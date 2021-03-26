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新創基地遍地開花：產發局副局長吳欣珮談台北市的新創政策

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、台北市政府產業發展局副局長吳欣珮分享台北市新創培育規劃。 （吳碧娥／攝影）
圖一、台北市政府產業發展局副局長吳欣珮分享台北市新創培育規劃。 （吳碧娥／攝影）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

全球創業者網絡機構StartupBlink近日發布「2020年創業生態系排名」（Startup Ecosystem Rankings 2020）報告，其台北市排名全球第42名，較2019年大幅躍升，在亞太區域排名第14名，被該機構點名為創業生態系發展最快速的創新城市，並逐步朝向國際化邁進。為了扶植新創企業，這些年來台北市背後做了哪些努力？又是哪些政策讓台北市成為實至名歸的創新城市呢？

「2020年創業生態系排名」評比報告，主要依據Crunchbase、SEMrush、Meetup、The Health Innovation Exchange、Coworker及Findexable等機構的量化數據資料，分別針對全球100個國家和1,000座城市，從新創與支援機構數量（The quantity of startups and other supporting organizations）、新創與支援機構質量（Quality of startups and other supporting organizations），以及經商環境（Business environment and critical mass）共三大面向，來綜合評比創業生態系的完備程度與趨勢發展。

在「新創與支援機構數量」方面，台北市獲得1.63分，超過上海、東京、首爾等亞太城市。過去幾年來，台北市政府從創業、研發、品牌到投資提供諮詢輔導及獎勵補助，並運用公有土地、既有設施及結合民間回饋資源，總共規劃出23處新創基地，目前有14處已開放營運。

台北市五大主軸培育新創企業

台北市政府產業發展局副局長吳欣珮指出，台灣企業有高達97.65%是中小企業，這149.1萬家中小企業創造了905萬的就業人口，中小企業和新創企業是台灣經濟繁榮的根本，打造完善的創業創新環境是政府的責任。以台北市為例，2020年台北市產業營收總計13.77兆元，三級產業占比達81.29%、共11.19兆元，2020年台北市的新設企業共16,323家，從產業成長趨勢來看，「知識及服務創新型產業」包括專業科學與科技服務、出版影音傳播、資訊服務業、金融保險與不動產業，2020年家數佔比為42.14%，近7年複合成長率14.18%；比起傳統主力產業（批發零售/ 製造/ 營建工程業等）近7年複合成長率僅5.62%，可觀察出知識及服務創新型產業正在迅速成長中。

吳欣珮進一步表示，台北市位居亞太市場核心、鄰近北北基桃竹等重要產業聚落，每年有33所大專院校畢業的6萬名在地優秀學研人才，加上捷運系統、無線寬頻、城市宜居、市政效率等獨特條件，都是台北市發展創新創業的優勢。台北市產發局希望打造一個亞洲創新創業最適發展的城市，核心策略就是透過人才培育資金協助場域支持生態鏈結對接交流等五大主軸，壯大發展台北市的創新創業生態。

圖二、台北市新創發展五大推動主軸 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）
圖二、台北市新創發展五大推動主軸 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）

台北市新創獎勵補助的效益

台北市政府自2015年起籌辦設立中小企業知識學苑規劃系列課程，提供創業育成、數位轉型、人才接軌、後疫情時代產業振興等課程，協助中小企業與新創企業人才提升競爭力，至2020年底已有8577人參與創業培訓。由於新創企業最缺乏的就是資金挹注，台北市也提供創業補助、獎勵補貼、研發補助、品牌補助、育成補助等資金協助，2015年～2020年已核定1323件、18.3億元的產發獎勵補助；以及2646件、22.72億元的創新創業融資貸款優惠。

圖三、2015年～2020年台北市獎勵補助及融資貸款件數與金額 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）
圖三、2015年～2020年台北市獎勵補助及融資貸款件數與金額 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）

吳欣珮指出，台北市的產業發展獎勵補助計畫高度聚焦於支持新創，從2015至2019年，台北市府提供的1,102件、15.18億元補助，有76.61%金額用在補助五年內的新創企業，四年間帶動企業投資近90億元，協助企業創造967.86億元營收，市府補助政策帶來67倍的效果，並協助創造14,623個就業機會。

圖四、台北市新創獎勵補助的效益 （資料來源：台北國稅局、勞工保險局、台北市政府產業局）
圖四、台北市新創獎勵補助的效益 （資料來源：台北國稅局、勞工保險局、台北市政府產業局）

創新聚落與育成基地

吳欣珮也透露，為打造產業創新聚落，台北市產發局正在推動「4+1 產業園區計畫」，已在2016年啟動的「南港生技聚落東區門戶計畫」和「內科2.0計畫」，前者以生技/新創/自造者/會展/流行音樂為主，後者則是聚焦在資通訊和生技醫療。2017年啟動的「圓山新創聚落」，聚集的廠商主要為新創/會展/流行時尚/自造者，2019年啟動的是主打數位健康醫療和數位技術服務的「士林北投科技園區計畫」；接下來還有進行中的「生態社子島計畫」，預計將於2025年落成。

除了產業創新聚落，台北市產發局也致力打造創新育成基地，目前台北市共有23個育成基地，有14處已在營運中，像是內科創新育成基地t.Hub，這是台灣最大的垂直新創生態系統，含育成中心共7865 坪，2020年第一季啟用後，融合內科群聚、新創、國際創新三大元素聚焦，輔導數位內容、數位醫療、智慧大數據、雲端運算、智慧互聯網等創新領域，為台北注入更豐富多元的新創活力。腹地共1060坪的台北製造所POPOP Taipei，則是聚焦創新及自造、建立自造者的生態聚落。近期落成的還有台電倉庫轉型的區塊鏈應用孵育基地台北方舟N24，將成為國際級區塊鏈主題館，做為區塊鏈技術服務驗證的示範基地，台北方舟N24未來將舉辦共創工作坊、提供作為智慧零售展示Living Lab場域。吳欣珮指出，台北市未來還有2處創新育成基地，預計會在2023年前完工，其餘7處將在2024年以後完成。

圖五、台北市現有14處新創培育主題與階段 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）
圖五、台北市現有14處新創培育主題與階段 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）

在產學合作方面，台北市建立第一個由政府推動的跨境電商產學合作平台，從2018年開始媒合大專學生進入企業實習，結合電商平台資源輔導，促進企業、學校、學生三贏，並由政府補貼跨境電商企業員工的培訓成本，提升銷售競爭力，至今已經803家企業參與、為企業培訓850位跨境電商人才，新增營業額12.8億元。

圖六、台北市跨境電商產學合作平台參與單位 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）
圖六、台北市跨境電商產學合作平台參與單位 （資料來源：2021/3/5，政大創新育成中心「創業投資媒合暨交流會」，吳欣珮簡報資料）

台北市產發局認為，台北市的創業生態系所以能躍上國際版圖，主要是台北市政府近年關注全球數位經濟的發展，塑造友善創新創業的環境、鏈結國際資源，因此面對疫情可能帶來的經濟困境，不少企業反而能應用創新思維與數位科技來翻轉當前的問題，藉此開創新的格局。


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