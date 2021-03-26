【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

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2009年10月實施的中國專利法第3次修正，第23條增加第2款規定「授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別」，與第23條第1款「授予專利的外觀設計應當不屬於現有設計」的新穎性規定相比，這款規定提高授權標準，亦即外觀設計除了要有新穎性，也要符合「創造性」要件，這規定包含兩種含義：（一）清楚排除與現有設計雖不相同，但其間的差異對於整體的視覺效果並沒有顯著影響的外觀設計；（二）明顯排除將多項現有設計的特徵進行簡單組合而成的外觀設計。

※本文摘錄自[解析中國外觀設計侵權訴訟中設計特徵之確定對實質近似判斷的影響]

判斷外觀設計相同或者相近似的基本方法

在2011年的「最高人民法院知識產權案件年度報告（2010）」通知中，中國最高人民法院從2010年已經有最終結論性意見的知識產權案件中，精選了36件案件的裁判中涉及的43個具有普遍性指導意義的問題，形成「最高人民法院知識產權案件年度報告（2010）」。其中第9點「判斷外觀設計相同或者相近似的基本方法及應關注的設計特徵」中說明，申請再審人國家知識產權局專利複審委員會（簡稱專利複審委員會）、浙江今飛機械集團有限公司（簡稱今飛公司）與被申請人浙江萬豐摩輪有限公司（簡稱萬豐公司）專利無效行政糾紛案的（2010）行提字第5號決定，最高人民法院認為：設計空間對於確定相關設計產品的一般消費者的知識水準和認知能力具有重要意義；在外觀設計相同或者相近似的判斷中，應該考慮設計空間或者說設計者的創作自由度，以便準確確定該一般消費者的知識水準和認知能力；設計空間的大小是一個相對的概念，是可以變化的，在專利無效宣告程式中考量外觀設計產品的設計空間，需要以專利申請日時的狀態為準。

最高人民法院指出：判斷外觀設計是否相同或者相近似的基本方法是，基於被比設計產品的一般消費者的知識水準和認知能力，對被比設計與現有設計進行整體觀察，綜合判斷兩者的差別對於產品外觀設計的視覺效果是否具有顯著影響。所謂「整體」，包括產品可視部分的全部設計特徵；所謂「綜合」，是指對能夠影響產品外觀設計整體視覺效果的所有因素的綜合。本案中，被比汽車外觀設計的「整體」不僅包括汽車的基本外形輪廓以及各部分的相互比例關係，還包括汽車的前面、側面、後面等，應當予以全面觀察。在綜合判斷時，應當根據涉案爭類型汽車的特點，權衡諸部分對汽車外觀設計整體視覺效果的影響。本案中，被比專利所示汽車的外觀設計與證據1所示汽車的外觀設計相比較，在前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險桿、車頂輪廓等裝飾性較強部位均存在差異。顯然，這些設計特徵的差異對於本案SUV類型汽車的一般消費者而言是顯而易見的，足以使其將被比申請專利圖式所揭露之汽車外觀設計與證據1之汽車外觀設計的整體視覺效果區別出來。因此，二者不屬於相近似的外觀設計。

圖1：被比汽車外觀設計與現有設計之比對圖

一般消費者的定義

在外觀設計相近似判斷中堅持以一般消費者作為判斷主體，其實也是確立一個相對客觀的判斷基準，這一目的主要是通過合理界定一般消費者的知識水準和認知能力來實現。在認定外觀設計是否相近似時，應當基於外觀設計專利產品的一般消費者的知識水準和認知能力進行判斷。

對於裁判者而言，判斷主體的身份只是假想性的人物，其所具有的知識水準和認知能力才是進行判斷的實質內容。透過界定身分來看本質，合理確定並盡量地去接近一般消費者所應當具有的知識水準和認知能力，才能夠得出正確的判斷結論。即使就判斷主體的身份達成共識，裁判者也必須結合案件具體事實和日常生活經驗，盡量客觀地確定該身份的知識水準和認知能力。

最高人民法院在（2010）行提字第3號判決指出，一般消費者應：（1）對於與外觀設計專利產品相同或者相近類別的產品具有常識性的瞭解，（2）其通曉申請日之前相關產品的外觀設計狀況，熟悉相關產品上的慣常設計。從認知能力的角度而言，（3）一般消費者對於形狀、色彩、圖案等設計要素的變化僅具有一般的注意力和分辨力，（4）其關注外觀設計的整體視覺效果，不會關注外觀設計專利與對比設計之間的局部細微差別。

