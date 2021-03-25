創新VS.安全：大陸網路貨運平台的責任邊界何在？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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「決不能打著創新的旗子，打著互聯網的牌子，走以犧牲安全為代價的發展路子。」

大陸近期發生23歲女生乘「貨拉拉」平台貨車搬家途中跳車身亡事件，2021年2月25日，大陸交通運輸部作出的回應，可謂「振聾發聵」。

大陸交通運輸部在回應中表示，無論是傳統道路貨運物流企業，還是依託互聯網、訊息化技術成長發展的新業態新模式，抑或是涉足到物流領域的電子商務平台，都應當牢牢堅守安全發展的底線，始終把維護和保障人民群眾生命財產安全放在第一位。

據媒體報導，2021年2月6日晚，湖南女孩車莎莎通過貨拉拉平台搬家，在跟車途中從貨車上墜落，因頭部受傷搶救無效死亡。涉事的貨拉拉司機周某向警方供稱，女孩質疑他三次偏航行駛，後來自己從車窗跳下。

2021年2月21日晚，貨拉拉對外發佈《關於長沙用戶跳車事件的說明》，首度對該意外事件進行回應。2021年2月24日，貨拉拉對外發佈《關於用戶跳車事件的致歉和處理公告》，再次對該意外事件進行道歉，並列出了整改措施。

最新的訊息顯示，涉事司機被警方以涉嫌過失殺人罪抓獲，相信伴隨調查的進一步展開，女生行進途中「跳車」的真相會大白於天下。

而對於類似貨拉拉、快狗打車等大陸網路預約貨運平台來說，在營運過程中的責任邊界何在？是否需要對發生的隨車人員意外傷亡承擔責任？

前車之鑒：滴滴多次陷入安全風波，貨拉拉等貨運平台視若無睹？

2018年，是滴滴發展路上遭遇「重創」的一年，也是其為安全付出代價最大的一年。

據當時的媒體報導，2018年5月6日，一名空姐在鄭州市航空港區搭乘一輛轎車趕往市內時遇害。嫌犯是一名滴滴司機，身上攜兇器，作案後潛逃。鄭州警方已鎖定「空姐乘坐滴滴順風車遇害」案嫌疑人，正全力抓捕。

2018年8月24日，浙江溫州一名年輕女孩在坐上滴滴順風車後，慘遭司機殺害，當時她才20歲。

可以說，短短時間連續發生兩起惡性案件，引發了社會各界對滴滴等網路預約出租車平台安全保障能力的擔憂和質疑，當時聲討滴滴的呼聲可謂「一浪高過一浪」。

在各種壓力之下，滴滴不僅及時暫停「順風車」業務，同時，也對滴滴平台的安全保障機制進行了全面的迭代升級，引入了類似「人臉識別」、「一鍵報警」、「行程分享」以及「行程中錄音錄像」等保障安全的技術措施。

可以說，因為在安全上的「短板」或不足，當時的滴滴可謂付出了慘痛的成長代價。

而成立於2013年的貨拉拉，作為網路貨物運輸服務平台，雖然不直接從事客運服務，但是，也是完整的目睹或見證了前述滴滴的遭遇。

不過，可惜的是，從近期發生的意外事件來看，滴滴曾經面臨的安全困境或挑戰，並未引起包括貨拉拉等在內的網路貨運平台的重視和警惕，貨拉拉平台尤其沒有從中汲取足夠的經驗和教訓。

否則，在本次意外事件發生前，貨拉拉平台早該有為「跟車」的用戶提供類似行程分享、行程中錄音錄影等安全防範措施。

漏洞百出：貨拉拉平台內註冊司機有前科、侵害用戶屢見不鮮

數據顯示，截至2020年11月，貨拉拉業務範圍已覆蓋中國大陸352城，平台每個月月司機48萬人，月活用戶達720萬；海外市場方面，貨拉拉從2014年即開始進入東南亞，目前已涉足9個國家和地區的17個城市，包括越南、泰國、新加坡、菲律賓、印度、巴西等市場。

