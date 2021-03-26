快訊

陳吉仲剛慰問完打火英雄 阿里山竟再傳火燒山

新冠境外移入確診補教男師 在台接觸者增加至30人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸發佈「十四五規劃」 台商怎麼應對？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：新華社）
（圖片來源：新華社）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」，2021年3月5日，十三屆全國人大四次會議審查了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。由於大陸現正面臨人口紅利不斷流失、大規模舉債導致投資效率偏低，以及新冠疫情與美中貿易戰擴及科技領域，加速跨國供應鏈遷出，在內外壓力下，「十四五」規劃比過去幾年更重視穩定與創新轉型。

第十三屆全國人民代表大會第四次會議3月11日剛在北京閉幕，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出，大陸的十四五政策有三個大重點，首先是國家戰略強化科技與產業鏈升級，大陸要增強科技與供應鏈自主可控能力，以因應美中貿易逐漸升溫的科技戰，並追求財政政策與貨幣政策的科技創新；其次，十四五政策首提出「擴大內需」策略，形成「需求牽引供給、供給創造需求」提升經濟整體效能，「雙循環」戰略將成為潛在經濟成長動能，也就是以中國大循環為主體、國內國際雙循環相互促進經濟發展，重點在於擴大內需、促進對外開放，構建以大陸為主的全球產業鏈布局。第三個政策重點是強調反壟斷和防止資本無序擴張，「反壟斷」成為中國經濟工作重點，大陸政府近期更重視加強金融監管，企圖化解大陸金融體系的「灰犀牛」風險。

不過，在大陸完成十四五規劃之前，必須面臨許多內在與外在的挑戰，對於大陸是否能成功轉型發展，影響十分重大。

十四五規劃將面臨的內外挑戰

內在挑戰：人口紅利消失和潛在成長率下降

大陸勞動人口2012年開始從成長到萎縮， 導致人口紅利消失和潛在成長率下降，根據大陸國家資訊中心預估，「十四五」期間勞動力人數年均降幅為0.3%左右，到2025年勞動人口將降到88,500萬人。在2025～2030年間，大陸總人口進入負成長，總需求不足將導致長期經濟停滯、人口老年化進程加快。

除了人口紅利消失，大陸還面臨潛在成長率下降的威脅，殭屍企業與低效率的投資等因素，導致大陸生產率成長放緩，從目前的4%降至2.5%～3%；大陸潛在成長率也降至1.5%～2%，恐將低於美國同期的成長率；再加上人均收入達到中等水準後，因無法順利轉變經濟發展模式，導致經濟動能不足和停滯。

其實在新冠肺炎疫情爆發前，投資動能已逐漸削弱，大陸的固定資產投資自2017年後即逐期下滑，投資對經濟成長貢獻效率減弱；另一方面，中國龐大的投資多源於大規模的舉債，投資效率的偏低，恐造成債務違約的可能，可能導致金融體系的系統風險。

外在挑戰：加速跨國供應鏈加速遷出

外在挑戰方面，最為人所熟知的就是美中衝突與疫情效應，實質反映在跨國供應鏈開始移出中國大陸，韓國貿易投資促進局（KOTRA）2020年6～8月間針對246家全球企業調查，有64%的受調企業已完成或進行供應鏈調整，其中在大陸的調整就佔了45％，主要為企業投資與併購。新冠肺炎疫情讓美中貿易戰蔓延至科技領域，供應鏈轉移加速跨國重新佈局，瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）估計供應鏈遷出大陸或推遲資本支出，會造成2020年全年製造業投資下跌5%。

大陸提出2035年實現GDP或人均收入倍增願景，大陸國家主席習近平表示，「到2035年實現經濟總量或人均收入成長一倍，這是完全有可能的」，但卻未提及具體經濟成長目標。由於疫情蔓延和全球經濟低迷等不確定因素眾多，「十四五」 放棄提出具體目標數值，大陸只提出要在15年內使GDP倍增，這將會需要每年4.7％的平均成長率才能達成。美國國會預算辦公室甚至預測，2030年中國GDP將達到美國的近八成，中美逆轉可能將在2030年代中期實現。

應對美國制裁，大陸加強科技「自主可控」

因應若美中對立常態化，「十四五」納入旨在爭奪高科技主導權的産業政策，將半導體和AI定位為戰略性科學領域，想要建立出不受外國制裁影響的自主供應鏈，目標在確保大陸國家的經濟安全，劉孟俊指出，大陸在「十四五」時期將更加強調創新能力和加強供應鏈的核心技術，以推動科技自主創新發展，推動産業鏈供應鏈多元化，「十四五」規劃將透過「新基建」與「中國標準2035」，持續強化大陸自主科技的創新發展。

圖一、中國大陸研發強度（研發支出占GDP比重） （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）
圖一、中國大陸研發強度（研發支出占GDP比重） （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）

根據大陸「十四五規劃」建議「強化國家戰略科技力量」的八個前沿領域，包括積體電路、人工智慧、量子訊息、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海，而大陸未來在發展科技前沿產業領域時，仍將大幅仰賴國有企業。

