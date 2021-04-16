快訊

高雄人注意！ 陳其邁：明起自來水停供洗車場、游泳池

10萬人齊喊「進喔！」白沙屯媽祖三進三出 重頭戲超震撼

為商業事件發現真實展開新局 — 談商業事件審理法中之事證開示制度

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡志宏╱台灣士林地方法院庭長】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

商業事件審理法（下稱商審法）即將於2021年7月1日上路施行，該法對於在訴訟中充實證據能量、發現事件真實，採用了有別於傳統民事訴訟法（下稱民訴法）的專家證人及當事人查詢制度。其中當事人查詢制度，可能促使商業事件攻防模式更向英美事證開示制度（Discovery）靠攏，進而改變向來民事訴訟實務風貌，十分值得關注。

事實上，事證開示具有發現真實的訴訟核心功能，避免法院只能在有限事證下，以舉證責任分配裁判導致判決結果偏離真實的不正義後果，原本應該是民事訴訟實務上之最重要階段；但由於我國法制上缺乏事證開示的一般抽象規定，以致一般民事訴訟實務上，多仍停留於兩造各自努力舉證，卻少見事證開示之請求。本文之作，即在回顧審視民訴法中具有事證開示功能之規定，並探尋各該規定如何在商審法所帶來的契機下重新活化，以期待在商業事件中，能夠有發現真實之新局開展。

民事訴訟法之既有規定

商審法已於第19條規定：商業法院處理商業事件，依本法之規定；本法未規定者，商業訴訟事件適用民訴法之規定。因此，民訴法中已有事證開示功能之規定，不再於重複於商審法規定。未來在商業事件中進行事證開示攻防時，大部分還是須要回歸民訴法規定。

相較於英美事證開示制度，我國民訴法並未有一般性之事證開示規定。就以研究商業訴訟事件時，最容易比較借鑑的美國德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）為例。該院規則第26條第（b）項第（1）款即規定：當事人可以獲得任何非關特權事項而與任何一造主張或抗辯相關，且合於案件比例需求之事證開示。事證開示方法依同條（a）項規定，則包括：審前口頭或書面詢問證人（Depositions upon oral examination or written questions）、當事人書面查詢（written interrogatories）、書證或其他電子或有體物提出（production of documents, electronically stored information, or tangible things）、受許可勘查土地或其他財產（permission to enter upon land or other property）、身體或心理檢查（physical and mental examination）、請求自認（request for admission）。

我國民訴法雖沒有直接的類似規定，但如果法院及當事人具有以事證開示發現真實從而實現司法正義之共識時，並非不能援引相關既有規定，於審判期日前，即進行相關證據調查，而達到相同目的。以下即列舉說明我國民訴法之相對應規定。

  1. 書證：對於以他造持有之文書舉證時，可以聲請法院命他造提出（第342條第1項）；就與本件訴訟有關之事項所作之文書，當事人均有提出之義務（第344條第1項第5款）；無正當理由不從提出文書之命者，法院可審酌情形認依該文書應證之事實為真實（第345條第1項）；文書以外物件準用書證規定（第363條）。以上規定，其實就相當於書證或其他電子、有體物之提出。

  2. 勘驗：勘驗標的物為他造持有時，可準用上述的書證提出之相關規定（第367條）。依此規定，可達到與受許可勘查土地或其他財產之相同效果。

  3. 證人於公證人前作成陳述書：依事件性質，經法院認為適當者，得命兩造會同證人於公證人面前作成陳述書（第305條第2項）、經兩造同意者，證人亦可於法院外之書面陳述（同條第3項）。依此規定，可達到審前口頭或書面詢問證人之相同效果。

  4. 特定事項之書狀先行：審判長如認言詞辯論之準備尚未充足，得定期間命當事人提出記載完全之準備狀或答辯狀，並得命其就特定事項詳為表明或聲明所用之證據（第268條）。依此規定，審判長可就一造請求他造自認事項，於審判期日前，即命他造詳為表明，以達到當事人書面查詢以及請求自認之相同效果。

  5. 鑑定：法院得於言詞辯論前，即命鑑定（第269條第1項第4款），並命鑑定人具鑑定書陳述意見（第335條第1項）；於必要時，得依職權或聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料（第337條第1項）。依照以上規定，可達到審前詢問專家證人或身體、心理檢查之相同效果。


【詳細內容請見《北美智權報》282期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

發明人哪裡人？可能重要或不重要的問題

「發明人哪國人？住哪裡？地址是……？」這些問題和申請專利有什麼關係？

大陸履歷訊息買賣屢禁不止 問題癥結何在？

2021年3月17日，大陸央視「3·15」晚會曝光智聯招聘、獵聘網和前程無憂招聘平台包含求職者個人訊息的履歷數據被售賣問題，北京市人力資源和社會保障局對智聯招聘和獵聘網進行約談，並對兩家企業開展立案調查。

避免金融風險 房地產政策維穩重於打壓

2002〜2014年的房價暴漲以後，如今的理想房地產政策，只能走向穩定價格為主的路線，對於世界各國的政府來說，理想的房地產政策大多也是如此，大跌會造成金融風暴的風險，誘發通貨緊縮的環境，產生大規模失業潮和經濟長期衰退，權衡整體利弊，房價可以溫和成長，但不宜大漲或大跌。

蔚然成風：USPTO修正專利複審程序中請求項之明確性判斷標準

2018年10月，USPTO在將專利複審程序中解釋申請專利範圍的「BRI標準」，修正為與聯邦法院和ITC審理有關專利有效性爭議時標準一致的「客觀合理解釋」（或稱Phillips式標準）。2021年伊始，USPTO再以一紙內部備忘錄，在前述解釋申請專利範圍標準的修正基礎下，進一步將複審程序中判斷請求項之明確性的「Packard標準」，函釋修正為與法院和ITC一致的「Nautilus標準」。本文將分別介紹何謂請求項之明確性，說明「Packard標準」和「Nautilus標準」的來源和兩者的差異，復解析明確性標準變更帶來的可能影響。

簡介扇型場效電晶體 (FanFET) 於3D-NAND Flash之應用

編者按：NAND是非揮發性記憶體的一種，由於NAND擁有在斷電的情況下保存資料的特性，因此被用做Pen Drive、Flash Card 和SSD來儲存資料。然而，隨著人們需求的不斷增加，受到儲存器的面積限制，平面的2D-NAND容量已達到其開發的極限，利用2D-NAND已很難在SSD容量上持續擴張，於是，3D-NAND應運而生。在 3D-NAND 中，多層的記憶儲存格垂直堆疊，層間互連。垂直堆疊多層的記憶儲存格，可以用較小的空間來建立更大的儲存容量，並透過縮短每個記憶儲存格的連接，提升效能。與 2D-NAND 相比，它也降低了每個位元的成本。本文介紹一款由台灣新創公司漢薩科技自行研發的立體堆疊技術的快閃記憶體FanFET 3D-NAND Flash，是GAA （Gate-All-Around）結構外的另一種選擇。

從Podcast看聲音經濟的10億美元商機！

數位聲音媒體播客（Podcast）雖然發展多年，但從2020年強勢崛起，新節目如雨後春筍般冒出，Podcast 市場急速成長，由Podcast所創造的聲音經濟不容忽視。根據美國互動廣告協會（IAB）統計，2015年～2018年間，美國Podcast市場的年複合成長率高達65%，2020年美國 Podcast 市場成長14.7％，預估 2021年美國Podcast市場規模將達10億美元，創下新一波高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。