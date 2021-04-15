快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸履歷訊息買賣屢禁不止 問題癥結何在？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

約談並立案調查。

2021年3月17日，大陸央視「3·15」晚會曝光智聯招聘、獵聘網和前程無憂招聘平台包含求職者個人訊息的履歷數據被售賣問題，北京市人力資源和社會保障局對智聯招聘和獵聘網進行約談，並對兩家企業開展立案調查。

可以說，央視「3·15」晚會的曝光，讓大陸網路招聘行業一直存在且被詬病眾多的個人訊息洩露或違法買賣問題再也無從迴避。

而伴隨大陸監管部門的約談及立案調查介入，勢必會將網路招聘行業在個人訊息保護方面可能存在的制度缺陷、機制不足和管理缺失等諸多問題查得水落石出。

2021年3月1日，由大陸人力資源和社會保障部制定的《網路招聘服務管理規定》正式施行。至此，網路招聘行業可能存在的監管「真空」正式宣告結束。

事實上，以智聯招聘等為代表的大陸網路招聘平台，到底存在哪些風險、管理中存在哪些問題，以及對個人訊息外洩以及被交易等應當承擔什麼責任，是值得深入分析和研究的。

問題重重：智聯招聘已有多起內部作案、內外勾結等非法買賣履歷訊息案件

應該說，2021年央視「3·15」晚會曝光的智聯招聘等平台個人訊息洩露或非法買賣問題，只是網路招聘行業的「冰山一角」。

中國裁判文書網已公開的裁判文書顯示，2017年至2020年，涉及「履歷買賣」被判侵犯公民個人訊息罪一審案件共計48件。

需要說明的是，在一些案件中被告人可能存在買賣多個招聘平台履歷訊息的情形。

而對於被央視「3·15」晚會曝光的智聯招聘、獵聘網和前程無憂招聘等來說，表面上似乎在過往案件中涉及率並不高，但是，它們存在的問題可能更為突出，尤其是智聯招聘。

中國裁判文書網已公開的裁判文書顯示，2017年至2020年，涉及「履歷買賣」被判侵犯公民個人訊息罪一審案件中，有智聯招聘工作人員直接參與的案件共計4件，占了「智聯招聘」履歷訊息買賣案件的80%。

其中，智聯招聘工作人員直接參與的案件中，共計涉及6人，其中，5人為銷售崗位，占比83.3%，1人為客服崗位，占比為16.67%，累計涉及個人履歷訊息共近60萬份。

主要的作案手段是採用虛假的企業訊息註冊賬號或利用內部系統漏洞，不當獲取到大量履歷訊息，再以低價進行轉賣，屬於典型的「監守自盜」。

簡單說，雖然智聯招聘整體涉案量不高，但是，涉案情節或情形更為惡劣。

尤其是內部人員團夥作案（不同層級銷售崗人員配合）或聯合作案（不同部門崗位人員間配合）問題較為突出，這足以說明智聯招聘內部在個人訊息保護方面的安全管理機制存在較為明顯的缺點。

由此可見，包括智聯招聘等在內的網路招聘平台，被監管部門約談，甚至是立案調查，也算是「咎由自取」。

平台義務：合法處理、安全保障是智聯招聘等網路招聘平台的基礎義務

履歷訊息屬於典型的大量個人訊息，相關企業或平台對其進行收集、使用、加工、傳輸、提供或公開等處理行為，均應受到法律的約束。

因此，以智聯招聘等為代表的網路招聘平台，在業務開展過程中收集到的包含個人訊息的履歷訊息，所需承擔的法律責任和義務主要集中在個人訊息保護方面，相關規定主要在《民法典》、《網路安全法》、《互聯網訊息服務管理辦法》和《網路招聘服務管理規定》等法律、法規和部門規章中。

具體來說，網路招聘平台在個人訊息保護方賣弄的主要義務包括：

(1)合法處理義務。也就是平台對個人訊息的收集、使用、加工、傳輸、提供或公開等都需要符合法律的規定，部分處理環節還需要獲得自然人的同意或授權。相關規定主要體現在大陸《民法典》第一百一十一條和《網路安全法》第四十一條。

比如，《網路安全法》第四十一條規定，網路運營者收集、使用個人訊息，應當遵循合法、正當、必要的原則，公開收集、使用規則，明示收集、使用訊息的目的、方式和範圍，並經被收集者同意。