設計的自由空間

人民法院認定一般消費者對於外觀設計所具有的知識水準和認知能力時，應當考慮申請日時外觀設計專利產品的設計空間。對於前款所稱設計空間的認定，人民法院可以綜合考慮下列因素：（1）產品的功能、用途；（2）現有設計的整體情況；（3）慣常設計；（4）法律、行政法規的強制性規定；（5）國家、行業技術標準；（6）需要考慮的其他因素。

在實務界，設計空間這個概念早已被應用於進行外觀設計專利的專利性判斷（以及設計專利的侵權分析），且已被業界廣泛認可。關於設計空間這個概念的提出，最早可追溯到2010年最高人民法院所提審的專利無效行政糾紛案（(2010)行提字第5號）。在判斷涉案專利（圖2左側）與現有設計（圖2右側）是否相近似時，雖然三級法院及專利複審委員會對於二者之間的區別設計特徵（輻條的弧度不同及凹槽的設計）均作出相同的認定，但就該區別特徵是否對產品的整體視覺效果具有顯著影響具有完全不同的觀點。

專利複審委員會認為，上述區別設計特徵屬於細微差別，因而涉案專利與現有設計相近似，應被宣告無效（2000年專利法）；北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院均認為：由於車輪產品的設計空間有限，因此上述區別足以對產品整體視覺效果產生顯著影響，二者不相近似；但最高人民法院認為，在摩托車車輪領域，摩托車輻條的設計只要符合受力平衡的要求，仍可以有各種各樣的形狀，存在較大的設計空間，二者的區別對整體視覺效果的影響較小，本專利與現有設計相近似。

圖2：涉案專利與現有設計之比對圖

關於整體觀察、綜合判斷的原則

中國關於外觀設計相近似的判斷，曾一度採取要部判斷原則。2001年版審查指南規定：某些產品存在著容易引起一般消費者注意的部位，該部位稱作該產品的「要部」。經過一段時間的實務發展，由於對要部的理解以及要部判斷的適用標準認識不一，影響裁判標準的客觀性和一致性，故在2006年版的審查指南中，以「使用時容易看到的部位」代替「要部」，並將原要部判斷的相應內容納入「整體觀察、綜合判斷原則」之中。

要部判斷係將判斷外觀設計相近似的重點置於外觀設計的特定部位。與之相比較，整體觀察、綜合判斷更加強調以外觀設計的整體視覺效果的實質性差異作為認定相近似的基礎，更加符合專利法中有關外觀設計專利權的保護範圍應當以圖片或照片為准的立法精神。在進行整體觀察、綜合判斷時，由於當事人對申請設計與在先設計的相同點通常沒有爭議，故爭議焦點往往集中於申請設計與現有設計的區別點，以及區別點對整體視覺效果的影響程度上。但是，這並不意味著在相近似判斷時不再考察外觀設計與現有設計的相同點。事實上，差異點對整體視覺效果的影響是相對的，涉案專利與現有設計的相同點越多越顯著，則差異點對整體視覺效果的影響可能就越有限。因此，正確認定差異點對整體視覺效果的前提，在於正確認定相同點對整體視覺效果的影響。

（2010）行提字第5號決定說明：本案中，雙方當事人的爭議焦點之一為差異（1）、（2），即現有設計的輪轂壁延伸得更長，包圍的面積更大，輪轂壁圓弧與直線邊形成尖角，涉案專利沒有形成尖角。對此最高人民法院判決認為，對於位於產品中央的設計變化，應當綜合考慮其在產品整體中所占的比例、變化程度的大小等因素，確定其對整體視覺效果的影響。涉案專利的輪轂雖位於中央，但相對於扇葉而言，所占面積明顯較小，相對於在先設計輪轂的變化亦相對有限，在涉案專利與在先設計的輪轂及其輪轂壁還具有諸多相同點的情況下，差異點1、2對整體視覺效果不具有顯著影響（如圖2）。

在判斷相近似時，對整體觀察、綜合判斷原則的運用亦應符合上述目的。本案中，涉案專利的輪轂是在現有設計的較大的輪轂的基礎上，捨棄了一部分，使得輪轂壁延伸長度減少，圍成的面積減少，形成的夾角發生變化。這種改進未能體現出外觀設計專利所應當具有的創新性，故對整體視覺效果不具有顯著影響。





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