2020中國知產法庭報告：收案量更高、法官審判壓力也更大

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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一年前本刊就曾報導過中國最高人民法院知識產權法庭（簡稱「知產法庭」）在首年的運作成績單（中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！）。當時這個新設的單位才剛上路，不只知產法庭的法官自己還在摸索，包括下級法院以及所有的專利案件當事人，都還在學習該怎麼跟知產法庭互動。

如今，又一年過去了，從最新的年度報告中我們可以發現，知產法庭的公信力與專業度已經慢慢在提升，但社會對於審判的需求實在太高，無形中也加重了法官們的負擔。

首先，就新收案量與審結案量兩個指標來看，2020年都出現了明顯的增長：2020年知產法庭的新收案量為3176件，比起2019年的1945件暴增了60%；審結案量更出現將近一倍的成長，從1433件一口氣提高到2787件（圖1）。

圖1：2019~2020年中國最高人民法院知識產權法庭新收案量/審結案量變化 （資料來源：中國最高人民法院智慧財產權法庭年度報告（2020））

2020年知產法庭的新收案量與審結案量雙雙暴增

新收案件的結構也在2020年出現變化。2019年時，民事與行政類案件的占比約62%，另外有約莫25%（481件）為管轄權案件；不過到了2020年，民事、行政類案件的整體占比就高達82%，管轄類等其他案件只剩20%不到。換句話說，經過一年的試驗後，案件的當事人已經大致了解中國知識產權審判系統的管轄規定，找錯法院的比例也大為降低，知產法院的法官們也更能專注在案件本身的實體爭議上。

在民事類案件中，專利侵權訴訟始終處於核心地位。因此，發明專利與實用新型專利的侵害案件，不論在2019、2020年都位居民事類案件的前兩名。但值得注意的是，若以占比來看，數量最多的「侵害實用新型專利」卻不進反退，從2019年的47%下降到2020年的38%；還有，「專利申請權、專利權歸屬」類案件的數量，也在2020年從9件暴增到163件（圖2）。

圖2：2019~2020年中國最高人民法院知識產權法庭主要民事類案件量變化 （資料來源：中國最高人民法院智慧財產權法庭年度報告（2020））

專利相關權利歸屬，將成為爭議新熱點

技術研發活動在各國都是由大企業或研發機構主導，專利申請權、專利權的歸屬都必須藉由契約來拘束，若有不慎就容易發生權利歸屬的爭議，更不用說在聯合或受託研發中，潛在的爭議更大。在去年最新修正的專利法中，重點之一就是職務發明條款，顯見權利歸屬問題已經備受重視，科研企業更必須早做準備。

行政類案件，也多與侵權爭議相關。在670個新收案件中，有超過50%為與侵權訴訟相牽連的專利權無效案件，其次是占比約4成的申請駁回複審類案件（圖3）。有趣的是，在246件的複審類案件中，居然有226件屬於發明專利，屬於外觀設計、實用新型的僅20件。換句話說，若專利申請被駁回，只有發明專利的申請人比較願意繼續尋求司法救濟，或許多少能反映出三種專利的含金量。

圖3：2020年中國最高人民法院知識產權法庭主要行政類案件分布 （資料來源：中國最高人民法院智慧財產權法庭年度報告（2020））

法庭編制沒有明顯擴大、但審結案量又大幅增加，法官的審案壓力之大可想而知。實際上，正是由於收案量大增，審理週期也被迫因此延長，2020年的案件平均審理期間，民事、行政類案件分別來到121天與130天，比2019年的73天增加許多。不過，在2020年裡，知產法庭發改（發回重審或改判）的案件比例為15%，比起2019年高出近一倍，顯示知產法院對於下級審法院的判決已經不再照單全收，將有助於提升當事人繼續上訴的信心，從而建立自己的權威性。

整體來看，知產法庭第二年的表現確實比第一年更上軌道，就算審理所需時間變得更長，也還在可接受的範圍內。只不過，隨著收案量一年比一年增加，知產法庭的編制也必須配合擴大，才能滿足產業界的需求。





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