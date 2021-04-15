美中角力下的東南亞成為新興亞洲工廠 台灣投資應善用租稅優惠

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

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勤業眾信聯合會計師事務所於4月初針對後疫情時代台商投資東南亞的重點地區，越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼的經濟概況與投資優惠政策及最新布局趨勢，舉辦「美中角力下的東南亞－供應鏈的關鍵時刻」線上論壇。隨著美中貿易戰和新南向政策等大環境因素影響，東南亞受惠於人口紅利、優越的地理位置、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，逐漸取代中國大陸成為新的「世界工廠」，承接全球產業鏈轉移的重要戰略區域。勤業眾信建議，台商未來在投資東南亞地區時，除了投資前須進行供應鏈全面性評估外，亦須留意東協各國的稅務政策，避免喪失權益。

東協目前是亞洲第三大的經濟體，且近幾年成長快速，因為擁有豐富的人口紅利，使其成為全球企業的重要投資標的。同時，東協也是台灣對外投資僅次於中國大陸的地區。勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田表示，近兩年在美中貿易戰和新冠疫情的雙重影響下，全球許多企業考量到關稅及供應鏈斷鏈的風險，已經在評估或開始將生產基地分散至東南亞，使得東南亞成為「供應鏈的關鍵環節」，勢必將再加速將供應鏈往東南亞遷移的腳步，其中又以越南為主要投資國家。根據越南投資暨計畫部（MPI）統計，截至2020年11月20日已達337億美元，而北越的電子產業聚落也是近年台商的重點目的地之一。加上區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽署更強化了東南亞的戰略重要性，建議台灣企業在前往東南亞地區布局與投資時，務必經過全面性地評估，掌握當地的投資優惠政策、勞工制度和稅務法規等。

台商應把握東南亞之供應鏈戰略地位

Deloitte全球華人服務東南亞負責人徐永平表示，東協預計在2030年將成為全球第四大經濟體。同時，東協也是全世界外資直接投資排名的第三名區域；美國對東協的直接投資在近十年內平均成長10%，金額超過美國在印度、日本和韓國的投資總額。在基礎建設投資方面，為確保東南亞有足夠的資金用於公路、鐵路、港口、機場、電力、水務和電信等基礎設施的投資以保持經濟成長，促成與中國大陸、日本、韓國、澳洲等共15個國家正式簽署RCEP，亦標誌著全球規模最大的自由貿易正式達成。而台商如何在這場全球競爭趨勢中脫穎而出，建議企業可藉此機會積極制定供應鏈的布局策略，確保加入全球貿易競爭隊伍。

近年全球供應鏈移轉的過程中，東南亞因為擁有年輕、豐沛的勞動力與產業基礎，吸引大量跨國企業進駐，成為各界注目的新興亞洲工廠。台商在東南亞投資設廠超過30年，近年因應亞洲經濟整合、供應鏈移轉、美中貿易衝擊、科技革命，及新型冠狀病毒疫情帶動數位轉型等趨勢，紛紛調整在東南亞國家的投資布局策略與型態，除勞力密集產業、科技產業等各製造業積極前進東南亞外，金融、醫療、電信、物流、土地開發等服務業更摩拳擦掌，拓展當地6.5億人口市場。台商面對東南亞投資契機，亦須關注既有和新興的投資與營運挑戰。

財團法人資訊工業策進會國際處副處長杜順榮表示，透過台灣與新南向國家之「產業創新合作」及台灣在產業供應鏈的新定位，期望可共同建立新的產業創新鏈結，創造互利共贏的合作模式，此乃為新南向政策目標之一。為加速企業在新南向國家布局、分散生產基地，政府亦透過提供企業新南向投資評估、顧問服務輔導及媒合廠商等服務，以加速台商新南向投資。展望未來，希望可透過如智慧系統整合輸出等新的產業輸出模式，建立新南向國家產業創新連結，並藉由系統整合輸出，進一步帶動多元出口。

台商企業前進東南亞須通盤評估　妥善使用外部資源

勤業眾信全球華人服務台灣負責人陳俊宏資深會計師認為，台灣企業在前往東南亞地區布局與投資，需要經過完整的評估，包含當地的基礎建設、供應鏈聚落是否完整、和如何建立有保障的合作夥伴關係。除此之外，公司也必須了解當地的投資優惠政策、勞工制度、稅務法規等。東南亞各國家與產業受到疫情的影響不盡相同，呼籲企業也應該考慮各國在疫情結束後的情勢，做為未來布局的重要參考。

勤業眾信派駐越南資深會計師張至誼表示，越南在近幾年由於地理位置的優勢及勞動人口的充足，一直都是各國對製造產能擴張的投資首選國家之一。在美中角力的不斷增加，鄰境中國大陸的越南更是製造業從中國大陸轉出的受惠者。電子產業的生產也逐漸向越南移動，尤其以北越的比例最高，雖該區域尚無完整的供應鏈聚落，但因為鄰近電子產品原來位於中國大陸供應鏈的考量下，更成為大型電子製造業近期擴大投資的區域。此外，越南境內的疫情衝擊也相較其他東協國家小，進而確保了充足的生產動能。從數據可看出，越南2020年出口總額相較2019年成長7%、進口總額成長3.8%、總貿易額成長5.4%。另外，越南與歐盟的自由貿易協定於2020年8月正式生效，總計已生效的自由貿易協定已有13個，增加了越南製造出口的優勢。


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