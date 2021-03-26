大陸發佈「十四五規劃」 台商怎麼應對？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」，2021年3月5日，十三屆全國人大四次會議審查了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。由於大陸現正面臨人口紅利不斷流失、大規模舉債導致投資效率偏低，以及新冠疫情與美中貿易戰擴及科技領域，加速跨國供應鏈遷出，在內外壓力下，「十四五」規劃比過去幾年更重視穩定與創新轉型。

第十三屆全國人民代表大會第四次會議3月11日剛在北京閉幕，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出，大陸的十四五政策有三個大重點，首先是 國家戰略強化科技與產業鏈升級 ，大陸要增強科技與供應鏈自主可控能力，以因應美中貿易逐漸升溫的科技戰，並追求財政政策與貨幣政策的科技創新；其次，十四五政策 首提出「擴大內需」策略 ，形成「需求牽引供給、供給創造需求」提升經濟整體效能，「雙循環」戰略將成為潛在經濟成長動能，也就是以中國大循環為主體、國內國際雙循環相互促進經濟發展，重點在於擴大內需、促進對外開放，構建以大陸為主的全球產業鏈布局。第三個政策重點是 強調反壟斷和防止資本無序擴張 ，「反壟斷」成為中國經濟工作重點，大陸政府近期更重視加強金融監管，企圖化解大陸金融體系的「灰犀牛」風險。

不過，在大陸完成十四五規劃之前，必須面臨許多內在與外在的挑戰，對於大陸是否能成功轉型發展，影響十分重大。

十四五規劃將面臨的內外挑戰

大陸勞動人口2012年開始從成長到萎縮， 導致人口紅利消失和潛在成長率下降，根據大陸國家資訊中心預估，「十四五」期間勞動力人數年均降幅為0.3%左右，到2025年勞動人口將降到88,500萬人。在2025～2030年間，大陸總人口進入負成長，總需求不足將導致長期經濟停滯、人口老年化進程加快。

除了人口紅利消失，大陸還面臨潛在成長率下降的威脅，殭屍企業與低效率的投資等因素，導致大陸生產率成長放緩，從目前的4%降至2.5%～3%；大陸潛在成長率也降至1.5%～2%，恐將低於美國同期的成長率；再加上人均收入達到中等水準後，因無法順利轉變經濟發展模式，導致經濟動能不足和停滯。

其實在新冠肺炎疫情爆發前，投資動能已逐漸削弱，大陸的固定資產投資自2017年後即逐期下滑，投資對經濟成長貢獻效率減弱；另一方面，中國龐大的投資多源於大規模的舉債，投資效率的偏低，恐造成債務違約的可能，可能導致金融體系的系統風險。

外在挑戰：加速跨國供應鏈加速遷出

外在挑戰方面，最為人所熟知的就是美中衝突與疫情效應，實質反映在跨國供應鏈開始移出中國大陸，韓國貿易投資促進局（KOTRA）2020年6～8月間針對246家全球企業調查，有64%的受調企業已完成或進行供應鏈調整，其中在大陸的調整就佔了45％，主要為企業投資與併購。新冠肺炎疫情讓美中貿易戰蔓延至科技領域，供應鏈轉移加速跨國重新佈局，瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）估計供應鏈遷出大陸或推遲資本支出，會造成2020年全年製造業投資下跌5%。

大陸提出2035年實現GDP或人均收入倍增願景，大陸國家主席習近平表示，「到2035年實現經濟總量或人均收入成長一倍，這是完全有可能的」，但卻未提及具體經濟成長目標。由於疫情蔓延和全球經濟低迷等不確定因素眾多，「十四五」 放棄提出具體目標數值，大陸只提出要在15年內使GDP倍增，這將會需要每年4.7％的平均成長率才能達成。美國國會預算辦公室甚至預測，2030年中國GDP將達到美國的近八成，中美逆轉可能將在2030年代中期實現。

應對美國制裁，大陸加強科技「自主可控」

因應若美中對立常態化，「十四五」納入旨在爭奪高科技主導權的産業政策，將半導體和AI定位為戰略性科學領域，想要建立出不受外國制裁影響的自主供應鏈，目標在確保大陸國家的經濟安全，劉孟俊指出，大陸在「十四五」時期將更加強調創新能力和加強供應鏈的核心技術，以推動科技自主創新發展，推動産業鏈供應鏈多元化，「十四五」規劃將透過「新基建」與「中國標準2035」，持續強化大陸自主科技的創新發展。

圖一、中國大陸研發強度（研發支出占GDP比重） （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）

根據大陸「十四五規劃」建議「強化國家戰略科技力量」的八個前沿領域，包括積體電路、人工智慧、量子訊息、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海，而大陸未來在發展科技前沿產業領域時，仍將大幅仰賴國有企業。

圖二、大陸「十四五規劃」科技工作重點 （圖片來源：2021/3/17，展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會，劉孟俊簡報資料）

劉孟俊認為，大陸正在提升大陸企業對於全球的影響力，進入全球品牌的陸企與日俱增，包括國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航太科工、恒力、中國光大集團等等，需強化研析陸企的競爭策略。台灣應加強研析陸企與紅色供應鏈競爭模式，掌握陸企全球佈局模式和對台商競爭力的影響；部分台商為開發當地內需市場，需加速當地化發展，可與陸企深度合作並納入紅色產業供應鏈行列。

十四五計畫財稅改革三大重點

在2021年3月11日剛閉幕的兩會，也對外發布《政府工作報告》，揭示大陸未來稅收改革與經濟發展方向。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，報告中與財稅政策相關有三個重點值得注意：一、大陸持續執行結構性減稅，鼓勵中小企業發展；二、支持企業科技創新，加大稅收優惠政策；三、持續吸引高端人才，提供減稅優惠。

徐丞毅認為，大陸台商多會依據政策的風向調整自身的發展，因此有可能加速大陸子公司的轉型升級，搭配更多高端人才，享受相關優惠政策。若設在大陸的製造廠逐漸無法與紅色供應鏈競爭，加上面臨財稅政策的不對等，台商有可能需提前思考縮編大陸製造廠規模，改以中小企業的型態試當地水溫。徐丞毅建議台商參考此報告的指導性方向，重新審視在大陸的營運佈局並做好對應調整。





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