,歐洲的獨立維修零件生產商可以:

為進口到歐盟的日本,韓國,美國和其他汽車提供維修零件,創造更多的歐盟就業機會;

與歐盟汽車製造商的維修零件進口競爭,從而減輕了汽車離岸外包的打擊,甚至將工作帶回歐盟;

在歐盟為出口市場製造維修零件,創造了新的歐盟就業機會。

立法決定安全;消費者的選擇決定品質

由於安全作為一種基本的公共物品,存在一個廣泛的系統來確保在歐盟出售的所有與安全相關的商品確實是安全的。歐盟所有適用於所有生產商的嚴格法律,法規和標準確保了汽車維修零件的安全。因此,被認為對安全至關重要的零件和替換零件必須通過政府授權的類型批准程序,才可以銷售。

與安全不同,品質不是公共事務,而是私人事務。品質不需要由外部機構來管理:競爭性市場的作用就足夠了。品質取決於消費者的力量。

消費者不必支付兩次設計費用

消費者購買新車時,會從競爭性的汽車設計中進行選擇(如圖5)。他自願為自己的選擇付費。車輛製造商的設計溢價不是保證,它是在與其他設計的公開競爭中獲得的獎勵。

圖5:消費者可從競爭性的汽車設計中進行選擇

維修零組件市場是個完全不同的市場。汽車外觀上必須匹配的外觀零件根本沒有其他設計選擇(如圖6),因此,有設計權保護的外觀零件,車主沒有可以選擇的權利(如圖7)。更糟糕的是:第二次支付的價格將由壟斷者(汽車製造商)自行決定。在2020年6月EUIPO發表的「設計保護對價格和價格分散的影響:汽車備件的證據」中清楚說明:汽車製造商在其定價策略中不同程度地考慮了設計保護,可以證明的是,對於那些最充分利用此類策略的汽車製造商來說,價格差異應該最大。

圖6:汽車外觀上可見零組件的形狀之間必須匹配的相依關係

圖7:消費者無法選擇必須匹配的維修零件





【詳細內容請見《北美智權報》283期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】