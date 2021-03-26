美國人工智慧國家安全委員會：智財策略就是國安戰略！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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人工智慧（AI）技術是每個國家都銳意發展的研究領域，但傳統認知中的科技強權：美國，卻不見得能在這波AI浪潮中，繼續保有領先地位。根據美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）在三月初發布的報告，就警告美國不僅在AI的人才培養上出現嚴重缺口，更完全喪失自主生產美國企業、軍隊所需半導體晶片的能力。

NSCAI指出，美國必須持續加大對AI研究的投資以贏得這場科技競爭──而智財權政策，尤其是專利制度，將扮演關鍵角色。

NSCAI成立目的：捍衛美國的AI優勢

NSCAI成立於2018年，是2019年度美國國防授權法案（NDAA 2019）的產物。雖說這部法案的主要內容為美國國防部在2019年度的財政預算，但除了這些例行公事，為了反應當下美、中兩國貿易戰的緊張氛圍，還有中興、華為等大廠在科技領域的步步進逼，NDAA 2019特別要求聯邦政府成立一個獨立機構，專責研擬美國的機器學習、人工智慧的發展策略，以因應美國在國家安全以及國防上的需求，NSCAI就此應運而生，而且還特別找來了前任Google董事長Eric Schmidt擔任委員會主席，顯見美國的重視程度。

根據NDAA 2019的規定，NSCAI的運作期限只到2021年底，除了每三個月就得提出一次報告，最重要的任務就是在今年三月、提供給美國政府關於AI政策的分析和建議的期末報告。由於NSCAI的濃厚國防背景，期末報告的內容也不僅是產業或技術，直接拉高到了國安層次，例如在開頭的第一章「AI時代的新興威脅（Emerging Threats in AI Era）」中，NSCAI就毫不客氣地批評：美國政府完全沒有準備好，該怎麼在AI時代裡捍衛國家！

前Google董事長Eric Shmidt兩年前被延攬擔任NSCAI主席 （來源：https://www.nscai.gov/）

有意思的是，NSCAI特別點名智慧財產權制度，呼籲美國政府必須智財權政策也納入國家安全戰略當中。「中國在發展AI時，借助了非常多智財權制度的力量；反而美國一直沒有適合AI時代的全盤智財權政策。所以，美國必須對智財權政策進行全盤改革！」

NSCAI指出的第一個問題，正是困擾專利實務界已久的專利適格性（Patent Eligibility）。許多與電腦實施相關或者生技醫藥相關的技術發明，都因為法院的判例而失去專利法的保護。影響所及，這些領域中的技術發明人申請專利的意願必然愈來愈低，轉趨以營業秘密來保護。

改以營業秘密保護發明，將不利於AI技術持續創新

若僅以發明人或企業的利益考量，只要能達到保護技術發明的目的，使用營業秘密或專利當然都是可考慮的選項；但NSCAI卻提醒：營業秘密由於不會對外公開，所以沒有辦法達成增進社會技術進步的效果，長遠來看，這也不利於美國發展AI等新進科技。

其次，對於中國過去以數量掛帥的專利政策，即使外界對此多所批評，NSCAI卻提出了不一樣的觀點：這麼大量的專利申請案所堆積出來的並不是專利，而是先前技術（prior art）。NSCAI指出，不論品質好壞，只要申請案一對外揭露，就變成各國專利審查官在工作上不得不檢視的技術文件；當先前技術的數量每年都爆炸性成長，對各國專利局來說，審查工作將變得更加困難，而發明人要克服廣大申請案交織出來的新穎性、進步性審查，難度也會愈來愈高，間接降低申請意願。

NSCAI更指出，搭著申請量暴增的浪潮，這幾年內中國企業已經有大量的專利進入產業標準。例如，在全球性共通的5G技術標準中，許多企業或多或少都已經在使用中國企業的專利。在這種情形下，許多國家將被迫採用來自中國的基礎網路設備，但更值得擔憂的是，美國企業可能會因為中國在產業標準專利的優勢地位，被迫支付高額的權利金或面臨侵權訴訟。換句話說，從前美、中在智財權上的優劣位置，可能在這幾年內被反轉－－而這些還只是專利制度的問題而已。

最後，NSCAI更呼籲美國政府，能夠了解發展AI不是像按下開關以後，所有事情就會自己準備好；這需要長時間、穩定的投入和耕耘，「這需要政府每個部門打破成見，真正攜手合作，才有成功的可能。」





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