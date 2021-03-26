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只要有心 人人都可以虛擬iOS？談Apple v Corellium著作權爭議（上）

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年底，佛羅里達南區聯邦地區法院做出簡易判決，認定虛擬化技術應用公司Corellium允許使用者在虛擬裝置上運行iOS，係構成著作權法之合理使用。儘管此舉是否違反數位千禧年著作權法（DMCA）仍在未定之天，但判決結果已引發各方關注。

本案被告Corellium成立於2017年8月，所開發的系爭產品（後稱Corellium產品）允許使用者依個人需求建立虛擬裝置、使用所下載的韌體檔案（包括iOS、Android、Linux等）並進行互動，同時提供雲端（線上）及場所使用兩種版本。

Apple與Corellium曾在2018年初討論收購事宜，但最終因價格無法達成共識，約半年後協商即告終止。期間，Apple法務部門雖未正式與Corellium討論侵權問題，但Corellium曾被告知需要授權才能利用iOS。整體而言，Apple員工對於Corellium產品抱持正面評價，但仍擔心其使用情形與長期利用可能對Apple價值產生不利影響。當然，實際上並無證據顯示Corellium產品不會用於測試或研究以外之目的，Corellium也無法控制使用者（即使是研究人員）如何利用該產品。

無論如何，Apple在2019年8月控告Corellium侵害其相關著作權以及規避其技術保護措施而違反「數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）」。Apple主張Corellium侵權的著作共計17項，包括2015年後發布的12個iOS版本，以及5個iOS內部使用的視覺藝術作品（亦即內建應用程式圖示與桌布）。由於法院認為DMCA指控仍存在主要事實之實質爭議（genuine dispute of material fact），故並未在本次判決做出決定。

Corellium產品

特色及利用方式

Corellium產品旨在提供一虛擬環境，協助技術研究人員進行安全性測試、研究與開發，以檢查iOS程式碼。虛擬化（virtualization）意指在非預定裝置上運行軟體或硬體，使用者得藉此檢查軟體並進行偵錯，瞭解其運行狀況；對研究人員而言，重點在於軟體有無弱點、是否易受攻擊（vulnerability），其漏洞是否會遭到利用或能否防範，以避免使用者系統的安全性受損。根據證詞，Apple若想透過Corellium產品進行測試與驗證（指證實系統弱點與裝置功能），仍需要連同實體iPhone一併使用。

值得注意的是，Corellium產品並非直接利用所下載IPSW檔案中的iOS，而是在下載後經由Corellium所稱之轉化過程（transformation），結合Corellium程式碼與Apple程式碼，進而產生新的虛擬裝置。再者，Corellium原本即避免使用IPSW檔案的加密部分（原因是無法解密），但若是使用者擁有該加密部分的未加密版本，Corellium產品也允許使用者下載並查看顯示狀態。

銷售管道及控制

Corellium產品的銷售途徑包括「直接銷售」與「轉銷商（reseller）銷售」，兩者皆必須通過審核流程（vetting process）：在初步評估階段，Corellium會考量詢問提交來源（屬於個人或企業帳戶）與詢問性質（若有意在Andriod裝置運行iOS則不予准許），並留意詢問者的身分或所在地區是否可疑。評估過後，Corellium將展開一連串的溝通，包括電話交談、產品演示、提交產品資料、定價、提供試用期等，與此同時也會持續調查客戶身分（包括業務性質及企業隸屬關係），一旦有疑慮，便會發出警訊。

在雲端產品方面，若Corellium認為涉及惡意活動，可能逕行登入帳戶、調查並終止該帳戶。儘管無法以類似方式控制場所產品，但Corellium認為，透過授權或最終使用者授權協議（EULA）之強制執行，仍可確保客戶遵守相關規範。

