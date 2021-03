新創基地遍地開花：產發局副局長吳欣珮談台北市的新創政策

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

全球創業者網絡機構StartupBlink近日發布「2020年創業生態系排名」(Startup Ecosystem Rankings 2020)報告,其台北市排名全球第42名,較2019年大幅躍升,在亞太區域排名第14名,被該機構點名為創業生態系發展最快速的創新城市,並逐步朝向國際化邁進。為了扶植新創企業,這些年來台北市背後做了哪些努力?又是哪些政策讓台北市成為實至名歸的創新城市呢?

「2020年創業生態系排名」評比報告,主要依據Crunchbase、SEMrush、Meetup、The Health Innovation Exchange、Coworker及Findexable等機構的量化數據資料,分別針對全球100個國家和1,000座城市,從新創與支援機構數量(The quantity of startups and other supporting organizations)、新創與支援機構質量(Quality of startups and other supporting organizations),以及經商環境(Business environment and critical mass)共三大面向,來綜合評比創業生態系的完備程度與趨勢發展。

在「新創與支援機構數量」方面,台北市獲得1.63分,超過上海、東京、首爾等亞太城市。過去幾年來,台北市政府從創業、研發、品牌到投資提供諮詢輔導及獎勵補助,並運用公有土地、既有設施及結合民間回饋資源,總共規劃出23處新創基地,目前有14處已開放營運。

台北市五大主軸培育新創企業

台北市政府產業發展局副局長吳欣珮指出,台灣企業有高達97.65%是中小企業,這149.1萬家中小企業創造了905萬的就業人口,中小企業和新創企業是台灣經濟繁榮的根本,打造完善的創業創新環境是政府的責任。以台北市為例,2020年台北市產業營收總計13.77兆元,三級產業占比達81.29%、共11.19兆元,2020年台北市的新設企業共16,323家,從產業成長趨勢來看,「知識及服務創新型產業」包括專業科學與科技服務、出版影音傳播、資訊服務業、金融保險與不動產業,2020年家數佔比為42.14%,近7年複合成長率14.18%;比起傳統主力產業(批發零售/ 製造/ 營建工程業等)近7年複合成長率僅5.62%,可觀察出知識及服務創新型產業正在迅速成長中。

吳欣珮進一步表示,台北市位居亞太市場核心、鄰近北北基桃竹等重要產業聚落,每年有33所大專院校畢業的6萬名在地優秀學研人才,加上捷運系統、無線寬頻、城市宜居、市政效率等獨特條件,都是台北市發展創新創業的優勢。台北市產發局希望打造一個亞洲創新創業最適發展的城市,核心策略就是透過 人才培育 、 資金協助 、 場域支持 、 生態鏈結 、 對接交流 等五大主軸,壯大發展台北市的創新創業生態。

圖二、台北市新創發展五大推動主軸 (資料來源:2021/3/5,政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」,吳欣珮簡報資料)

台北市新創獎勵補助的效益

台北市政府自2015年起籌辦設立中小企業知識學苑規劃系列課程,提供創業育成、數位轉型、人才接軌、後疫情時代產業振興等課程,協助中小企業與新創企業人才提升競爭力,至2020年底已有8577人參與創業培訓。由於新創企業最缺乏的就是資金挹注,台北市也提供創業補助、獎勵補貼、研發補助、品牌補助、育成補助等資金協助,2015年~2020年已核定1323件、18.3億元的產發獎勵補助;以及2646件、22.72億元的創新創業融資貸款優惠。

圖三、2015年~2020年台北市獎勵補助及融資貸款件數與金額 (資料來源:2021/3/5,政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」,吳欣珮簡報資料)

吳欣珮指出,台北市的產業發展獎勵補助計畫高度聚焦於支持新創, 從2015至2019年,台北市府提供的1,102件、15.18億元補助,有76.61%金額用在補助五年內的新創企業,四年間帶動企業投資近90億元,協助企業創造967.86億元營收,市府補助政策帶來67倍的效果,並協助創造14,623個就業機會。

圖四、台北市新創獎勵補助的效益 (資料來源:台北國稅局、勞工保險局、台北市政府產業局)

創新聚落與育成基地

吳欣珮也透露,為打造產業創新聚落,台北市產發局正在推動「4+1 產業園區計畫」,已在2016年啟動的「南港生技聚落東區門戶計畫」和「內科2.0計畫」,前者以生技/新創/自造者/會展/流行音樂為主,後者則是聚焦在資通訊和生技醫療。2017年啟動的「圓山新創聚落」,聚集的廠商主要為新創/會展/流行時尚/自造者,2019年啟動的是主打數位健康醫療和數位技術服務的「士林北投科技園區計畫」;接下來還有進行中的「生態社子島計畫」,預計將於2025年落成。

除了產業創新聚落,台北市產發局也致力打造創新育成基地,目前台北市共有23個育成基地,有14處已在營運中,像是內科創新育成基地t.Hub,這是台灣最大的垂直新創生態系統,含育成中心共7865 坪,2020年第一季啟用後,融合內科群聚、新創、國際創新三大元素聚焦,輔導數位內容、數位醫療、智慧大數據、雲端運算、智慧互聯網等創新領域,為台北注入更豐富多元的新創活力。腹地共1060坪的台北製造所POPOP Taipei,則是聚焦創新及自造、建立自造者的生態聚落。近期落成的還有台電倉庫轉型的區塊鏈應用孵育基地台北方舟N24,將成為國際級區塊鏈主題館,做為區塊鏈技術服務驗證的示範基地,台北方舟N24未來將舉辦共創工作坊、提供作為智慧零售展示Living Lab場域。吳欣珮指出,台北市未來還有2處創新育成基地,預計會在2023年前完工,其餘7處將在2024年以後完成。

圖五、台北市現有14處新創培育主題與階段 (資料來源:2021/3/5,政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」,吳欣珮簡報資料)

在產學合作方面,台北市建立第一個由政府推動的跨境電商產學合作平台,從2018年開始媒合大專學生進入企業實習,結合電商平台資源輔導,促進企業、學校、學生三贏,並由政府補貼跨境電商企業員工的培訓成本,提升銷售競爭力,至今已經803家企業參與、為企業培訓850位跨境電商人才,新增營業額12.8億元。

圖六、台北市跨境電商產學合作平台參與單位 (資料來源:2021/3/5,政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」,吳欣珮簡報資料)

台北市產發局認為,台北市的創業生態系所以能躍上國際版圖,主要是台北市政府近年關注全球數位經濟的發展,塑造友善創新創業的環境、鏈結國際資源,因此面對疫情可能帶來的經濟困境,不少企業反而能應用創新思維與數位科技來翻轉當前的問題,藉此開創新的格局。





【詳細內容請見《北美智權報》281期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】