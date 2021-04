NPE朝大型化發展 2020年美國興訟量大幅成長

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

從前NPE的運作模式,多半是拿一兩件專利到處發警告信,然後盡量在開始訴訟前拿到授權金。這些NPE掌握的專利數量和資金都不多,最怕的就是進入冗長的侵權訴訟程序,或者僅有的幾件專利被挑戰有效性。但現在,由於NPE的規模愈來愈大,資金與專利上的實力都不容小覷,不但毫不懼怕訴訟,專利庫的規模更完全不遜於一般科技公司,科技業者必須好好提防了。

2020年縱使有新冠肺炎疫情的影響,但專利的訴訟活動卻不減反增。根據研究機構RPX的統計,2020年美國聯邦地方法院的專利侵權訴訟總案量(以受起訴的被告數量計算)為3579件,比起2019年的3357件還增加了約7%。

這些案件量的成長得全部「歸功」於NPE(Non-Practicing Entities,非專利實施實體)。2020年內,由NPE發動的專利訴訟案件量,比起2019年成長了231件,但由一般企業(Operating Company)所發動的案件量反而減少了9件(圖1)。

圖1:2019、2020年美國專利侵權訴訟案量比較 (資料來源:Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues)

新冠肺炎期間,NPE業者反而大舉興訟

換句話說,在2020年當中,NPE與一般企業在專利訴訟上有著完全相反的表現:就一般企業來說,或許正因為新冠肺炎使得日常營運大亂,所以在訴訟上也變得更為保守,但NPE卻逆向操作,在疫情期間大舉興訟,也是繼2016年後,NPE再次超越了2000件的案件量門檻。

事實上,從2018年開始,由NPE發動的專利侵權訴訟案量就連年穩定成長,而一般企業的部分卻是連年衰退。之所以出現這種現象,第一個原因為產業和技術的革新。根據RPX的統計,2020年被NPE起訴的主要業者,雖然大多仍是電子商務業、網通業、消費性電子這些熟面孔,但與2019年相較卻有著明顯的消長。舉例來說,過去一直被NPE視為大肥羊的消費性電子業者,在2020年被控專利侵權的案量比起2019年減少了將近100件,另一個常常出現在被告名單上的行動通訊與裝置業,在2020年也減少了17件(圖2)。

圖2:2019、2020年NPE興訟對象之主要產業變化 (資料來源:Q4 in Review: 2020 Ends with Litigation Increase Despite Pandemic as Courts Tackle SEP Issues)

在此同時,成長幅度最大的產業,除了網通業之外還有汽車業這個新面孔。在2019年,汽車業被控專利侵權的案量不過50件,但到了2020年就翻倍成長到110件。RPX認為,這個現象反映了車聯網產業的來臨。在5G時代當中,除了網通與半導體仍居關鍵地位,汽車業更將取代3G、4G時代的行動通訊裝置,成為最熱門的應用領域。

5G時代,汽車業成為專利侵權訴訟新目標

因此,當車聯網產業日趨成熟,產業規模也愈來愈大後,自然就成為被NPE盯上的目標。而且,對照行動通訊裝置業去年的被訴案量來看,對NPE來說汽車業仍然有很大的成長空間,因此可以預期的是,2021年汽車業遭遇的專利侵權訴訟案量,應該會再次顯著成長。

更加值得關注的,是NPE產業的內部質變。眾所週知的是,在AIA法案之後,被控侵權人可以透過雙方複審程序(IPR)來反制專利權人,使得NPE除了得面臨侵權訴訟中報酬的不確定性,還得擔心賴以維生的專利權在IPR程序中消失。換句話說,這十年來NPE的營運狀況,確實因為AIA法案而壓縮不少。

當大環境對NPE愈來愈不利,反而使得NPE朝向大型化發展。例如在2020年6月,投資基金Fortress就以約4千萬美元買下了一家在NASDAQ上市的NPE:Finjan。法律資訊網站Lexology評論,Finjan曾經拿下6千萬美元的和解金,也順利撐過幾次PTAB的專利有效性挑戰,實力並不差;之所以會被併購,Lexology認為,是因為Finjan的專利數量不夠多,不容易在專利授權金上有所突破。

Fortress就不同了。除了Finjan以外,他們也從NXP、Theranos等公司手上買下不少專利,在智財權領域中的可動用資金更可能超過10億美元。有著強大資金奧援的好處,除了可以到處買專利,更可以加強訴訟的實力,不但能用來主張權利的武器量大增,也可以更從容應付對手的無效挑戰,甚至還可以在全球多個國家同時發動侵權訴訟,讓對手難以應付。這也逼得Intel、Apple等科技業龍頭必須提早反制,在去年控告Fortress囤積了太多專利,有觸犯反壟斷法的嫌疑。

從Fortress的例子可以看出,NPE朝向大型化發展會是必然的趨勢。就像自然界的競爭法則,當環境發生巨變,必然會引發物種的淘汰賽,而最後能夠存活下來的,也是最能適應新環境、競爭力也最強的。未來,小型的NPE會愈來愈難生存,但是大型的NPE會愈來愈難對付。這對即將跨入5G時代的眾多科技業者來說,絕對不是好消息。





