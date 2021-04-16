從Podcast看聲音經濟的10億美元商機！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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數位聲音媒體播客（Podcast）雖然發展多年，但從2020年強勢崛起，新節目如雨後春筍般冒出，Podcast 市場急速成長，由Podcast所創造的聲音經濟不容忽視。根據美國互動廣告協會（IAB）統計，2015年～2018年間，美國Podcast市場的年複合成長率高達65%，2020年美國 Podcast 市場成長14.7％，預估 2021年美國Podcast市場規模將達10億美元，創下新一波高峰。

台灣部分，根據Firstory伺服器的統計，2020年12月台灣Podcast下載數是去年1月的446倍；和2021年1月下載數比去年1月同期成長579倍，顯見台灣Podcast 市場在短短一年之間出現爆炸性的成長！

Podcast成為媒體新寵兒，除了藍芽無線耳機普及，帶動收聽使用的時間，為Podcast這種內容頻道提供助力，科技巨頭角逐Podcast市場更是功不可沒。蘋果（Apple）早在iPod時代就已在iTunes上建立Podcast頻道，而線上音樂串流巨頭Spotify在2020年砸下重金投資更讓Podcast回溫，根據eMarketer預測，Spotify在美國的Podcast收聽量將首次超過Apple Podcast。今年每月至少有2820萬人透過Spotify收聽Podcast，Apple Podcast則有2800萬人收聽，Apple Podcast的市占率預計在今年下降至23.8％。

Spotify在美國的Podcast聽眾數量將在今年達到2,820萬，除了超越蘋果之外，也將在未來兩年內保持高速成長，2023年有望成長至3,750萬。

圖一、2020～2023Spotify與Apple在美國Podcast的聽眾數量 （圖片來源：eMarketer）

美國Podcast市場持續成長

根據2020年Edison Research的調查報告顯示，12歲以上的美國閱聽眾，超過一半以上的人都有收聽Podcast的習慣，每週平均會收聽約六個Podcast頻道，總收聽時長平均為6小時39分鐘；值得注意的是，一個月中使用過Podcast的美國用戶，在2020年首次超過1億人。

圖二、12歲以上曾收聽Podcast的美國人口 （圖片來源：2020年Edison research的調查報告）

美國廣告和銷量統計平台Media Radar 今年發佈的新數據，美國Podcast 2020年Q4的廣告收益較去年同期成長11%，2020年美國前500名播客中，有近6,000個廣告商購買廣告，今年Podcast的廣告市場預計持續增長10～15%，購買Podcast的廣告商數量穩定攀升，且投入 Podcast的廣告預算也持續提高，聲音經濟創造的未來商機值得期待。

2020年台灣的Podcast產業概況

其實台灣從2000年開始就有Podcast節目，只是每年新開設數量並不多，直到2019年才有近300個新節目開設，2020年開始每月新節目急遽上升，自4月起單月開設節目數都超過100個，去年光是上半年就開設了870個新節目；2020年4月開始，大中小型節目開始出現較大的流量分歧，大型節目快速成長，每月平均成長率為67%。

圖三、2019~2020 年每月Podcast節目開設狀況 （資料來源：2020H1台灣Podcast產業調查報告）

根據2020H1台灣Podcast產業調查報告顯示，有高達92.2%的聽眾是近兩年才開始收聽 Podcast 節目，而收聽年資達5年以上的資深玩家僅占2.4%。手機是台灣Podcast聽眾最常使用的收聽設備，前三名依序為iOS系統手機、Android系統手機、筆記型電腦。而根據Firstory提供2020年下半年的數據，目前台灣使用量排行前五名的Podcast播放器分別是Apple Podcasts、Spotify、KKBOX、Chrome網頁端播放、Google Podcasts，其中 Apple Podcasts與Spotify為最主要的播放器，分別佔了Podcast約四成的市場份額。

圖四、台灣Podcast聽眾收聽年資 （資料來源：2020H1台灣Podcast產業調查報告）





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