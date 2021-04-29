快訊

滑手機就能報稅還有6大利多 2021報稅必知看過來

科技部：把產學合作和創新創業變成大學DNA！

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、科技部政務次長林敏聰（右）與科技部產學及園區業務司司長許增如接受北美智權報專訪，談科技部的產學合作和新創政策。 （攝影：唐銘偉╱北美智權　傳媒設計組）
圖一、科技部政務次長林敏聰（右）與科技部產學及園區業務司司長許增如接受北美智權報專訪，談科技部的產學合作和新創政策。 （攝影：唐銘偉╱北美智權　傳媒設計組）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

對於大學來說，教授做研究、寫論文重要，還是投入產學合作重要？科技部政務次長林敏聰指出，教授出去開公司不再是「不務正業」，有好的研究成果才能產學合作甚至成功創業，科技部要改變大學的論文文化和本位主義，藉由籌組區域跨校的科研產業化平台，將產學合作和創新創業變成大學DNA！

科技部政務次長林敏聰指出，學術是學校本身很重要的DNA，在很早期的時候，學校教授出去開公司會被認為是不務正業，這幾年來，產學合作和創新創業變成學校新的DNA，強調這個DNA不代表不能做好研究，因為有好的研究成果才能產學合作和創業，研究能量比較大的學校，通常技轉能量也很夠，科技部鼓勵大學裡研究作很好的老師踏出來做應用，把產學合作變成是榮耀，很多年輕的大學老師一開始就致力於產學合作和創業，在科技大學裡也受到相當的重視和承認，研究和產學合作並不是一刀兩切，科技部正努力把這概念導進各大學。另一方面，近年來教育部慢慢不做中央單一價值的評鑑，逐步開放教授不一定要以論文升等，可採用技術和教學等多元管道升等，但林敏聰不諱言，最重要還是學校文化問題，相信這樣的文化會慢慢被改變，只是被普遍接受還需要一點時間。

圖二、科技部政務次長林敏聰認為，大學研究和產學合作事實上是一體兩面。 （攝影：唐銘偉╱北美智權　傳媒設計組）
圖二、科技部政務次長林敏聰認為，大學研究和產學合作事實上是一體兩面。 （攝影：唐銘偉╱北美智權　傳媒設計組）

產業發展新生態，產學合作要有新思維

推廣產學合作一直是科技部的重點政策，只是有些做法和以前不一樣。林敏聰表示，政府推動整個新創產業的思維，最重要是文化和想法的改變，好的政策思維是要了解第一線，不只「由上而下」也要「由下而上」，最難的是跳脫單一學門的思考，因為現在很多產學合作都需要跨領域整合與對話。科技部有很大一部份預算投入於基礎研究，隨著台灣製造業規模成長、技術越來越複雜，從以前線性經濟發展的補助和協助，進入到數位化、AI時代，改變速度非常快，基礎研究若能結合重要的數位新技術，可望發展出一個新的領域知識（Domain Knowledge）。

台灣有需多優秀的製造業，大公司不一定要自己發展技術，也有可能直接跟小型公司合作，像是電子公司如果要跨足醫療領域，人才不可能從自己原本公司出來，必須和其他公司合作或投資，這是有別於傳統製造業模式的產業發展新生態。而以往學者研發出技術，直接跟大企業合作就好，現在要直接面對市場應用和挑戰，從一開始的設計、智慧製造、跨業研發都要整合在一起，研發出的產品才能符合市場需求。這種新創的生態並非學界過去所熟悉的，因此科技部才會建立「科研產業化平台」，讓學界在發想研究時，有很多外部資源可幫忙；另一方面，新創公司雖然在新的生態體系中扮演重要角色，也需要平台擔任協助的橋樑。

圖三、產學合作及創新創業策略布局 （圖片來源：科技部）
圖三、產學合作及創新創業策略布局 （圖片來源：科技部）

林敏聰認為，面對產業的新生態，首先必須把基礎科學應用研究和產學新創鏈結起來；其次是人才的訓練，不管是教授或是博士班學生，都要從學術圈裡踏出來，不能單純關在實驗室裡做研究；接下來是科學園區的永續經營，把新創帶進科學園區，將數位的活水帶進台灣原有的製造業。

