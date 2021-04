全球儲能市場料將翻倍成長 「SEMI智慧儲能委員會」應運而生

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

根據市場研究公司IHS Markit的最新報告顯示,全球儲能市場 (energy storage) 於2021年將比2020年增加一倍以上,預測到2021年,儲能市場將達到刷新紀錄的一年,年安裝量將首次超過10GW,高於2020年的4.5GW。另一方面,市場及數據分析公司GlobalData也指出,全球電池儲能市場預計將在2025年達到110.4億美元的規模,市場於5年內增長近50億美元。

在21世紀的今天,全球正處於能源轉型的關鍵時代,在各國節能減碳的政策推動下,綠色能源已成為驅動經濟發展的新引擎。當電動車、再生能源使用量持續攀升,具備高度靈活性、智慧性的技術 — 儲能,恰巧可為電力系統調控提供強而有力的解方,來協助緩解再生能源的間歇性及變動性,料可成為相當重要的基礎設施。

中國儲能市場可望於2025年超越美國

GlobalData的分析資料顯示 (圖1),亞太地區(APAC)是2020年最大的電池儲能系統市場,占全球市場裝機量的49.9%,預估到2025年,亞太地區仍將保持領先地位,且市占率會提升到53.5%;其次是歐洲、中東和非洲(EMEA)和美國。GlobalData同時指出,中國在2025年時市占率可能會超越美國,成為全球第一;按照其能源容量安裝目標,估計中國儲能市場到2025年的累計安裝容量將達近12GW,而市場值將達到32.2億美元。

圖1. 截至2016年、2020年及2025年按容量(GW)計算的電池儲能市場之區域市場份額(%) (資料來源:GlobalData Power Database)

隨著併網可再生能源發電廠 (grid-connected renewable electricity generation plants) 的數量急速增加,亞太地區會將焦點放在電網的頻率調節,以使可再生能源發電量的變異正常化。預計亞太地區排名前四大的國家,包括中國、韓國、澳洲及日本的總裝機容量到2025年底將達到20.45 GW。

另一方面,歐洲、中東和非洲地區 (EMEA ) 是電池儲能的第二大市場,到2020年佔全球累計裝機容量的近30%。預計該地區將在2025年前會持續部署電池存儲系統,成長主要來自歐洲國家。預計德國將成為歐洲電池儲能的主要市場,而中東和非洲市場對EMEA市場的影響較小,但從長遠來看將發揮更大的影響。.

至於美洲的部分, 截至2020年為止,該地區約占全球累計裝機容量的21.1%;美國是全球最大的單一市場,併網所需的供電側設置的蓄電池 (storage in front of the meter for grid applications) 之佈建為美國市場成長的主要動力。美國在儲能產業有相當豐厚的資金預算,像是加州已擴展了成功的自發電激勵計劃,這將大大有助於該州的電錶後端的蓄電池 (behind-the-meter storage installations)的市場發展。

SEMI看好台灣儲能產業發展 成立「SEMI智慧儲能委員會」

儲能系統市場的成長動能,由台灣儲能系統的建置目標,也可獲得一定印證。台電先前已公布,為配合台灣綠電應用發展,2025年前,儲能系統建置電力目標為590MW,與前一年僅5MW相比,市場規模於六年期間成長多達100倍以上,產業爆發力驚人,因此吸引相關台廠供應鏈業者相繼投入。而亞洲首例的台電590MW輔助電源設置中的430MW,就採用儲能自動頻率控制(AFC)等設備。未來,台灣儲能市場在2025年以前的需求約為700MW,分別來自台電自有場地建置儲能設備、採購輔助服務與用電大戶儲能選項等,市場規模逐步擴大可期。

SEMI國際半導體產業協會看好台灣儲能產業發展,於3月底正式成立「SEMI智慧儲能委員會」,將致力於整合產業建言及需求,提供政府單位制定與推動儲能相關政策之參考,期能進一步推進國內智慧型電網的發展。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示:「SEMI深耕台灣再生能源多年,其中,儲能系統在整體電網中,扮演『緩衝』的重要角色。擁有儲能系統,電力公司得以順利調度電力、電網,提高供電穩定性,以符合用戶用電與平衡供電的需求。SEMI智慧儲能委員會納入眾多供應鏈領導廠商,旨在透過國內能源產業與國際組織的互動機制,協助委員與國際接軌,進而提昇台灣儲能產業之整體競爭力。」

圖3. 台灣儲能市場累計需求 (資料來源:行政院強化電網運轉彈性公共建設計畫 ;2020年9月)

SEMI智慧儲能委員會正式啟動 促成跨領域合作契機

第一屆SEMI智慧儲能委員會共同主席暨台達電子能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華指出:「SEMI智慧儲能委員會會員由台灣儲能產業界之系統廠商、零組件供應廠商、原材料供應商,以及相關學術與研究機構所組成。委員會成立之目的係以扶植台灣儲能系統產業發展,透過委員會運作形成產業對外溝通、交流與合作平台,與政府單位、電力公司、國內外相關產業的對話與合作,奠定基礎,進一步推動國內智慧電網的發展。」

SEMI智慧儲能委員會將整合產業建言及需求,促進儲能、太陽能、風能委員之間的合作,更以「創能」、「節能」、「儲能」和「系統整合」四大主軸,加速能源產業發展。此外,委員會期以五大重點推動工作,來完善與政府及大眾的倡議溝通:透過政策倡議使電價結構合理化並完善法規以提高儲能系統完整與安全性、與金融機構對接溝通以降低儲能業者營運壓力、進行高階聯誼串接產官學研對話平台更促成跨領域能源合作契機、舉行研討會提供儲能技術與市場交流平台、推行大眾綠能教育以傳達足夠且正確之資訊。