合理使用之考量因素

本次判決主要是處理違反著作權法第501條及DMCA第1201條之指控。法院首先指出，根據美國憲法，即使在科技領域，著作權法之目的仍是促進科學與藝術發展，而非獎勵著作權人的勞力付出。關於侵權與否，法院認為應先討論有無適用合理使用之餘地：著作權法第107條例示的考量因素有四項，彼此間互有關聯，其重要性也因個案而異；例如，討論戲謔仿作（parody）爭議時，著作本質如何影響不大。然而，「對市場價值之影響」無疑是最為重要的因素。法院依序判斷如下。

利用之目的與特性

  1. 轉化性
    是否具轉化性（transformative），必須考量到新著作是否僅是替代原著作而無任何創新、或賦予其他用途或不同特性，亦即得以嶄新方式表達所蘊含的新意義或訊息；因此，即使新著作完全複製原著作內容，也可能具轉化性。再者，轉化性雖非認定合理使用之必要因素，但鑑於著作權法旨在豐富公眾知識，越能以嶄新、轉化性目的利用原著作，便越可能構成合理使用，當然，也較不可能替代原著作或壓縮原著作的市場機會。
    Apple主張Corellium僅是修改iOS且改在虛擬環境（而非實體裝置）提供軟體，不符合轉化性。但事實上，Corellium並不只是重新包裝（repackage）iOS版本，而是做出若干變更、納入自有程式碼，進而建立新的虛擬平台並產生轉化性用途，包括允許使用者：（1）查看並暫停運行進程；（2）修改作業系統核心（kernel）；（3）使用CoreTrace工具檢視系統呼叫（system call）；（4）使用應用程式及檔案瀏覽器；（5）即時螢幕截圖。前述功能確實有助於安全性研究與測試，Apple也承認有些部分是實體裝置所無法提供。整體而言，法院認為本案情形與Apple引述之Oracle案並不相同，Corellium產品不僅轉化iOS、新增內容且擁有iOS裝置所無的功能，同時也不是iOS裝置市場的直接競爭者；反而類似於Authors Guild案，如同Google提供的搜尋與摘錄（snippet）功能，產生兩大轉化性用途：一方面協助使用者瞭解特定書籍是否包含感興趣的關鍵詞彙，以及特定詞彙在不同時期出版物中的使用頻率；另方面，使用者可查看與關鍵詞彙相關的內容，以決定特定書籍是否屬於其興趣範圍。
    至於Apple質疑Corellium也向從事安全性研究以外之人士銷售產品，法院表示，合理使用之目的並不侷限於著作權法第107條例示情形（包括評論、新聞報導、教學、研究等），而Apple亦未提供其他事證說明潛在使用或二次使用（secondary use）不構成合理使用，反倒是既有證據不但顯示Corellium產品有助於安全性研究，也指明若Apple當初收購成功，也會將該產品用於內部測試。再者，先前判決亦指出，是否構成轉化性使用與「該使用結果是否完美實現預定目的」無關，如同該案用於評估著作原創性的線上系統，只要能偵測到某種程度的抄襲即已足，即使系統有所缺陷亦無妨。

  2. 非營利教育目的與商業目的
    根據最高法院Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994)一案，利用是否基於商業目的僅是考量因素之一，而非決定性因素；況且，轉化價值若是越高，其他不利因素的重要性便會越低，尤其是商業目的。

綜合上述兩點討論，法院認為Corellium產品符合轉化性要件，且擁有iOS裝置所無的用途或其他特性，再加上考量到該產品帶來的公眾利益，縱使Corellium有營利動機，亦不影響其合理使用抗辯。

著作之本質

根據本項因素，著作權法的保護層級（hierarchy）因著作本質有所不同，越接近著作權保護核心者保護範圍越大，例如原始／創意性／未出版著作相對於衍生／事實性／出版著作，受較多保護。以軟體而言，並非純創意性著作但仍受保護，只是須受相當限制，例如，特定程式碼若是執行某些任務所需的唯一程式碼，他人後續使用並不構成侵權，避免扼殺著作權法促進科學與藝術進步的旨意。

法院表示已留意到軟體在著作權保護上之限制，但因本項因素鮮少成為合理使用的判斷關鍵，故略過不談。


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