(2)安全保障義務。也就是平台需採用有效措施確保所收集、存儲的個人訊息需不被洩露、竊取或不當使用等。相關規定主要體現在《民法典》第一百一十一條、《互聯網訊息服務管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》第二十二條、《網路安全法》第四十二條和《網路招聘服務管理規定》第二十條、二十一條和二十二條。

比如，《民法典》第一百一十一條規定，自然人的個人訊息受法律保護。任何組織或者個人需要獲取他人個人訊息的，應當依法取得並確保訊息安全，不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人訊息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息。

在合法處理義務和安全保障義務等兩大義務基礎上，對於出現個人訊息洩露等問題時，相關平台還負有向相關部門做及時報告的義務。

而類似智聯招聘、獵聘網、BOSS直聘等網路招聘平台，如果因管理不善導致個人訊息被非法洩露、買賣、公開等，不僅需要承擔相應的民事責任、行政責任，甚至還可能會被追究刑事責任。而相應規定主要體現在大陸《刑法》第二百五十三條、大陸《網路安全法》六十四條和《網路招聘服務管理規定》三十六條。

比如，大陸《刑法》第二百五十三條之一規定，違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人訊息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。


【詳細內容請見《北美智權報》282期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸履歷訊息買賣屢禁不止 問題癥結何在？

2021年3月17日，大陸央視「3·15」晚會曝光智聯招聘、獵聘網和前程無憂招聘平台包含求職者個人訊息的履歷數據被售賣問題，北京市人力資源和社會保障局對智聯招聘和獵聘網進行約談，並對兩家企業開展立案調查。

避免金融風險 房地產政策維穩重於打壓

2002〜2014年的房價暴漲以後，如今的理想房地產政策，只能走向穩定價格為主的路線，對於世界各國的政府來說，理想的房地產政策大多也是如此，大跌會造成金融風暴的風險，誘發通貨緊縮的環境，產生大規模失業潮和經濟長期衰退，權衡整體利弊，房價可以溫和成長，但不宜大漲或大跌。

痛定思痛：美國計畫提升本土半導體製造能力

去年第4季車用晶片嚴重缺貨引起歐美國家高度重視，美國更重新審視其半導體產業的發展現況，發現其本土半導體生產能力嚴重不足，於是在《2021 財年國防授權法》（National Defense. Authorization Act for Fiscal Year 2021）中製定了條款，授權聯邦政府對美國本土半導體製造及半導體研發投資祭出激勵措施，以及通過投資稅收抵免來支持製造業的努力。美國的顧問服務機構Boston Consulting Group (BCG)及半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association，SIA)合作發表的一分研究報告(以下簡稱為「報告」)，分析了美國政府的激勵措施會對本土半導體製造業產生什麼影響。

能源轉型刻不容緩 SEMI期以再生能源打造護國山脈新屏障

國際半導體產業協會SEMI於3月中旬攜手產業夥伴分別針對太陽能、風能、儲能三大再生能源，分享國際現況及產業未來展望。近年來全球邁向循環經濟熱潮，提出RE100倡議，並持續呼籲推動永續發展政策。當企業使用綠電成為全球趨勢時，經濟發展與環境行動如何兼容並蓄、相互運生顯得至關重要。響應綠電或減碳行為不再只是企業雄心壯志的展現，更是取得全球永續商機、提高企業韌性與競爭力的通行證。同時，再生能源的採用也是影響著台灣半導體、微電子業者，身處國際供應鏈位階的重要關鍵。

談專利連結制度實施後 主管機關應持續研究美國ANDA案例之建議

專利連結制度運作的核心是學名藥藥品許可證申請人（簡稱「學名藥廠」）所遞送的「P4聲明通知」，其關係學名藥藥品許可證申請案是否被駁回、及專利權人能否提起侵權訴訟。以下，本文在闡述衛生福利部應從事美國涉「簡易新藥申請」（Abbreviated New Drug Application，ANDA）的專利訴訟（包括民事與行政）研究，以獲得相關資訊而用於輔導國內學名藥廠撰寫「P4聲明通知」及準備相關文件。

新創基地遍地開花：產發局副局長吳欣珮談台北市的新創政策

全球創業者網絡機構StartupBlink近日發布「2020年創業生態系排名」（Startup Ecosystem Rankings 2020）報告，其台北市排名全球第42名，較2019年大幅躍升，在亞太區域排名第14名，被該機構點名為創業生態系發展最快速的創新城市，並逐步朝向國際化邁進。為了扶植新創企業，這些年來台北市背後做了哪些努力？又是哪些政策讓台北市成為實至名歸的創新城市呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。