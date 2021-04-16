「2021臺北生技獎」總獎金600萬 新增「跨域卓越獎」 鼓勵生技與數位科技跨域整合創新

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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為鼓勵產學研界投入生技產業發展，促進優良生技研發技術提昇，推進學研成果產業橋接，臺北市政府自2004年創各縣市之先，推辦專屬生技產業之「臺北生技獎」，依據生技產業發展之新創技術探索研發、技術轉移、商品行銷、產學橋接等產業鏈重要亮點設計獎勵項目，並由國內生技技術、財務、智財三大領域專家學者籌組審查委員會，評選出台北市典範企業暨學研單位頒發獎盃、獎勵金。

「臺北生技獎」今年已邁入第18年，是全國唯一獎勵生技企業國際化及發掘創新標的之大型生技產業競賽，迄今已表揚全臺優秀生技企業與學研單位之研發成果達210件績優標的，頒發總獎勵金逾新台幣1億元，成功發掘臺灣生技產業領域的標竿企業，並為其打造最佳曝光宣傳平台。

疫情觸動數位經濟新時代來臨，生技企業紛紛導入數位科技，透過新技術開發領先市場先機，提升產品報酬效益，因此今年臺北生技獎特別新增「跨域卓越獎」獎項，鼓勵生技與數位科技跨域整合研發，並歡迎非生技企業之國內公司及醫療院所申請參賽，以實質鼓勵及協助台北市生技產業數位轉型與升級。

「2021臺北生技獎」徵件期間自即日起至5月3日止，總獎金高達600萬元，規劃以「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」、「跨域卓越獎」等4大領域進行徵選，歡迎全國優秀生技企業、醫療院所、學研單位，以及結合生技研發之數位科技相關業者報名參加。獲獎廠商除可以獲得高額獎金外，未來還有機會與臺北市政府一同組團前往海外及國內參加國際大型生技展覽，藉由國際生技舞台實質開拓海外潛力市場，有效提升企業整體形象與能見度。

另為協助台北市生技企業掌握產業趨勢與脈動，北市府產發局將於4月中旬起陸續規劃多場「臺北生技小聚」交流活動，今年度以後疫情時代生技產業轉型及跨域趨勢為主軸，聚焦臨床商模策略、市場布局開發、募資實戰、跨域新創交流等領域，邀約專家學者針對創新商業模式、跨域合作及實務開發經驗等進行精闢對談與交流。有興趣之讀者可至Bio@Taipei臺北生技獎官方網站: www.biodriven.taipei/tw/查詢詳情。

我國生技產業發展現況

我國生物技術產業 (製造業及其相關技術服務業) 範疇主要涵蓋製藥產業、醫療器材產業、應用生技產業及健康福祉產業四大領域。生技相關技術服務業列屬於應用生技產業項下，如圖1所示。

圖1. 台灣 生技產業範疇 (製造業及其相關技術服務業) （資料來源：經濟部工業局，2019 年。）

我國生技產業2019 年營業額為新臺幣 5,597 億元，約比 2018 年的新臺幣 5,148 億元成長 8.72%。其中又以健康福祉產業規模最大，營業額達新臺幣 1,944 億元。其次為醫療器材產業的新臺幣 1,692 億元，應用生技產業為新臺幣 1,106 億元，製藥產業為新臺幣 855 億元，如圖 2 所示。

圖 2. 台灣生技產業營業額成長趨勢 （資料來源：經濟部生技醫藥產業發展推動小組、財團法人醫藥工業技術發展中心、財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所，2020 年。）

從 2012~2019 年我國生技產業發展軌跡來看，健康福祉產業雖為內需型服務項目，但由於我國朝向高齡化社會的趨勢發展，相關的服務需求逐年增加，廠商的經營規模也漸趨成熟，並成功打造了共通平台，串聯不同產品與服務的供應商，帶動了營業額的成長，CAGR 達 到 10.6%；醫療器材產業隨著主力品項的出口持續成長，以及檢驗試劑、高階耗材產品的出口也逐年增長，推升醫療器材產業營業額增加，CAGR 達到 6.5%；應用生技產業受惠保健食品及生技特化廠商拓展國外市場，帶動外銷值的增加，CAGR 達 5.8%；製藥產業隨著 近年積極拓展外銷市場，以及新藥上市衍生銷售及授權金收入增加，使得2019 年營業額有大幅成長，CAGR 約為 1%。





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