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《IP小辭典》 設計專利實體審查

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

設計專利是保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求的創作，著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達，以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性，與技術性無關。設計專利和發明專利一樣，都須經過實體審查才能取得專利權。設計專利的審查制度，不採發明的早期公開及請求審查制，也不採取新型的形式審查制，若要申請設計專利，將自文件齊備後，由智慧財產局審查人員進行實體審查。

專利法對於設計之定義

依專利法對於設計之定義，設計專利所保護之標的包含「物品之全部設計」、「物品之部分設計」及「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計」之一般申請態樣；另依專利法申請成組物品之設計及申請「衍生設計」專利者，二者雖分屬「一設計一申請」及「先申請原則」之特殊申請態樣，但仍須符合專利法有關設計之定義。不論申請的設計專利屬於一般申請態樣或特殊申請態樣，皆應符合專利法對於設計的一般定義。

根據專利法第121條規定，設計的定義是「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」，應用於物品的電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得申請設計專利，但必須是「應用於物品」且「透過視覺訴求」之具體設計，才屬於專利法所規定之設計，否則不得准予專利。即使符合設計之定義，若屬於「法定不予設計專利之項目者」，仍不得准予專利。

設計必須應用於物品設計，是指應用於物品（全部或部分）之外觀的創作，以圖式所揭露物品之外觀為基礎，並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，整體構成申請設計專利的範圍。申請設計專利必須是「應用於物品之外觀設計」，以供產業上利用，因此不能脫離所應用之物品而單獨構成設計專利權範圍。

申請設計專利時，應指定所施予之物品，而所應用之物品的認定，應以圖式所揭露之內容為基礎，並得審酌設計名稱所指定之物品，使人了解該物品之用途、功能。設計與發明、新型之技術創作不同，其創作內容不在物品本身，而在應用於物品之外觀的創作，故申請設計專利所應用之物品的用途、功能通常藉設計名稱之指定，即得以確定。指定設計名稱後，通常亦確定了該設計所應用物品所屬之分類領域，並得作為界定相同或近似物品範圍的判斷依據之一。

申請設計專利時，亦有所謂「先申請原則」，相同或近似之設計有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予設計專利。如申請日或優先權日為同日者，則應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予設計專利；如申請人為同一人時，則應通知申請人限期擇一，屆期未擇一申請者，均不予設計專利。

表一、設計專利相關法條 （資料來源：智慧財產局）
表一、設計專利相關法條 （資料來源：智慧財產局）

申請設計專利注意事項

設計專利所保護之標的，為應用於物品之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，透過視覺訴求之創作，不包括有關聲音、氣味或觸覺等非外觀之創作。申請設計專利不屬於設計專利保護之標的者，應以不符合設計之定義為理由，不予專利。

物品的色彩可以申請設計專利：依附在物品的色彩如果要主張色彩，其圖式應具體呈現其色彩。基本上就是在所申請的設計專利中，每個圖式都呈現一致的色彩。2013 年1 月1 日起針對設計專利，有涉及顏色而主張色彩者，其圖式呈現其色彩即可，不需要再檢送色卡編號或色票。

文字可以當作花紋可以申請設計專利：若申請設計專利之物品表面包含文字，例如包裝盒表面包含文字，該文字將被視為花紋之構成要素而得申請設計專利；其所保護之內容是指文字本身所呈現之視覺效果，或經設計構成或布局後整體呈現之視覺效果，而非文字本身所隱含的意思。但必須注意的是，如果僅申請文字本身而未依附於物品者，仍不符合設計的定義。

大樓外觀或景觀設計可以申請設計專利：建築設計如能符合說明書及圖式之揭露要件及專利要件，可以取得設計專利。例如所申請的設計專利為建築物，就必須於圖式中具備足夠的視圖，以明確且充分揭露該建築物的各角度之設計特徵。

設計專利的專利權範圍及救濟

根據專利法第136條第2項，設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。因此，判斷設計的專利權範圍是以圖式所揭露的內容為主，專利說明書雖無申請專利範圍之記載，並不影響專利權範圍的判斷。

若不服設計不予專利之初審審定，可於審定書送達後2個月內向智慧財產局申請再審查。若不服設計不予專利再審查審定者，可於收到審定書之次日起30天內，備具訴願書正、副本(正本：經濟部、副本：經濟部智慧財產局)，並均須檢附審定書影本，經由智慧財產局或直接向經濟部提起訴願。


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