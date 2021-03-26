多顏色商標組合應用於產品包裝上是否不具先天識別性？2020年聯邦巡迴上訴法院In re Forney Industries案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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Forney Industries公司申請一種多顏色組合應用於包裝的背卡上，美國專利商標局認為純粹顏色組合，本身不具有先天識別性，而拒絕其註冊。隨後Forney Industries公司向商標審理暨救濟委員會出救濟，最後以失敗結尾，沒想到美國聯邦巡迴上訴法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判決中出現逆轉，認為多顏色組合應用於「產品包裝」上，本身可以具有先天識別性。

顏色商標，和產品設計與產品包裝之區分

先回頭看看過往，美國最高法院對於顏色商標以及產品設計等商業外觀（trade dress）是否具有先天識別性，曾做過以下幾個重要判決。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案

最高法院認為，餐廳的商業外觀（trade dress）可以具有先天識別性。但如何判斷商業外觀之先天識別性，該判決沒有提供標準。

圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中，Taco Cabana的餐廳外觀 （圖片來源：Courses2.cit.cornell.edu）

2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案

最高法院認為，將顏色用於產品上可當作商標，但必須證明取得後天識別性。不過，要注意的是，該案屬於「單一顏色」，且是直接用在「產品本身」，而非用在產品包裝上。

圖二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的乾洗墊 （圖片來源：Indiancaselaws.wordpress.com）

3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案

最高法院認為，某些類型的產品包裝可能有指示商品來源的先天識別性；但相對地，所謂顏色商標，只是由顏色所組成的商標，不管有無應用在產品或包裝上，都仍是顏色商標，而非產品包裝。在該案中，最高法院曾說： 「顏色商標本身永遠不會有先天識別性」 。

圖三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的兒童衣服 （圖片來源：Fryer.com）

Forney公司的零件包裝背卡上的特殊顏色

2020年聯邦巡迴上訴法院做出In re Forney Industries, Inc.案判決，認為多顏色的組合商標應用在產品包裝上，可能具有先天識別性。

本案的原告Forney Industries公司，乃是銷售焊接和機械加工之工具和五金零件的公司，其在零件的包裝上，採用了一款新的顏色設計，請見圖四。

圖四、本案所申請的顏色商標 （圖片來源：In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).）

2014年5月時，Forney公司向美國專利商標局，申請註冊此一包裝背卡的顏色商標。這個顏色商標共有三種顏色：「商標的頂部由黑色實心條紋組成。黑色實線下方是黃色，漸漸變成紅色。這些顏色位於包裝和/或標籤上。」

2014年9月，專利商標局的審查官回覆，認為純顏色組合的商標，不具先天識別性，要求Forney公司附上取得「後天識別性」（acquired distinctiveness）之證據。此外，既然這個顏色組合式要用在立體包裝的背卡，審查官也要求 Forney公司將申請改為立體商標申請，並附上一個立體圖，標示這個顏色組合如何呈現在包裝背卡上。此外，對於顏色的描述，從所附上的圖片來看，從黃色過渡到紅色中間還有橘色，故審查官也希望Forney公司修正對商標顏色的描述。

圖五、Forney公司實際使用的情形 （圖片來源：Ipwatchdog.com）

因此，Forney公司願意修正商標描述，改為：「商標由紅色變為黃色，頂部帶有黑色橫幅，用於商品包裝。虛線僅表示包裝背卡上標記的位置。」 但是，2015年5月，審查官還是拒絕註冊該商標，認為其欠缺先天識別性，仍要求Forney公司需補提供取得後天識別性的充分證據。

商標審理暨救濟委員會認為顏色商標沒有先天識別性

Forney公司對前述商標審查官的決定不服，向商標審理暨救濟委員會（Trademark Trial and Appeal Board）提出救濟，認為其所申請的商標，是一種「有多重顏色的產品包裝之商業外觀」，而非單純的「顏色商標」，具應該有先天識別性，而不需要提供取得後天識別性之證據。

但商標審理暨救濟委員會維持審查官拒絕註冊的決定。救濟委員會認為，本案中應該只是顏色商標，因為申請人並沒有提供額外的元素，包括包裝的形狀或設計。申請人所申請的顏色商標，只是打算應用在產品包裝上，但仍屬於顏色商標。而故根據過去最高法院的判例，認為顏色商標不會有先天識別性。

因而Forney公司向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院於2020年4月做出判決，改判Forney公司勝訴。





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