能源轉型刻不容緩 SEMI期以再生能源打造護國山脈新屏障

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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國際半導體產業協會SEMI於3月中旬攜手產業夥伴分別針對太陽能、風能、儲能三大再生能源，分享國際現況及產業未來展望。近年來全球邁向循環經濟熱潮，提出RE100倡議，並持續呼籲推動永續發展政策。當企業使用綠電成為全球趨勢時，經濟發展與環境行動如何兼容並蓄、相互運生顯得至關重要。響應綠電或減碳行為不再只是企業雄心壯志的展現，更是取得全球永續商機、提高企業韌性與競爭力的通行證。同時，再生能源的採用也是影響著台灣半導體、微電子業者，身處國際供應鏈位階的重要關鍵。

台灣發展綠能的決心與全球同步，目前也正朝成為「亞太綠能中心」的道路邁進，政府已承諾於2025年達成20%的電力來自再生能源的目標。2021年初，台灣用電大戶條款正式啟用、碳費機制也擬納入《溫管法》，皆為實現永續發展之政策方向、力促能源轉型，亦展現綠能產業位處台灣六大核心戰略產業，及5+2產業創新計劃之關鍵位置。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「SEMI擁有最完整能源產業生態圈，且是全台唯一串聯再生能源供給與需求端的平台。我們也希望以三大建言，協助業者迎接能源轉型現在進行式：加速綠電供需雙方對話，提前布局綠色供應鏈韌性；綠電交易機制透明化發展；能源產業需要吸引更多人才加入，一起打造下一座護國山脈。」

SEMI力促企業超前部署再生能源

SEMI太陽光電委員會主席暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞指出：「太陽光電先進的技術與在地製造，在支持台灣再生能源發展上，扮演關鍵角色。政府希望2025年再生能源發電占比20%的政策目標，其中有80%是由太陽光電貢獻。同時，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》，有高達八成的民眾支持加速發展太陽光電，顯示產業擁有許多潛在機會與民意認同。SEMI太陽光電委員會也將持續完善《太陽光電公共政策建言書》，作為連結政府、產業與民間的溝通平台，全力協助政府衝刺2025年20GW太陽能建置目標，兼顧經濟發展與環保永續，創造多贏局面。」

台灣離岸風電產業協會理事長暨哥本哈根風能開發董事總經理許乃文表示：「在政策及開發目標清楚的助力之下，台灣離岸風電產業發展能量傲視亞太，成功吸引國際指摽性開發商前來進駐、開拓據點；台灣離岸風電產業協會TOWIA身為SEMI的長期夥伴，未來將會共同來推動離岸風電成為在地性的循環產業。而透過政府積極的產業關聯在地化政策，讓本土產業鏈也能有效參與其中，若能持續此動能，台灣將能成為亞太離岸風電的出口中心。」

SEMI智慧儲能委員會共同主席暨台達電子能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華強調：「能源轉型是永續發展確定要走的路，隨著再生能源佔比提升、電動車逐漸成為顯學，強化電網韌性與能源使用效率的重要性不可言喻。儲能系統具備調節與調度電力的特性，可輔助綠電永續，並優化未來智慧電網整體的能源管理。台灣儲能上下游廠商應攜手合作，在SEMI儲能委員會平台的協助下，一同建構滿足綠能與智慧電網需求的儲能系統。」

智慧能源是台灣發展再生能源政策的重要支柱，而太陽光電、海上風電及智慧儲能為政府長期發展標的，更為台灣三大智慧能源發展核心。SEMI長期以來透過展覽、論壇、政策倡議與商機媒合等活動，積極推動產業發展。SEMI除了在台灣深耕太陽光電產業超過14年，營運多年的SEMI太陽光電委員會，邀集國內太陽光電產業領導人群策群力，形成SEMI與政府的智庫。2021年，SEMI太陽光電委員會主席由元晶太陽能董事長廖國榮交棒予原副主席聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞，共同副主席則由友達光電能源事業總部副總經理林恬宇連任。

而在今年正式成立的SEMI「儲能產業委員會」，主席由台達電智慧能源解決方案事業處處長艾祖華、聯合再生能源儲能事業副總經理曾建華共同擔任，副主席則由工研院材化所副所長賴秋助擔任。SEMI也在今年正式啟動「風能產業委員會」，會員集結風場開發、營運工程與風機等上、中、下游國、內外業者。SEMI能源產業部委員會皆積極與政府、環團機構互動，並盼投身大眾綠能教育與公民意識溝通，傳達完整且正確的產業資訊。

另外，值得一提的是，由SEMI與外貿協會攜手舉辦的年度再生能源展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於 10 月 27 日至 29 日展出，除既有的太陽光電、風力能源、氫能與燃料電池及智慧儲能四大主題，並增設節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，提供最完整的循環經濟產業生態圈。





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