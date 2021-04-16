美國商標現代化法案 2021年底將正式上路！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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堪稱在蘭哈姆法案（Lanham Act）後最重大變革的美國商標法修正已於去年底完成，並將在2021年底正式施行。在這次修法裡，明顯加強了對商標申請人的要求，還新增了兩類挑戰商標權有效性的程序，企圖能藉此壓抑美國近年來商標註冊申請過於浮濫的亂象。

美國的商標註冊申請量，在近10年來呈現爆發性的成長。根據USPTO統計，在2012年以前，每季的註冊申請數量不過9萬件上下，但從2013年第3季突破10萬件後，開始確立了年年成長的趨勢，在最近兩季甚至衝高到近25萬件的註冊申請量（圖1）。換句話說，在新冠肺炎疫情重創美國經濟的2020年，美國的商標註冊申請其實幾乎不受影響。

在這波商標註冊爆量的浪潮中，更可以發現來自外國的申請量成長較高。舉例來說，2010年全年美國的33萬件商標註冊申請案裡，屬於外國人的約48萬件，占比約14%；但到了2020年，除了註冊申請案翻倍成長至67萬件，外國人占比也拉高到26%。若看到最新一季（2021年第1季）的數據，外國人申請的占比更會高達36%。

美國商標註冊申請量，近十年來大幅成長

圖1：2008~2021年每季美國商標註冊申請量變化 （資料來源：USPTO）

這些現象正是美國制定商標現代化法案（Trademark Modernization Act of 2020, TMA）的主因。由於跨境電子商務蓬勃發展，外國人才逐年加大美國商標的註冊力道，使得美國的商標申請過於浮濫，而且大多來自使用率低的外國申請人。因此，TMA的主要立法目的，就是提高美國註冊商標的正確性及使用率，避免商標反而成為商業活動的阻礙。

在這份法案中，與申請和維護程序較相關的變革如下：

1. 新增註冊後廢止程序

針對商標註冊後未實際使用的情形，這次修法引入了Expungement（刪除）以及Reexamination（複審）兩種程序，讓第三人以及USPTO官方得據以挑戰商標有效性。其中，Expungement程序針對的是註冊後從未使用的商標，在註冊完成後的第3至第10年內可以提出；Reexamination程序則是針對在「相關日期（relevant date）」之前的未使用的商標，在註冊完成後的5年內可以提出。如果挑戰成功，既有的商標註冊將面臨部分或全部被廢止的後果。

值得注意的是，雖然新增了這兩個程序，但既有的註冊後廢止程序仍然存在。換句話說，這次修法等於是在督促商標權人必須實際將商標投入使用，否則將面臨更大的失權風險。

2. USPTO可自訂商標申請人回覆期間

在現行商標法制下，商標註冊申請人在收到官方審查意見（Office Action）後，擁有6個月的回應時間，使得商標審查期程相當冗長。在TMA實施後，賦予USPTO可以在60天至6個月內，自行決定申請人的回覆期限；若申請人欲延長官方所訂回覆期間，除了得繳交延期費外，至多也只能延至6個月。

3. 第三方意見條款法制化

在美國專利實務裡，對於進行中的專利申請案，USPTO允許第三方提交意見，作為申請案准駁及專利範圍的參考。現在，TMA也正式將這套制度引入商標註冊程序中。未來，任何第三人可以在拒絕商標註冊的基礎下，在註冊完成前向USPTO提交相對應的證據（Letter of Protest），以協助USPTO進行審查。

不過，第三方必須在法定的兩個月時間內提交意見，而且USPTO對於是否採納這些意見有充分裁量權，第三方不得就此提出異議。

新法案將在2021年12月27日正式施行，對於受影響較大的商標申請人，尤其是舉證在美國本土商業使用較困難的海外商標權人來說，將帶來較大的負擔，必須在施行日前及早因應，以避免日後的種種風險。





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