迄今為止，貨拉拉已完成8輪融資，並創造出1個月內融資20億美元的記錄，投後估值將達到100億美元。

可以說，在資本力捧下，貨拉拉儼然已經成為網路貨運服務領域的「小巨頭」。

但接連發生的意外事件足以說明，貨拉拉其實一直沒有做好「心理準備」。

事實上，在湖南女孩乘貨拉拉平台的貨車發生意外之前，貨拉拉平台上的註冊司機風險隱患問題，已經連番上演多次了，但似乎並沒有引起貨拉拉的充分重視。

據中國裁判文書網已公開的案件裁判文書顯示，有很多刑事案件被告人屬貨拉拉平台的註冊司機，其中，有的司機有「刑事犯罪前科」記錄，有的司機曾試圖性侵用戶。

由此可見，貨拉拉平台對於網路貨運服務過程中，事前缺乏風險識別，事中沒有風險預警，事後風險處置不力，也就不可避免會持續上演一些意外事件或惡性案件。

行業反思：織密安全網堵塞漏洞，避免新業態成為眾矢之的

在2月24日的公告中，貨拉拉公佈的整改措施，主要包括：

升級安全事件處理流程； 在跟車訂單場景中上線強制全程錄音功能； 強化已有的安全功能，包括行程分享、緊急連絡人、跟車人安全提示、一鍵報警、號碼保護等； 擴大安全車載設備部署，試運行車內車外貨廂全程監控，對司機駕駛行為進行安全提醒； 針對逾期未完成訂單上線預警系統，發出預警後由安全部門及時核查和跟進處理； 在跟車訂單場景中加入位置保護功能，對路徑偏航，長時間停留等異常狀況，第一時間進行識別和預警； 嚴格司機准入制度，加強警企合作，擴充數據源，確保數據準確及時作為准入參考。

從形式上來看，對「事前」風險防範問題，貨拉拉將加強司機准入管理，將通過警企合作來化解風險；而對於「事中」風險預警問題，則全面借鑒類似滴滴等網路預約出租車平台已有安全措施；而對於「事後」風險處置問題，則通過所謂「升級安全事件」流程來優化。

事實上，貨拉拉等網路貨運平台運營中的最大風險，主要是「人」和「物」。

「人」的方面，主要是司機可能對用戶或乘客產生的傷害，「物」的方面，主要是出現貨物丟失等問題，而原因也更多可能出現在司機身上。

簡單說，對於貨運司機的犯罪預防，是網路貨運平台的安全運營中「重中之重」，既包括不應該允許有犯罪記錄的司機進入平台接單，也要在訂單撮合及運行中防範風險。

中國司法大數據研究院2018年對外發佈的《網絡約車與傳統出租車服務過程中犯罪情況》司法大數據專題報告顯示，在提供服務過程中，61.11%的網路約車司機犯罪系臨時起意，50%的案件犯罪時段為夜間（21點至淩晨5點）。

對廣大公眾來說，尤其是女性用戶，如非緊急必要，不要在夜間時段通過網路貨運平台預約貨車搬家，確實必須夜間搬家的，最好不要單人「跟車」，可找男性家人或朋友代為「跟車」。

對於貨拉拉等平台來說，對於夜間發生的訂單，確實有必要適當的關注司機與用戶之間的性別匹配問題，最大限度降低意外事件發生的概率。

如果說，2018年接連發生的意外事件，為滴滴走上「安全」發展之道敲響了警鐘，那麼，如今在貨運領域發生的意外事件，勢必也會加快網路貨運平台在安全運營方面提高能力。

總之，有關單位監管既要對新業態保持包容審慎原則，同時，也要加強引導、督促新業態守住用戶安全底線和紅線，並對侵害用戶人身和財產權益的事件，加強處罰。





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