圖二、大陸「十四五規劃」科技工作重點 （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）
圖二、大陸「十四五規劃」科技工作重點 （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）

劉孟俊認為，大陸正在提升大陸企業對於全球的影響力，進入全球品牌的陸企與日俱增，包括國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航太科工、恒力、中國光大集團等等，需強化研析陸企的競爭策略。台灣應加強研析陸企與紅色供應鏈競爭模式，掌握陸企全球佈局模式和對台商競爭力的影響；部分台商為開發當地內需市場，需加速當地化發展，可與陸企深度合作並納入紅色產業供應鏈行列。

十四五計畫財稅改革三大重點

在2021年3月11日剛閉幕的兩會，也對外發布《政府工作報告》，揭示大陸未來稅收改革與經濟發展方向。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，報告中與財稅政策相關有三個重點值得注意：一、大陸持續執行結構性減稅，鼓勵中小企業發展；二、支持企業科技創新，加大稅收優惠政策；三、持續吸引高端人才，提供減稅優惠。

徐丞毅認為，大陸台商多會依據政策的風向調整自身的發展，因此有可能加速大陸子公司的轉型升級，搭配更多高端人才，享受相關優惠政策。若設在大陸的製造廠逐漸無法與紅色供應鏈競爭，加上面臨財稅政策的不對等，台商有可能需提前思考縮編大陸製造廠規模，改以中小企業的型態試當地水溫。徐丞毅建議台商參考此報告的指導性方向，重新審視在大陸的營運佈局並做好對應調整。


【詳細內容請見《北美智權報》281期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸發佈「十四五規劃」 台商怎麼應對？

中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」，2021年3月5日，十三屆全國人大四次會議審查了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。由於大陸現正面臨人口紅利不斷流失、大規模舉債導致投資效率偏低，以及新冠疫情與美中貿易戰擴及科技領域，加速跨國供應鏈遷出，在內外壓力下，「十四五」規劃比過去幾年更重視穩定與創新轉型。

痛定思痛：美國計畫提升本土半導體製造能力

去年第4季車用晶片嚴重缺貨引起歐美國家高度重視，美國更重新審視其半導體產業的發展現況，發現其本土半導體生產能力嚴重不足，於是在《2021 財年國防授權法》（National Defense. Authorization Act for Fiscal Year 2021）中製定了條款，授權聯邦政府對美國本土半導體製造及半導體研發投資祭出激勵措施，以及通過投資稅收抵免來支持製造業的努力。美國的顧問服務機構Boston Consulting Group (BCG)及半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association，SIA)合作發表的一分研究報告(以下簡稱為「報告」)，分析了美國政府的激勵措施會對本土半導體製造業產生什麼影響。

能源轉型刻不容緩 SEMI期以再生能源打造護國山脈新屏障

國際半導體產業協會SEMI於3月中旬攜手產業夥伴分別針對太陽能、風能、儲能三大再生能源，分享國際現況及產業未來展望。近年來全球邁向循環經濟熱潮，提出RE100倡議，並持續呼籲推動永續發展政策。當企業使用綠電成為全球趨勢時，經濟發展與環境行動如何兼容並蓄、相互運生顯得至關重要。響應綠電或減碳行為不再只是企業雄心壯志的展現，更是取得全球永續商機、提高企業韌性與競爭力的通行證。同時，再生能源的採用也是影響著台灣半導體、微電子業者，身處國際供應鏈位階的重要關鍵。

談專利連結制度實施後 主管機關應持續研究美國ANDA案例之建議

專利連結制度運作的核心是學名藥藥品許可證申請人（簡稱「學名藥廠」）所遞送的「P4聲明通知」，其關係學名藥藥品許可證申請案是否被駁回、及專利權人能否提起侵權訴訟。以下，本文在闡述衛生福利部應從事美國涉「簡易新藥申請」（Abbreviated New Drug Application，ANDA）的專利訴訟（包括民事與行政）研究，以獲得相關資訊而用於輔導國內學名藥廠撰寫「P4聲明通知」及準備相關文件。

新創基地遍地開花：產發局副局長吳欣珮談台北市的新創政策

全球創業者網絡機構StartupBlink近日發布「2020年創業生態系排名」（Startup Ecosystem Rankings 2020）報告，其台北市排名全球第42名，較2019年大幅躍升，在亞太區域排名第14名，被該機構點名為創業生態系發展最快速的創新城市，並逐步朝向國際化邁進。為了扶植新創企業，這些年來台北市背後做了哪些努力？又是哪些政策讓台北市成為實至名歸的創新城市呢？

美國人工智慧國家安全委員會：智財策略就是國安戰略！

人工智慧（AI）技術是每個國家都銳意發展的研究領域，但傳統認知中的科技強權：美國，卻不見得能在這波AI浪潮中，繼續保有領先地位。根據美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）在三月初發布的報告，就警告美國不僅在AI的人才培養上出現嚴重缺口，更完全喪失自主生產美國企業、軍隊所需半導體晶片的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。