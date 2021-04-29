科技部：把產學合作和創新創業變成大學DNA！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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對於大學來說，教授做研究、寫論文重要，還是投入產學合作重要？科技部政務次長林敏聰指出，教授出去開公司不再是「不務正業」，有好的研究成果才能產學合作甚至成功創業，科技部要改變大學的論文文化和本位主義，藉由籌組區域跨校的科研產業化平台，將產學合作和創新創業變成大學DNA！

科技部政務次長林敏聰指出，學術是學校本身很重要的DNA，在很早期的時候，學校教授出去開公司會被認為是不務正業，這幾年來，產學合作和創新創業變成學校新的DNA，強調這個DNA不代表不能做好研究，因為有好的研究成果才能產學合作和創業，研究能量比較大的學校，通常技轉能量也很夠，科技部鼓勵大學裡研究作很好的老師踏出來做應用，把產學合作變成是榮耀，很多年輕的大學老師一開始就致力於產學合作和創業，在科技大學裡也受到相當的重視和承認，研究和產學合作並不是一刀兩切，科技部正努力把這概念導進各大學。另一方面，近年來教育部慢慢不做中央單一價值的評鑑，逐步開放教授不一定要以論文升等，可採用技術和教學等多元管道升等，但林敏聰不諱言，最重要還是學校文化問題，相信這樣的文化會慢慢被改變，只是被普遍接受還需要一點時間。

圖二、科技部政務次長林敏聰認為，大學研究和產學合作事實上是一體兩面。 （攝影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組）

產業發展新生態，產學合作要有新思維

推廣產學合作一直是科技部的重點政策，只是有些做法和以前不一樣。林敏聰表示，政府推動整個新創產業的思維，最重要是文化和想法的改變，好的政策思維是要了解第一線，不只「由上而下」也要「由下而上」，最難的是跳脫單一學門的思考，因為現在很多產學合作都需要跨領域整合與對話。科技部有很大一部份預算投入於基礎研究，隨著台灣製造業規模成長、技術越來越複雜，從以前線性經濟發展的補助和協助，進入到數位化、AI時代，改變速度非常快，基礎研究若能結合重要的數位新技術，可望發展出一個新的領域知識（Domain Knowledge）。

台灣有需多優秀的製造業，大公司不一定要自己發展技術，也有可能直接跟小型公司合作，像是電子公司如果要跨足醫療領域，人才不可能從自己原本公司出來，必須和其他公司合作或投資，這是有別於傳統製造業模式的產業發展新生態。而以往學者研發出技術，直接跟大企業合作就好，現在要直接面對市場應用和挑戰，從一開始的設計、智慧製造、跨業研發都要整合在一起，研發出的產品才能符合市場需求。這種新創的生態並非學界過去所熟悉的，因此科技部才會建立「科研產業化平台」，讓學界在發想研究時，有很多外部資源可幫忙；另一方面，新創公司雖然在新的生態體系中扮演重要角色，也需要平台擔任協助的橋樑。

圖三、產學合作及創新創業策略布局 （圖片來源：科技部）

林敏聰認為，面對產業的新生態，首先必須 把基礎科學應用研究和產學新創鏈結起來 ；其次是 人才的訓練 ，不管是教授或是博士班學生，都要從學術圈裡踏出來，不能單純關在實驗室裡做研究；接下來是 科學園區的永續經營 ，把新創帶進科學園區，將數位的活水帶進台灣原有的製造業。

至於產學合作和創新創業的大方向布局，教育部掌管各項人才培育的計畫之外，科技部負責的是 基礎研究 、 技術開發 和 推廣鏈結 。除了學校與合作廠商間小規模的產學合作，科技部還與台積電、聯發科、中鋼等大型廠商推動「產學大聯盟」，合作規模都是數千萬元起跳。「產學小聯盟」則屬於比較服務性質的聯盟，將學界好的研發成果，提供給中小型的企業應用，從產學小聯盟產出許多新創企業，當新創規模越來越大、需要更多資金挹注，就會進一步需要經濟部、經管會或國發會的支持，因此科技部也會積極進行跨部會合作。

圖四、產學整體推動架構 （圖片來源：科技部）

林敏聰指出，現在許多大型外商都進駐台灣，促使產學合作更多樣性，科技部現在將不同時期推動的產學合作重新進行資源分配，希望透過更好的平台提供服務，並從基礎研究進入技術開發過程中挖寶，在學校進行研究的老師不一定會了解他的合作對象在哪裡，因此產學合作上中下游的鏈結顯得格外重要。





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