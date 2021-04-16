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NPE朝大型化發展 2020年美國興訟量大幅成長

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

從前NPE的運作模式，多半是拿一兩件專利到處發警告信，然後盡量在開始訴訟前拿到授權金。這些NPE掌握的專利數量和資金都不多，最怕的就是進入冗長的侵權訴訟程序，或者僅有的幾件專利被挑戰有效性。但現在，由於NPE的規模愈來愈大，資金與專利上的實力都不容小覷，不但毫不懼怕訴訟，專利庫的規模更完全不遜於一般科技公司，科技業者必須好好提防了。

2020年縱使有新冠肺炎疫情的影響，但專利的訴訟活動卻不減反增。根據研究機構RPX的統計，2020年美國聯邦地方法院的專利侵權訴訟總案量（以受起訴的被告數量計算）為3579件，比起2019年的3357件還增加了約7%。

這些案件量的成長得全部「歸功」於NPE（Non-Practicing Entities，非專利實施實體）。2020年內，由NPE發動的專利訴訟案件量，比起2019年成長了231件，但由一般企業（Operating Company）所發動的案件量反而減少了9件（圖1）。

圖1：2019、2020年美國專利侵權訴訟案量比較 （資料來源：Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues）
圖1：2019、2020年美國專利侵權訴訟案量比較 （資料來源：Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues）

新冠肺炎期間，NPE業者反而大舉興訟

換句話說，在2020年當中，NPE與一般企業在專利訴訟上有著完全相反的表現：就一般企業來說，或許正因為新冠肺炎使得日常營運大亂，所以在訴訟上也變得更為保守，但NPE卻逆向操作，在疫情期間大舉興訟，也是繼2016年後，NPE再次超越了2000件的案件量門檻。

事實上，從2018年開始，由NPE發動的專利侵權訴訟案量就連年穩定成長，而一般企業的部分卻是連年衰退。之所以出現這種現象，第一個原因為產業和技術的革新。根據RPX的統計，2020年被NPE起訴的主要業者，雖然大多仍是電子商務業、網通業、消費性電子這些熟面孔，但與2019年相較卻有著明顯的消長。舉例來說，過去一直被NPE視為大肥羊的消費性電子業者，在2020年被控專利侵權的案量比起2019年減少了將近100件，另一個常常出現在被告名單上的行動通訊與裝置業，在2020年也減少了17件（圖2）。

圖2：2019、2020年NPE興訟對象之主要產業變化 （資料來源：Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues）
圖2：2019、2020年NPE興訟對象之主要產業變化 （資料來源：Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues）

在此同時，成長幅度最大的產業，除了網通業之外還有汽車業這個新面孔。在2019年，汽車業被控專利侵權的案量不過50件，但到了2020年就翻倍成長到110件。RPX認為，這個現象反映了車聯網產業的來臨。在5G時代當中，除了網通與半導體仍居關鍵地位，汽車業更將取代3G、4G時代的行動通訊裝置，成為最熱門的應用領域。

5G時代，汽車業成為專利侵權訴訟新目標

因此，當車聯網產業日趨成熟，產業規模也愈來愈大後，自然就成為被NPE盯上的目標。而且，對照行動通訊裝置業去年的被訴案量來看，對NPE來說汽車業仍然有很大的成長空間，因此可以預期的是，2021年汽車業遭遇的專利侵權訴訟案量，應該會再次顯著成長。

更加值得關注的，是NPE產業的內部質變。眾所週知的是，在AIA法案之後，被控侵權人可以透過雙方複審程序（IPR）來反制專利權人，使得NPE除了得面臨侵權訴訟中報酬的不確定性，還得擔心賴以維生的專利權在IPR程序中消失。換句話說，這十年來NPE的營運狀況，確實因為AIA法案而壓縮不少。

當大環境對NPE愈來愈不利，反而使得NPE朝向大型化發展。例如在2020年6月，投資基金Fortress就以約4千萬美元買下了一家在NASDAQ上市的NPE：Finjan。法律資訊網站Lexology評論，Finjan曾經拿下6千萬美元的和解金，也順利撐過幾次PTAB的專利有效性挑戰，實力並不差；之所以會被併購，Lexology認為，是因為Finjan的專利數量不夠多，不容易在專利授權金上有所突破。

Fortress就不同了。除了Finjan以外，他們也從NXP、Theranos等公司手上買下不少專利，在智財權領域中的可動用資金更可能超過10億美元。有著強大資金奧援的好處，除了可以到處買專利，更可以加強訴訟的實力，不但能用來主張權利的武器量大增，也可以更從容應付對手的無效挑戰，甚至還可以在全球多個國家同時發動侵權訴訟，讓對手難以應付。這也逼得Intel、Apple等科技業龍頭必須提早反制，在去年控告Fortress囤積了太多專利，有觸犯反壟斷法的嫌疑。

從Fortress的例子可以看出，NPE朝向大型化發展會是必然的趨勢。就像自然界的競爭法則，當環境發生巨變，必然會引發物種的淘汰賽，而最後能夠存活下來的，也是最能適應新環境、競爭力也最強的。未來，小型的NPE會愈來愈難生存，但是大型的NPE會愈來愈難對付。這對即將跨入5G時代的眾多科技業者來說，絕對不是好消息。


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