至於產學合作和創新創業的大方向布局，教育部掌管各項人才培育的計畫之外，科技部負責的是基礎研究技術開發推廣鏈結。除了學校與合作廠商間小規模的產學合作，科技部還與台積電、聯發科、中鋼等大型廠商推動「產學大聯盟」，合作規模都是數千萬元起跳。「產學小聯盟」則屬於比較服務性質的聯盟，將學界好的研發成果，提供給中小型的企業應用，從產學小聯盟產出許多新創企業，當新創規模越來越大、需要更多資金挹注，就會進一步需要經濟部、經管會或國發會的支持，因此科技部也會積極進行跨部會合作。

圖四、產學整體推動架構 （圖片來源：科技部）
圖四、產學整體推動架構 （圖片來源：科技部）

林敏聰指出，現在許多大型外商都進駐台灣，促使產學合作更多樣性，科技部現在將不同時期推動的產學合作重新進行資源分配，希望透過更好的平台提供服務，並從基礎研究進入技術開發過程中挖寶，在學校進行研究的老師不一定會了解他的合作對象在哪裡，因此產學合作上中下游的鏈結顯得格外重要。


【詳細內容請見《北美智權報》283期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸「人臉識別第一案」終審宣判：打響技術應用和設備管理規範第一槍

2021年4月9日，浙江省杭州市中級人民法院（以下簡稱杭州中院）就郭兵與杭州野生動物世界有限公司（以下簡稱杭州野生動物世界）服務合同糾紛二審案件，依法公開宣判。

國內優先權基礎案得否於被後申請案主張後進行分割？

「被主張國內優先權之基礎案（下稱先申請案），包含創作A與創作B，後申請案針對創作A的部分於先申請案申請後十二個月內提出申請並主張先申請案為國內優先權時，創作B的部分是否仍得於後申請案申請後於先申請案中分割為另一分割申請案呢？」此問題係由在筆者一個小小線上讀書會群組成員所提出的。

「設計專利導入維修免責條款」才是解決「綁架維修」最好方案

2021年3月15日，我國智慧財產局召開「維修免責條款國際立法例」之意見交流會，討論引進限制設計專利對於維修零件行使權利之相關立法。本文分析歐盟委員會對於「維修免責條款」的立法研究發展動向及德國立法例，分析各國導入「維修免責條款」的主要因素及其影響。提供給我國立法機關做為參考。

化合物專利的顯而易見性系列-4 ：Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA (Fed. Cir. 2009)案

系爭專利是The Procter & Gamble Company (P&G公司) 擁有的美國專利第5,583,122號 ('122專利)。'122專利的專利範圍是化合物risedronate，P&G公司的骨質疏鬆藥物Actonel®的有效成分。2004年8月，P&G公司起訴Teva公司侵權'122專利，因為它計畫將risedronate作為Actonel®的學名藥上市。具體來說，P&G公司聲稱Teva公司所提議的藥物侵權'122專利的請求項4 (化合物risedronate)、請求項16 (包含risedronate的醫藥組成物) 和請求項23 (使用risedronate治療疾病的方法)。

你我的日常不相通 技術人員、智慧局與智財法院的認知差異

每一個領域的專業人員，其養成所需的時間也許長也許短，但最後發生在一個稱職專業人員大腦中的最後變化都是某種程度的定向思考模式，專業領域下的定向思考模式可以協助專業人員快速的排除實務工作上不可行、不合宜、高風險的執行方式，簡言之就是效率，久而久之，各行各業會有各自的行話、潛規則、不言自明的事物，或者說各自的日常認知。然而，這樣的日常認知在專業人員跨出舒適圈的時候，很有可能禍福難料。

科技部：把產學合作和創新創業變成大學DNA！

對於大學來說，教授做研究、寫論文重要，還是投入產學合作重要？科技部政務次長林敏聰指出，教授出去開公司不再是「不務正業」，有好的研究成果才能產學合作甚至成功創業，科技部要改變大學的論文文化和本位主義，藉由籌組區域跨校的科研產業化平台，將產學合作和創新創業變成大學DNA！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。