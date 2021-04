為商業事件發現真實展開新局 — 談商業事件審理法中之事證開示制度

【蔡志宏╱台灣士林地方法院庭長】

商業事件審理法(下稱商審法)即將於2021年7月1日上路施行,該法對於在訴訟中充實證據能量、發現事件真實,採用了有別於傳統民事訴訟法(下稱民訴法)的專家證人及當事人查詢制度。其中當事人查詢制度,可能促使商業事件攻防模式更向英美事證開示制度(Discovery)靠攏,進而改變向來民事訴訟實務風貌,十分值得關注。

事實上,事證開示具有發現真實的訴訟核心功能,避免法院只能在有限事證下,以舉證責任分配裁判導致判決結果偏離真實的不正義後果,原本應該是民事訴訟實務上之最重要階段;但由於我國法制上缺乏事證開示的一般抽象規定,以致一般民事訴訟實務上,多仍停留於兩造各自努力舉證,卻少見事證開示之請求。本文之作,即在回顧審視民訴法中具有事證開示功能之規定,並探尋各該規定如何在商審法所帶來的契機下重新活化,以期待在商業事件中,能夠有發現真實之新局開展。

民事訴訟法之既有規定

商審法已於第19條規定:商業法院處理商業事件,依本法之規定;本法未規定者,商業訴訟事件適用民訴法之規定。因此,民訴法中已有事證開示功能之規定,不再於重複於商審法規定。未來在商業事件中進行事證開示攻防時,大部分還是須要回歸民訴法規定。

相較於英美事證開示制度,我國民訴法並未有一般性之事證開示規定。就以研究商業訴訟事件時,最容易比較借鑑的美國德拉瓦州衡平法院(Court of Chancery)為例。該院規則第26條第(b)項第(1)款即規定:當事人可以獲得任何非關特權事項而與任何一造主張或抗辯相關,且合於案件比例需求之事證開示。事證開示方法依同條(a)項規定,則包括:審前口頭或書面詢問證人(Depositions upon oral examination or written questions)、當事人書面查詢(written interrogatories)、書證或其他電子或有體物提出(production of documents, electronically stored information, or tangible things)、受許可勘查土地或其他財產(permission to enter upon land or other property)、身體或心理檢查(physical and mental examination)、請求自認(request for admission)。

我國民訴法雖沒有直接的類似規定,但如果法院及當事人具有以事證開示發現真實從而實現司法正義之共識時,並非不能援引相關既有規定,於審判期日前,即進行相關證據調查,而達到相同目的。以下即列舉說明我國民訴法之相對應規定。

書證:對於以他造持有之文書舉證時,可以聲請法院命他造提出(第342條第1項);就與本件訴訟有關之事項所作之文書,當事人均有提出之義務(第344條第1項第5款);無正當理由不從提出文書之命者,法院可審酌情形認依該文書應證之事實為真實(第345條第1項);文書以外物件準用書證規定(第363條)。以上規定,其實就相當於書證或其他電子、有體物之提出。 勘驗:勘驗標的物為他造持有時,可準用上述的書證提出之相關規定(第367條)。依此規定,可達到與受許可勘查土地或其他財產之相同效果。 證人於公證人前作成陳述書:依事件性質,經法院認為適當者,得命兩造會同證人於公證人面前作成陳述書(第305條第2項)、經兩造同意者,證人亦可於法院外之書面陳述(同條第3項)。依此規定,可達到審前口頭或書面詢問證人之相同效果。 特定事項之書狀先行:審判長如認言詞辯論之準備尚未充足,得定期間命當事人提出記載完全之準備狀或答辯狀,並得命其就特定事項詳為表明或聲明所用之證據(第268條)。依此規定,審判長可就一造請求他造自認事項,於審判期日前,即命他造詳為表明,以達到當事人書面查詢以及請求自認之相同效果。 鑑定:法院得於言詞辯論前,即命鑑定(第269條第1項第4款),並命鑑定人具鑑定書陳述意見(第335條第1項);於必要時,得依職權或聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料(第337條第1項)。依照以上規定,可達到審前詢問專家證人或身體、心理檢查之相同效果。





