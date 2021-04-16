《IP小辭典》新型專利技術報告

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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在北美智權報280期的中《IP小辭典》，我們介紹了新型專利形式審查，這一期我們來談一下新型專利技術報告。由於新型專利採形式審查，並未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。若新型專利權人利用此一不確定的權利而不當行使，可能產生權利濫用之情形，對第三人的技術利用及研發帶來相當大的危害，因此搭配有新型專利技術報告制度。

就專利法第115條第1項規定，任何人都可以向智慧局申請新型專利技術報告，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅能作為權利行使或技術利用之參考。若任何人認為該新型專利有不應核准專利之事由，必須依專利法第119條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。

原則上，自新型專利申請案公告後，即可提出申請新型專利技術報告。如果新型專利已經核准處分，且申請人已繳交證書費及第1年專利年費，在公告前，該專利案已明確處於可公告取得專利權之狀態，為了便利民眾及行政經濟之考量，此期間所提出之技術報告之申請，智慧局仍會受理，但將會於新型專利案公告後才開始進行技術報告之處理。

基本上，任何人都可以申請新型專利技術報告，包括非專利權人及專利權人本人；而且，由於任何人都可以提出申請，因此也允許針對同一新型專利權，提出多次技術報告申請，並無次數限制。如有人針對同一新型再申請技術報告，智慧局在製作第2份技術報告時，不會就先前第1份技術報告已檢索且比對過之資料部分再進行比對。但如果因檢索期間不同 (例如發現其他未經檢索之公開或公告之專利資料)、發現未經比對之公開資料或因申請專利範圍更正，以致比對之基礎與第1次不同時，智慧局會就先前未檢索或未比對之資料再進行比對。

新型專利技術報告採逐項比對方式，至於收費方面，自2013年1月1日後，申請新型專利技術報告除應繳納新台幣5000元基本費 (10項) 外，如請求項超過10項，則每項加收新台幣600元。

新型專利技術報告約需1年左右完成。但如符合專利法第115條第5項規定，敘明有非專利權人為商業上實施，並檢附有關證明文件，智慧局會於6個月內完成新型專利技術報告。自申請人向智慧局提出新型專利技術報告之申請後，經智慧局收文、程序審查、發交審查後，即可排定公告 (每月1、11、21日公告)，公告後即可在智慧局網站專利檢索系統查詢到申請新型專利技術報告之資訊。任何人都可以申請閱覽、抄錄、攝影或影印技術報告之內容，且智慧局已於2010年7月1日起提供專利新型技術報告書下載。

新型專利技術報告之效力

由於新型專利未經實體審查即取得權利，該專利權究竟是否符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定如未提示新型專利技術報告，即不得進行警告，並作為推定專利權人行使權利有無故意過失責任之認定；惟提示新型專利技術報告，並非行使新型專利權之前提要件，但不當行使權利時，要負損害賠償責任。

如本文導言所提，新型專利技術報告之性質屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅能作為權利行使或技術利用之客觀判斷的參考依據。申請人即使對新型專利技術報告之比對結果不服，因其並非行政處分，所以無法提起行政救濟。另一方面，在製作新型專利技術報告時，若經比對發現該新型專利有不符合專利法第115條第4項之情事，新型專利技術報告中將載明不符該等情事之比對說明。任何人如認為該新型專利有違反專利要件之虞者，可經由舉發程序撤銷該專利權。

在申請新型專利技術報告的時候，申請人不需要具理由或證據，也不須指明違反專利要件之事由及專利法條款，智慧局將依專利法第115條第4項所列各條款全部予以比對。如果申請人附具證據，智慧局會參酌。

如果新型專利技術報告申請人非為專利權人，智慧局不會另行通知專利權人；但當新型專利技術報告完成後，除通知申請人外，也會另外副知專利權人。

值得注意的是，當智慧局在技術報告製作完成前，如依引用文獻之記載，判斷全部請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件時，會先發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人於1個月內儘速針對前述事項提出說明，審查人員會參酌專利權人之回覆說明，再判斷是否變更原先對該新型請求項之比對結果。

不過，要重申的是新型專利技術報告之結果並不影響已核准之專利權，該專利權未被撤銷前仍為有效。但行使權利時，專利權人應注意專利法第117條之規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」





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